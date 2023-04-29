T.C.BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas No Mevki Ada/ Parsel No Malikleri Kamulaştırma

Alanı

İrtifak/Mülkiyet 2022/439 Aydıncık

Köyü 430/2 Alime Karslı, Bahriye Temür, Delake Dinçer, Esma Dereli, Fahriye Kurt, Hatice Baş, Havva Orhan, İsmail Dinçer, Leman Yaşar, Mediha İçöz, Osman Dinçer, Rahime Akkuş, Recai Dinçer, Salihe Turan, Samide Karakaş, Şakir Dinçer, Yıldız Öztürk, Yusuf Dinçer, Zikriye Haşlak 8876,89 m² 2022/440 Aydıncık

Köyü 379/6

121/2 Akkız Kantar, Arife Erel, Azmi Dinçer, Bora Dinçer, Cemil Dinçer, Emine Dinçer, Erdoğan Okumuş, Fatma Mavi, Hatice Tosun, Havva Dinçer, Kamil Dinçer, Makbule Dinçer, Nezahat Haşlak, Nihat Dinçer, Rahime Okumuş, Remzi Dinçer, Sevgim Dinçer, Sümmani Okumuş, Şemseddin Dinçer, Yusuf Okumuş 9012,31 m²

289,00 m² (M) 2022/441 Alıçlık

Köyü 207/1 Arife Haşlak, Ayfer Aksakal, Azmiye Tiryakioğlu, Dilek Ziypak, Doğan Güngör, Hasbi Aksakal, Havva Ersoy, Hayrettin Ersoy, Ömer Faruk Güngör, Sadettin Ersoy, Sıdıka Topcu, Şahin Aksakal, Şemsettin Ersoy, Şerafettin Sönmez, Vehbi Aksakal, Zeynel Abidin Sönmez 1131,20 2022/442 Dikmetaş

Köyü 137/9 Aykut Odabaş, Salim Hacıahmetoğlu. 2151,75 m² 2022/443 Alıçlık

Köyü 210/2

211/1 Devrim Aksakal, Fatma Pınar, Hamit Gökhan, Netice Güleç. 1395,84 m²

6068,04 m² 2022/444 Aydıncık

Köyü 434/1 Adem Dinçer, Ali Dinçer, Arife Erel, Azmi Dinçer, Behice Bayrak, Bora Dinçer, Emine Değirmenci, Emine Dinçer, Emrullah Dinçer, Fatma Bayrak, Fatma Mavi, Fatma Tetik, Gülpaşa Dinçer, Hadice Dinçer, Hesna Okumuş, Kazım Dinçer, Kenan Dinçer, Necmi Dinçer, Orhan Dinçer, Rabiye Kurt, Rahime Saraycıklı, Remzi Dinçer, Semiha Oslu, Sevgim Dinçer, Yasin Dinçer, Yusuf Dinçer . 1373,07 m² 2022/445 Aydıncık

Köyü 438/2 Abdullah Haşlak, Abdurrahman Haşlak, Adişah Aydoğdu, Ahmet Haşlak, Ahmet Sencer, Akkız Haşlak, Ali Haşlak, Ali Rıza Haşlak, Aliriza Durgut, Anahanım Haşlak, Ayişe Haşlak, Aysede Eraslan, Ayşe Haşlak, Ayşe Haşlak, Ayşe Haşlak, Emine Haşlak, Emine Köse, Emine Silsüpür, Ercan Haşlak, Erdal Haşlak, Erol Haşlak, Ertuğrul Haşlak, Evren Haşlak, Fatih Durgut, Fatih Haşlak, Fatma Pala, Fevziye Güçlü, Fuat Haşlak, Gülcan Okumuş, Gülhanım Zeze, Hanife Haşlak, Harun Haşlak, Hatice Haşlak, Hava Gülhan, Hüsnüye Temuçin, İbrahim Haşlak, İlknur Olcay, İnci Oğulluk, İrem Ceren Haşlak, İshak Haşlak, İsmet Haşlak, Kenan Haşlak, Mahbub Haşlak, Mahbub Gizem Haşlak, Melahat Haşlak, Menşure Haşlak, Menşure Haşlak, Miltaha Salman, Miyase Haşlak, Muazzez Haşlak, Muhammet Haşlak, Murat Haşlak, Münevver Haşlak, Naim Durgut, Nazire Haşlak, Nazmi Haşlak, Nermin Çoruh, Nevres Haşlak, Nezahat Haşlak, Niyazi Haşlak, Nuri Haşlak, Özcan Haşlak, Özer Haşlak, Özge Haşlak, Özlem Haşlak. Özlem Haşlak. Öznur Güzel, Pakizer Aytemür, Rahime Çapur, Remziye Haşlak, Reyhan Kaymak, Saniye Kuştul, Sebiha Yeşil, Sehel Odabaşı, Servinaz Şahin, Sevda Camadan, Simge Sare Haşlak, Suat Haşlak. Süreyya Hartamacı, Yavuz Haşlak, Zafer Haşlak, Zeki Yaman Haşlak, Zeliha Haşlak, Zelkif Haşlak. 842,16 m² 2022/446 AydıncıkKöyü 445/4 Alime Karslı, Bahriye Temür, Delake Dinçer, Esma Dereli, Fahriye Kurt, Hatice Baş, Havva Orhan, İsmail Dinçer, Leman Yaşar, Mediha İçöz, Nesmiye Yıldız, Osman Dinçer, Rahime Akkuş, Recai Dinçer, Salihe Turan, Samide Karakaş, Şakir Dinçer, Yıldız Öztürk, Yusuf Dinçer, Zikriye Haşlak. 8259,54 m² 2022/447 AydıncıkKöyü 434/2 Adem Dinçer, Emine Değirmenci, Fatma Bayrak, Fatma Tetik, Gülpaşa Dinçer, Mustafa Dinçer, Orhan Dinçer, Rabiye Kurt, Rahime Saraycıklı, Yasin Dinçer, Yusuf Dinçer. 2350,38m²

188,18 m² (M) 2022/448 Aydıncık

Köyü 434/3 Akkız Haşlak, Arzu Erdoğan, Ayhan Yakut, Ayişe Haşlak, Aynur Ayhan, Aynur Gülhan, Aysun Akkuşçi, Ayşe Dağhan, Ayşe Durgut. Ayşe Haşlak, Beyhan Orhan, Beyler Güneş, Bilge Çevik, Birgül Güler, Çetin Tekdemir, Derya Baloğlu, Dursun Haşlak, Elif Türker, Ercan Haşlak, Erhan Haşlak, Ersin Haşlak, Fatma Dursun, Fatma Haşlak, Fikret Tekdemir, Gönül Güçlü, Gülcan Açıkgöz, Güller Tekdemir, Halil Haşlak, Hamiyet Durak, Hikmet Yılmaz, Hümerya Kaymak, İkram Haşlak, İlknur Olcay, İrem Ceren Haşlak, İsmet Yakut, Katibe Haşlak, Kenan Tekdemir, Leyla Aydın, Leyla Eraslan, Lütfiye Tekdemir, Mahbub Haşlak, Mehmet Haşlak, Mehtap Güneş, Menşure Haşlak, Metin Haşlak, Minteha Kalkan, Muazzez Haşlak, Muazzez Tekdemir, Muharrem Haşlak, Muhiddin Haşlak, Muradiye Erkul, Murat Haşlak, Mustafa Haşlak, Mustafa Tekdemir, Nazhanım Kerimoğlu, Nazim Haşlak, Ömer Güneş, Özge Haşlak, Özgül Sarıkan, Özlem Haşlak, Öznur Güzel, Rabiye Öz, Rahmi Haşlak, Raziye Uzun, Remziye Haşlak, Rüveyda Meral, Salih Haşlak, Sare Çalışkan, Sare Topsakal, Sayime Duran, Sehel Odabaşı, Selami Turgut, Semahat Çetin, Sevda Camadan, Sibel Haşlak, Simge Sare Haşlak, Songül Temel, Sümmani Turgut, Şerife Haşlak, Yaşar Yakut, Yunus Emre Türker, Zeki Yaman Haşlak, Zeliha Haşlak, Zübeyda Kayrıcı, Zübeyde Yıldız 7853,88 m² 67,82 m² (M) 2022/449 Aydıncık

Köyü 379/3 Adnan Haşlak, Derya Baloglu, Dılaver Haşlak, Emmar Haşlak, Fatma Haşlak, Hamiyet Durak, Hikmet Haşlak, Husmen Haşlak, İsabet Gulhan. Hava Haşlak, Ayşe Şentürk, Erol Altınay, Leyla Yılmaz, Nazife Altınay, Yaşar Altınay, Tahsin Altınay, Şenol Altınay, Ergin Altınay, Zafer Altınay, Melahat Haşlak, Mustafa Haşlak, Unal Haşlak, Lütfiye Haşlak, Yuksel Haşlak, Murat Haşlak, Nazım Haşlak, Rahmi Haşlak, Semahat Çetintaş, Dursun Haşlak, İmran Bilici, İsmail Haşlak, Turan Haşlak, Dursun Haşlak, İmran Haşlak, İsmail Haşlak, Turan Haşlak, Orhan Altınay, Leyla Yılmaz,Zubeyda Kayrıcı. 5819,77 m²

289,00 m² (M) 2022/450 Kavacık

Köyü 115/8 Fatma Kartal 3253,23 m²

225,00 m² (M) 2022/451 Kavacık

Köyü 115/10 Ayşe Bekmezci, Bünyamin Gökhan Bekmezci, Dilek Turalı, Erhan Bekmezci, Gülendan Yılmaz, Hatice Bekmezci, Hayrettin Karakoyun, Hüseyin Bekmezci, Makbule Bayram, Mamure Bekmezci, Melahat Bekmezci, Meral Er, Müşerref, Nebahat Bekmezci, Nuri Bayram, Orhan Karakoyun, Özcan Bölen, Özkan Yaşar Bekmezci, Perihan Batmaz, Pupul Okay, Rakip Bayram, Recep Bekmezci, Selcan Sude Bekmezci, Sermin Bulunmaz, Serpil Bayram, Şaban Bekmezci, Talip Bayram, Tuncay Bayram, Vedat Bayram, Yaşar Bayram, Zihni Bayram, Zübeyde Yürekli. 6048,25 m² 2022/452 Kavacık

Köyü 107/15 Ahmet Bekmezci, Azade Çolak, Ebru Pekmezci, Fethiye Bekmezci, Hasan Bekmezci, İsmail Hakkı Bekmezci, Mağfiret Pekmezci, Mehmet Bekmezci, Murat Pekmezci. 1232,41 m² 2022/453 Kavacık

Köyü 107/35 Adem Polat, Ekrem Ahmet Polat. 3262,71 m² 2022/454 Kavacık

Köyü 107/36 Karip, Kurban, Musa Musa . 3125,94 m²

225,00 m² (M) 2022/455 Kavacık

Köyü 115/3 Zahire Arpalı 1717,20 m² 2022/456 Kavacık

Köyü 136/2 Enver Bölen, Hacı Bölen, Hikmet Bölen, Yüksel Bölen . 1219,44 m²

143,84 m² (M) 2022/457 Kavacık

Köyü 132,15 Enver Bölen, Hacı Bölen, Hikmet Bölen, Yüksel Bölen, Zöhre Kurtay. 98,24 m² 2022/458 KavacıkKöyü 134/14 Ali Karatay 705,10m² 2022/459 Kavacık

Köyü 133/15

132/16

131/15 Ahmet Zekai Saka, Ali Korkusuz, Ali Kutluca, Aydanur Timur, Aynur Korkusuz, Ayşegül Kıran, Fatma Karatay, Fatma Pelit, Hacı Ahmet Korkusuz, Halil Korkusuz, Hüsamettin Kutluca, Hüseyin Korkusuz, Hüsnü Kutluca, Mihriban Korkusuz, Murat Saka, Müslim Kutluca, Raziye Kutluca, Sabire Korkusuz, Selim Korkusuz, Serap Keskin, Suna Şaşmaz, Şükran Korkusuz, Şükrü Korkusuz, Türkan Okur, Zeki Saka, Zinnet Kutluca. 181,74 m²

1084,59m²

3271,69m²

225,00m² (M) 2022/460 Kavacık

Köyü 131/14 Bakiye Akdemir, Ekrem Bekmezci, İkram Bekmezci, İsmail Kostuk, Kuddusi Bekmezci, Yalçın Kostuk, Yüksel Kostuk. 4638,87 m² 2022/461 Kavacık

Köyü 115/2 Ali Kaya, Arife Yıldız, Ayşe Silsüpür, Aziz Altuntaş, Diler Hilal Taşdelen, Durak Altuntaş, Ekrem Yalçın, Erdal Kocatürk, Erdil Onur Kocatürk, Erdinç Altuntaş, Erdinç Kocatürk, Erkan Kocatürk, Ersin Altuntaş, Gülümser Akbudak, İmdat Kaya, İsmail Kaya, Kadir Kocatürk, Kadriye Topçu, Kamuran Çalış, Kemal Kaya, Kenan Kaya, Lütfi Kaya, Nalan Bacar, Necdet Yalçın, Nuriye Kaya, Sare Tunç, Sayime Guguk, Sayire Özkan, Serap Ünal, Sıtkı Kaya, Zümriye Tosun. 1041,53 m² 2022/462 KavacıkKöyü 110/2 Ali Rıza Denizli, Fikret Denizli, İsmail Hakkı Atangüç, Necdet Atangüç, Nezahat Eker, Semahat İşaşır, Şakir Atangüç. 6195,72 m² 2022/463 Kavacık

Köyü 109/2

(9-10) Ali Rıza Denizli, Fikret Denizli, Semahat İşaşır. 2082,94m²

196,00m² (M) 2022/464 Kavacık Köyü 161/33 Zühre Kurtay 1010,27 m² 2022/465 Kavacık

Köyü 115/5 Bedriye Pilge 975,47 m² 2022/466 Kavacık

Köyü 132/17

131/17

131/5

131/13 Bedrettin Soğancı, Bünyamin Çırak, Emine Çırak, Medine Şentürk, Orhan Soğancı, Refika Kayhan, Selda Bilgin, Veyis Soğancı. 2318,16 m²

2721,61m²

5961,29m²

400,00 m² (M)

6076,05m² 2022/467 Alıçlık

Köyü 212/1 Ahmet Özkan, Alime Yarar, Ayşe Batdal, Birgül Kara, Canan Göktaş, Derya Özyılmaz, Durali Yarar, Ebubekir Bin Abdulaziz, Edalet Yılmaz, Emre Yarar, Emriye Bayram, Emsal Yarar, Engin Özkan, Fatma Kocasakal, Firdes Bayram, Fuat Yılmaz, Gökhan Yarar, Gülşişe Mercan, Gürbüz Yılmaz, Hacı İslam Güleç, Hakan Yarar, Hale Akın, Hatice Aktürk, Hatice Ersoy, Hatice Topkara, Hava Yarar, Hidayet Güleç, Huriye Yarar, Jale Yarar, Mehmet Yarar, Metin Yarar, Miyase Mercimek, Muhsin Yarar, Mustafa Yarar, Müberra Bayraktar, Münir Yarar, Münise Güleç, Müslim Yarar, Naime Kahraman, Nesrin Yangöz, Nezahat Kaymaz, Nihal Bayram, Nurinisa Güleç, Okan Yarar, Osman Güleç, Öznur Özyazıcı, Rıvayet Altuntaş, RihalKarahanoğlu, Saime Başaran, Sebahattin Yarar, Selma Demir, Serkan Yarar, Sermin Akuklu, Sevil Asena Akın, Seyfettin Yarar, Sündiye Ulubaş, Şadiye Ersoy, Tuğba Üstündağ, Ufuk Yarar, Umut Yarar, Vahdettin Yarar, Volkan Yarar, Yüksel Yarar, Zahide Yarar. 116,78 m² 2022/468 Şingah Mah. 197/21 Ali Özdemir, Alime Çoban, Barış Akkuş, Cahit Altay, Cavit Altay, Çiğdem Akkuş, Diler Melek Durğut, Ganime Özdemir, Gürbüz Akkuş, Hacer Topcu, İbrahim Hakkı Özdemir, İhsan Özdemir, Kadir Karaman, Mavuş Özdemir, Mehpare Karslıoğlu, Meserret Akyol, Mukime Keskin, Murat Çoban, Murat Özdemir, Nihat Altay, Nimet Akyol, Osman Özdemir, Özgür Özdemir, Rabiye Kiki, Recep Karaman, Reyhane Özdemir, Sadık Özdemir, Şevki Özdemir, YusufÖzdemir 8279,46 m²

256,00m² (M) 2022/469 Taşkesen

Köyü 261/1 Abdulvahap Eşiyok, Alim Kahraman, Ayşe Eşiyok, Ayşe Karaman, Ayşe Şahbaz, Bahriye Çavdar, Befa Kahraman, Engin Kahraman, Gülpaşa Koç, Hamdi Kahraman, Hasan Kahraman, Hatice Kalkan, Hüseyin Kahraman, Mesut Eşiyok, Mikdat Kahraman, Mustafa Kahraman, Nazmiye Başkurt, Neriman Kahraman, Nihat Yılmaz, Nurcan Akbaş, Osman Kemal Yılmaz, Recep Yılmaz, Sefa Kahraman, Selim Kahraman, Selma Kahraman, Servet Yılmaz, Seyhan Sucu, Sinan Yılmaz, Sona Kırmızıoğlu, Songül Yılmaz, Turan Kemal Tanyel, Tülin Dönmez, Türkan Korkmaz, Yasemin Özsoylar, Yaşar Saka, Yunus Taner Tanyel, Zarife Kahraman. 9722,13 m²

225,00m² (M) 2022/470 Taşkesen Köyü 264/1 Ahmet Yılmaz, Arif Yılmaz, Ayşe Şahbaz, Bahriye Çavdar, Bekir Yılmaz, Emirhan Güleç, Erdoğan Güleç, Gülderen Sarıoğlu, Gülpaşa Koç, Hatice Kalkan, İsa Sucu, İsmail Yildiz, Muammer Birgül, Murat Birgül, Murat Yildiz, Musa Sucu, Necdat Sucu, Necmettin Sucu, Nihat Yılmaz, Osman Kemal Yılmaz, Recep Yılmaz, Rıza Güleç, Sare Hiçkorkmaz, Servet Yılmaz, Sinan Güleç, Sultan Şahin, Şerife Berber, Turgut Güleç, Yakup Yılmaz, Yaşar Saka, Yaşar Yılmaz, Zöhre Saymaz. 8413,34 m²

196,00m² (M) 2022/471 Taşkesen Köyü 266/1 Abdurrahman Yazoğlu, Ahmet Eşiyok, Ayşe Coşkun, Berna Eşiyok, Bilal Topcu, Cengiz Yazoğlu, Çiğdem Karamehmet, Duygu Turan, Dündar Yazoğlu, Ebru Yardımcı, Emin Yazoğlu, Enbiya Yazoğlu, Erdal Yazoğlu, Esra Ayhan, fehime Eşiyok, Gülbeyaz Leprestre, Halim Eşiyok, Hatice Dağhan, Hüseyin Osmanoğlu, Kaya Özcan, Kemal Eşiyok. Kübra Birgül, Mahinur Topcu, Mahmut Topcu, Mehmet Eşiyok, Murat Eşiyok, Nagihan Şençevik, Nazmiye Başkurt, Nur Sakarya, Nurten Yazoğlu, Ömer Kurt. Rabiye Yazoğlu, Selami Eşiyok, Selma Şen, Sema Fışkın, Semiye Kaymak, Semran Atik, Serdar Yazoğlu, Sultan Beyaz, Süleyman Eşiyok, Şeyma Nur Bahadır, Uğur Eşiyok, Ümran Balta, Ümran Gül, Yalçın Özcan, Yunus Topcu, Yücel Yazoğlu, Zerrin Gül Özcan, Zübeyda Eşiyok, Zümran Yılmaz. 631,51 m² 2022/472 Taşkesen Köyü 292/1 Adem Cansız, Ahmet Yılmaz, Ayser Cansız, Ayşe Yılmaz, Berhan Yolcu, Cemile Yılmaz, Deniz Bayram, Dursun Ali Yılmaz, Ekrem Yılmaz, Erol Antep, Fadime Karahan, Fatma Yılmaz, Filiz Yılmaz, Funda Ayvaz, Gülten Akbal, Gülümser Akgün, Hatice Başaran, Hatice Özel, İrfan Sadık Yılmaz, İsmail Bayram, Mahmut Yılmaz, Mahmut Yılmaz, Mikail Bayram, Muhammet Yılmaz, Muhammet Yılmaz, Müzeyyen Yıldız, Naciye Yılmaz, Nafiz Yolcu, Nagihan Cansız, Nermin Dursun, Nezaket Çelik, Onur Bayram, Osman Yılmaz, Sema Yılmaz, Serap Mescioğlu, Seringil Yılmaz, Sevim Cansız, Songül İpek, Sultan Başaran, Şevval Antep, Uğur Bayram, Zekiye Eşiyok. 5973,01 m²

256,00 m² (M) 2022/473 Taşkesen Köyü 291/1 Arzu Yılmaz, Ayşe Durmuş, Bilge Nur Yılmaz, Cem Alperen Yılmaz, Dilaver Arslan, Engin Arslan, Fatma Uçkan, Gül Eda Yılmaz, Gültan Hanoğlu, Halise Aslan, Hamdi Can Yılmaz, Hatice Yılmaz, İnci Eraslan, İsmail Hakkı Çolak, Kemal Arslan, Mehmet Cansızoğlu, Melek Çağırtekin, Mustafa YavuzÇolak, Nevi Saklavci, Onur Yılmaz, Ömer Sert, Selim Çolak, Selvi Yılmaz, Sezgin Yılmaz, Şenol Yılmaz, Yalçın Yılmaz, Zerafet Tenwolde. 4667,26 m² 2022/474 Taşkesen

Köyü 301/1 Adalet Seuring, Ağabey Çoruh, Ahmet Kemal Çoruh, Ali Fuat Akbaba, Ali Kemal Çoruh, Aslıbey Yıldız, Asuman Çoruh, Aynur Yazıcıoğlu, Aysede Daştan, Ayşe Köken, Ayşegül Bayanser, Ayten Öz, Çeşminaz Taşdemir, Dilek Yetkin, Dursun Ali Yılmaz, Emriye Deniz, Erhan Akbaba, Fatma Kahraman, Fatma Yılmaz, Fatma Zehra Yazıcıoğlu, Fırat Yazıcıoğlu, Filiz Yılmaz, Gülsen Türk, Gülseren Deve, Hacer Ağaç, Hacı Muslu Çoruh, Haci Akbaba, Hasan Çoruh, Hatice Ateşoğlu, Hatice Gökduman. Hülmüs Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Melek Yıldız, Meryem Sabırlı, Metehan Yılmaz, Mintaha Gülhan, Miyase Kahraman, Muazzez Saka, Murat Kızıl, Mustafa Çoruh, Mustafa Tufanağaoğlu, Mustafa Yazıcıoğlu, Müşerref İlhan, Nermin Akkuş, Nermin Keskin, Nesrin Kostik, Nesrin Soyçetin, Nuriye Başaran, Osman Akbaba, Ömer Çoruh, Penpe Çakır, Ramazan Soyçetin, Recep Yıldız, Ruhiye Yeşil, Ruhugül Kofoğlu, Rüveyde Soyçetin, Safure Korkmaz, Sara Uludağ, Sare Saka, Sehel Sevim, Seringil Yılmaz, Solmaz Eşiyok, Suat Akbaba, Süleyman Akbaba, Süreyya Yılmaz, Şengül Günver, Türkan Yıldız, Vildan Kurnaz, Yasemin Fürniss, Yaşar Yılmaz, Yüksel Aktaş 7959,20m²

324,00 m² (M) 2022/475 Taşkesen

Köyü 303/1

(5-6)

303/2 Abdurrahman Yılmaz, Ayten Öz, Naciye Tölük, Rahmi Yılmaz, Raziye Adıgüzel, Sırrı Şahin, Sultan Yılmaz, Zeynep Gündoğan 2321,71 m²

84,81 m² (M)

4062,12 m² 2022/476 Taşkesen

Köyü 304/1 Ahmet Yılmaz, Cemile Yılmaz, Deniz Bayram, Dursun Ali Yılmaz, Emriye Deniz, Fadime Karahan, Filiz Yılmaz, Gülten Akbal, Hatice Başaran, İsmail Bayram, Mahmut Yılmaz, Mahmut Yılmaz, Mikail Bayram, Muhammet Yılmaz, Muhammet Yılmaz, Muhammet Baki Yılmaz, Naciye Yılmaz, Nermin Dursun, Nezaket Çelik, Numan Yarımer, Nuriye Başaran, Onur Bayram, Seringil Yılmaz, Sultan Başaran, Uğur Bayram, Yaşar Yılmaz. 3368,56 m² 2022/477 Taşkesen Köyü 307/1 Abdulkadir Akbaba, Alime Yarımer, Alper Akbaba, Ayşe Atik, Bilent Akbaba, Cengiz Akbaba, Furkan Akbaba, Gülay Akbaba, Gürkan Akbaba, Numan Yarımer, Serap Uzuner. 4165,62 m²

289,00 m² (M) 2022/478 Alıçlık

Köyü 210/1 Alime Tosun, Asiye Ersoy, Dursun Ersoy, Gülün Kaya, Hacer Ersoy, Hatice Ersoy, Makbule Atar, Mecit Ersoy, Necip Ersoy, Refigül Ersoy, Saffet Ersoy, Şehriye Ersoy, Yaşar Ersoy. 9385,46 m²

327,08 m² (M) 2022/495 Aydıncık

Köyü 504/3

367/1 Adnan Haşlak, Ayşe Şentürk, Derya Baloğlu, Dilaver Haşlak, Dursun Haşlak, Emmar Haşlak, Engin Altınay, Erol Altınay, Fatma Haşlak, Hamiyet Durak, Hava Haşlak, Hikmet Haşlak, Hüsmen Haşlak, İmran Bilici, İsabet Gülhan, İsmail Haşlak, Leyla Yılmaz, Lütfiye Haşlak, Melahat Haşlak, Murat Haşlak, Mustafa Haşlak, Nazife Altınay, Nazim Haşlak, Nazlı Haşlak, Rahmi Haşlak, Semahat Çetintaş, Şenol Altınay, Tahsin Altınay, Turan Haşlak, Ünal Haşlak, Yaşar Altınay, Yüksel Haşlak, Zafer Altınay, Zübeyda Kayrıcı. 2748,85 m²

3048,60 m² 2022/496 Çiğdemtepe Köyü 151/7 Abdi Sayan, Ahmet Sayan, Cemile Başkurt, Emine Baran, Erdinç Kantaroğlu, Feride Yeşil, Gülnur Tezcan, Gülzade Yıldızhan, Hacı Ahmet Altuntaş, Halil Sayan, Hamide Akgül, Hanife Kara, Hava Düzgüner, Hüseyin Korkmaz, İlknur Arslan, Mehmet Sayan, Nahide Eraslan, Necip Kantaroğlu, Önder Verdil, Rabiye Korkmaz, Rahmi Sayan, Ramazan Korkmaz, Sadettin Korkmaz, Safiye Ertuğral, Şeyda Şimşek, Veli Erdil. 1998,09 m² 2022/497 Aydıncık

Köyü 300/1 Akkız Haşlak, Ayişe Haşlak, Aynur Ayhan, Aysun Akkuşçi, Ayşe Dağhan, Beyhan Orhan, Dursun Haşlak, Ercan Haşlak, Erhan Haşlak, Ersin Haşlak, Halil Haşlak, İlknur Olcay, İrem Ceren Haşlak, İsmet Haşlak, Mahbub Haşlak, Mehmet Haşlak, Mehtap Güneş, Menşure Haşlak, Muazzez Haşlak, Muharrem Haşlak, Muhiddin Haşlak, Nedime Demirci, Neriman Sarız, Nevres Haşlak, Özge Haşlak, Özlem Haşlak, Öznur Güzel, Raziye Uzun, Salih Haşlak, Sayime Duran, Sehel Odabaşı, Sevda Camadan, Sibel Haşlak, Simge Sare Haşlak, Şerife Haşlak, Zeki Yaman Haşlak, Zeliha Haşlak. 2001,63 m²

10,24 m² (M) 2022/498 Aydıncık

Köyü 504/10 Ayşegül Acar, Ayşegül Tekdemir, Bilal Kayğusuz, Demet Kayğusuz, Durbaba Turan, Elif Yıldırım, Elif Yıldırm, Emre Turan, Güllü Kayğusuz, Güzel Kayğusuz, Halil Turan, Halit Kayğusuz, Hamit Kayğusuz, Hatice Eraslan, Hatime Altun, Hava Dinçer, Hediye Körçoban, İhsan Kayğusuz, Kadriye Çelik, Kamuran Turan, Keziban Akaslan, Köksal Kayğusuz, Mahbube Karabulut, Medine Karaatlı, Mehtap Yıldırım, Melek Kılıç, Mualla Çelik, Muhammet Kayğusuz, Nadime Kayğusuz, Ömer Turan, Ruhiye Zozik, Rüstem Kayğusuz, Salihe Turan, Seher Doğaner, Selma Gülhan, Sevda Canpolat, Sevinç Temel, Sevinç Turan, Songül Güzel, Şahin Turan, Zarife Koman. 409,70 m² 2022/499 Aydıncık

Köyü 445/3

352/1 Ali Salman,Doğancan Salman, Fatma Salman, Hasan Salman, Kadriye Şengün, Kezban Çalışkan, Mustafa Salman, Münevver Birgül, Necla Aydoğmuş, Nejdat Yurtsever, Reşat Salman, Sema Demir, Sena Aktaş, Sururi Salman, Süheyla Salman, Şenol Yurtsever, Yusuf Salman, Zehra Has. 2260,64 m²

6334,41 m² 2022/500 Aydıncık

Köyü 351/2

351/1 Ali Dinçer, Arife Salman, Fatma Dinçer, Gülperi Erel, Muammer Dinçer, Remziye Yoldaş, Saime Kara. 390,29 m²

3964,83 m² 2022/501 Aydıncık

Köyü 434/6

378/2

365/2

365/1 Adem Dinçer, Alime Dinçer, Alime Dinçer, Delake Dinçer, Hatice Dinçer, İsmail Dinçer, Yıldız Dinçer, Esma Dinçer, Havva Dinçer, Rahime Dinçer, Recai Dinçer, Salihe Dinçer, Samide Dinçer, Ednan Salman, Emine Değirmenci, Emine Salman, Fatma Başaran, Fatma Bayrak, Fatma Tetik, Gani Salman, Gülhanım Öztürk, Hakkı Salman, Abdullah Salman, Fuat Tulug, Ruveyda Tulug, Havva Salman, Osman Salman, Sahibe Salman, Saime Salman, Zülkarneyn Salman, Hatice Haşlak,Hayatı Salman, Ali Salman, Reşat Salman, Sema Salman, Sururi Salman, İbrahim Haşlak, Makbule Karagöz, Metin Salman, Asiye Kaymak, Kamil Kaymak, Kenan Kaymak, Naciye Çelebi, Orhan Dinçer, Rabiye Kurt, Rahime Saraycıklı, Yasin Dinçer, Yusuf Dinçer. 6814,44 m²

256,00m² (M)

3746,94 m²

1963,97 m²

2812,67 m² 2022/502 Çiğdemtepe

Köyü 143/3 Asuman Ketmen, Bayram Ali Kılıç, Cenk Ozan Çoruh, Emrah Can Çoruh, Fatma Erşen, Fatma Aygün, Gürsel Yüksel, İlhan Erşen, Macide Kılıç, Musa Kılıç, Nafiz Şener, Nermin Saral, Nihad Şener, Nuran Bulut, Nurtaç Çoruh, Orhan Erşen, Sevilay Azğar, Süleyman Şener, Şakire Erşen, Şenay Kızılkaya, Tanyol Çoruh, Türkan Önakın, Yaşar Erşen, Zeynep Çoruh. 3785,32 m²

324,00 m² (M) 2022/503 Aydıncık

Köyü 301/2 Ewa Beata Haşlak, Kaan Haşlak, Menşure Haşlak, Menşure Kabadayı, Necdet Haşlak, Sevginaz Katılmış, Türkan Özturan. 1578,81 m² 2022/504 Aydıncık

Köyü 153/1 Adnan Haşlak, Anahanım Yıldız, Behçet Sinan Bayrak, Gülpaşa Dinçer, Hatice Kaya, Hikmet Haşlak, İsmail Bayrak, Mavi Tetik, Muhsin Bayrak, Naime Kayhan, Nimet Ödünç, Osman Bayrak, Seçgin Bayrak, Şinasi Bayrak, Tahsin Bayrak, Yücel Yalçın. 2305,85 m²

136,50 m² (M) 2022/505 Aydıncık

Köyü 154/1 Dilaver Haşlak, Emmar Haşlak. 1965,85 m² 2022/506 Kavacık

Köyü 134/11

134/9 Abdulkadir Karatay 2892,16 m²

194,35 m² (M)

981,47 m²

4,85 m² (M) 2022/507 Aydıncık

Köyü 445/1 Ayşe Kaygusuz, Ayşegül Acar, Ayşegül Tekdemir, Bilal Kayğusuz, Demet Kayğusuz, Durbaba Turan, Efraim Turan, Elif Yıldırım, Elif Yıldırım, Emre Turan, Güllü Kayğusuz, Güzel Kayğusuz, Halil Turan, Halit Kayğusuz, Hamit Kayğusuz, Hatice Eraslan, Hatime Altun, Hava Dinçer, Hediye Körçoban, İhsan Kayğusuz, Kadriye Çelik, Kamuran Turan, Köksal Kayğusuz, Mahbube Karabulut, Medine Karaatlı, Mehtap Yıldırım, Melek Kılıç, Mualla Çelik, Muhammet Kayğusuz, Murat Turan, Nadime Kayğusuz, Ömer Turan, Ruhiye Zozik, Rüstem Kayğusuz, Salihe Turan, Seher Doğaner, Seher Turan, Selma Gülhan, Sevda Canpolat, Sevinç Temel, Sevinç Turan, Songül Güzel, Şahin Turan, Yasin Kayğusuz, Zarife Koman 1061,30 m² 2022/508 Aydıncık

Köyü 149/1 Firdevs Okumuş 5870,85 m² 2022/509 Aydıncık

Köyü 446/3 Ali Salman, Alime Karslı, Bünyami Dinçer, Delake Dinçer, Ednan Salman, Esma Dereli, Hatice Baş, Hatice Haşlak, Havva Orhan, Hayati Salman, İsmail Dinçer, Metin Salman, Rahime Akkuş, Recai Dinçer, Reşat Salman, Salihe Turan, Samide Karakaş, Sema Demir, Sururi Salman, Yıldız Öztürk 3841,00 m²

169,00 m² (M) 2022/510 Çiğdemtepe

Köyü 142/6 Ali Çelebi, Zübeyde Korkmaz, Arzu Çelebi, Ayten Korkmaz, Aziz Korkmaz, Fatih Yurttaş, Fatma Korkmaz, Fikret Efe, Gülperi Çolak, Hakan Çelebi, Hatice Eraslan, Hayrettin Vehbi Korkmaz, Hikmet Efe, İhsan Kamil Yurttaş, İlhan Yurttaş, İrfan Yurttaş, İrsadi Korkmaz, İsmail Hakkı Korkmaz, Kader Korkmaz, Kemal Yurttaş, Kudret Çelebi, Leyla Olgun, Mesut Çelebi, Mukadder Timur, Mukaddes Şan, Mutlu Korkmaz, Mücahit Sezer, Müşerref Demirhan, Naciye Kara, Nevin Çelebi, Nilgül Değirmenci, Nusret Efe, Sare Eraslan, Seyyare Kurt, Süveybe Sezer, Şükran Korkmaz, Tevhit Korkmaz, Yaşar Korkmaz 2671,94 m² 2022/511 Aydıncık

Köyü 445/5 Ahmet Haşlak, Ali Durak, Ali Haşlak, Alim Haşlak, Ayişe Haşlak, Ayşe Durak, Ayşe Süleymanoğlu, Bahri Durak, Birgül Güney, Cemile Dağ, Dursun Dinçer, Ekber Süleyman Haşlak, Elif Dinçer, Emine Koç, Emre Dinçer, Enver Haşlak, Ergün Dinçer, Ersin Dinçer, Ezel Durak, Ezel Fidan, Fatih Dinçer, Fatih Durak, Fatime Dinçer, Fatma Aydın, Fatma Dursun, Gülseren Şahin, Hacer Çeçen, Hava Haşlak, Hilal Aytar, Hülya İzçınar, Hülya Yüksel, İbrahim Durak, Kadir Durak, Maksut Durak, Mavuş Haşlak, Mehmet Dinçer, Melek Durak, Mustafa Haşlak, Müberra Arslan, Nedime Dinçer, Nefiye Yazıcı, Nisanur Dinçer, Nurhayat Durak, Oktay Haşlak, Ömer Durak, Saliha Okur, Salli Gün, Sema Kars, Semra Kayğusuz, Suat Durak, Sultan Alınca, Şehriye Haşlak, Şerif Durak, Tuba Aydın, Yasemin Arslantaş, Yaşar Dinçer, Zahide Dinçer, Zeliha Yurtsever, Zöhre Durak, Züleyha Bayrakdar, Züleyha Dinçer, Bayram Gülhan 5418,95 m²

400,00 m² (M) 2022/512 Aydıncık

Köyü 377/1 Asiye Başaran, Ayşe Kutluel, Emine Dinçer, Gülcan Kaymak, Kamil Kaymak, Kenan Kaymak, Makbule Başar, Makbule Kaymak, Merziye Develi, Muammer Kaymak, Rukiye Özbaş, Tamer Kaymak, Yasemin İrkilmez 6147,42 m²

356,00 m² (M) 2022/513 Aydıncık

Köyü 373/1 Delake Dinçer, Emine Salman, Hayati Salman, Metin Salman 3467,33 m²

169,00 m² (M) 2022/514 Aydıncık

Köyü 148/4 Ali Salman, Doğancan Salman, Fatma Dursun, Fatma Salman, Feriha Atamer, Hacı Hanım Ballı, Halil Salman, Hasan Salman, Hatice Salman, Hüseyin Salman, Kadriye Şengün, Kezban Çalışkan, Mustafa Salman, Münevver Birgül, Naci Ballı, Nadide Akdeniz, Necla Aydoğmuş, Nejdat Yurtsever, Reşat Salman, Sema Demir, Sena Aktaş, Sururi Salman, Süheyla Salman, Süheyla Salman, Şenol Yurtsever, Turgut Salman, Yusuf Salman, Zehra Has 4074,20 m²

225,00 m² (M) 2022/515 Çiğdemtepe

Köyü 143/1 Aleyna Sezer, Alperen Sezer, Firdes Adıyaman, Gülüşan Korkmaz, Gülüzar Türk, İsrafil Sezer, Muhteber Eraslan, Mücahit Sezer, Safiye Sezer, Sezer Sezer, Sultan Efe, Şükrü Sezer, Zernişan Fındıklı, Zeynep Kübra Sezer 3756,47 m² 2022/516 Aydıncık

Köyü 148/2 Akif Ögüt, Ali Salman, Beyler Öğüt, Doğancan Salman, Ensar Ballı, Erdal Öğüt, Fatma Dursun, Fatma Salman, Feriha Atamer, Feyza Kayı, Hacı Hanım Ballı, Halil Salman, Hasan Salman, Hatice Salman, Hikmet Ballı, Hüseyin Salman, Kadriye Şengün, Kezban Çalışkan, Mehmet Ballı, Mustafa Salman, Münevver Birgül, Naci Ballı, Nadide Akdeniz, Necla Aydoğmuş, Nejdat Yurtsever, Nermin Akbaş, Reşat Salman, Sema Demir, Sena Aktaş, Sururi Salman, Süheyla Salman, Şenol Yurtsever, Turgut Salman, Yusuf Salman, Zehra Has, Züleyha Fidan. 2804,43 m² 2022/517 Aydıncık

Köyü 155/1 Ali Dinçer, Arife Salman, Fatma Dinçer, Gülperi Erel, İlbeği Dinçer, Muammer Dinçer, Saime Kara 2102,62 m² 2022/518 Çiğdemtepe

Köyü 154/5 Ahmet Eraslan, Ahmet Yılmaz, Arif Maraba, Arzu Sağlam, Aysel Odabaş, Ayşe Yeşiloğlu, Battal Kızılaslan, Belkız Maraba, Beyzade Maraba, Bünyamin Kızılaslan, Cafer Eraslan, Cemile Yılmaz, Deniz Bayram, Dilber Akın, Dilek Şadan, Fadime Karahan, Fedime Köksal, Gülten Akbal, Hacer Özbek, Hacı Ali Maraba, Hacı Kurban Maraba, Halit Eraslan, Hatice Başaran, Hüriye Çetin, İsmail Bayram, Kudret Baştürk, Mahinur Maraba, Mahmut Yılmaz, Mahmut Yılmaz, Mehmet Ali Eraslan, Meryem Çeçen, Mikail Bayram, Mine Dağhan, Muammer Çeçen, Muhammet Yılmaz, muhammet Yılmaz, Muhammet Baki Yılmaz, Naciye Yılmaz, Nermin Dursun, Nezaket Çelik, Nurdan Bayram, Nurşen Çeçen, Onur Bayram, Perihan Kızılaslan, Rabia Kızılaslan, Rahman Çeçen, Raşit Çeçen, Salih Maraba, Serpil Şan, Sultan Başaran, Süriye Eskici, Şeker Kızılaslan, Şükrü Kızılaslan, Tuncay Genç, Turgut Kızılaslan, Uğur Bayram, Yakup Kızılaslan, Yusuf Kızılaslan, Zeynel Abid Maraba, Zeynep Bayraktar, Zeynep İçen, Zülfikar Kızılaslan 3804,63 m² 2022/519 Aydıncık

Köyü 446/2 Ali Durak, Ayşe Durak, Bahri Durak, Emine Koç, Ezel Durak, Ezel Fidan, Fatih Durak, Fatma Dursun, Hacer Çeçen, Hava Haşlak, Hilal Aytar, Hülya İzçınar, İbrahim Durak, Kadir Durak, Maksut Durak, Melek Durak, Nefiye Yazıcı, Nurhayat Durak, Ömer Durak, Salli Gün, Sema Kars, Suat Durak, Sultan Alınca, Şerif Durak, Tuba Aydın, Zöhre Durak, Züleyha Bayrakdar 2200,41 m² 2022/520 Aydıncık

Köyü 156,1 Akkız Haşlak, Ayişe Haşlak, Aynur Ayhan, Aysun Akkuşçi, Ayşe Dağhan, Beyhan Orhan, Dursun Haşlak, Ercan Haşlak, Erhan Haşlak, Ersin Haşlak, Halil Haşlak, İlknur Olcay, İrem Ceren Haşlak, Mahbub Haşlak, Mehmet Haşlak, Mehtap Güneş, Menşure Haşlak, Muazzez Haşlak, Muharrem Haşlak, Muhiddin Haşlak, Özge Haşlak, Özlem Haşlak, Öznur Güzel, Raziye Uzun, Salih Haşlak, Sayime Duran, Sehel Odabaşı, Sevda Camadan, Sibel Haşlak, Simge Sare Haşlak, Şerife Haşlak, Zeki Yaman Haşlak, Zeliha Haşlak 5252,42 m²

225,00 m² (M) 2022/521 Aydıncık

Köyü 504/2 Adnan Haşlak, Anahanım Yıldız, Behçet Sinan Bayrak, Gülpaşa Dinçer, Hatice Kaya, Hikmet Haşlak, İsmail Bayrak, Mavi Tetik, Muhsin Bayrak, Naime Kayhan, Nimet Ödünç, Osman Bayrak, Seçgin Bayrak Önkibar, Şinasi Bayrak, Tahsin Bayrak, Yücel Yalçın. 136,32 m² 2022/522 Aydıncık

Köyü 504/9 Adnan Haşlak, Anahanım Yıldız, Behçet Sinan Bayrak, Gülpaşa Dinçer, Hatice Kaya, Hikmet Haşlak, İsmail Bayrak, Mavi Tetik, Muhsin Bayrak, Naime Kayhan, Nimet Ödünç, Osman Bayrak, Seçgin Bayrak Önkibar, Şinasi Bayrak, Tahsin Bayrak, Yücel Yalçın 1313,37 m² 2022/523 Aydıncık

Köyü 148/3 Naci Ballı 1824,55 m²

289,00 m² (M) 2022/524 Çiğdemtepe

Köyü 142/2 Dursun Özata, Dursun Ali Yılmaz, Filiz Yılmaz, Gülümser Çelebi, Rüstem Özata, Sebahat Özata, Seringil Yılmaz, Temel Özata 2412,79 m²

256,00m² (M) 2022/525 Çiğdemtepe

Köyü 151/9

151/10 Mehmet Altundaş 1176,60 m²

169,00 m² (M)

2841,63 m² 2022/526 Aydıncık

Köyü 161/1 Arzu Demir, Ayşe Dinçer, Çiğdem Aydın, Dilek Aydın, Dünya Aydın, Emine Bayansal, Fahrettin Aydın, Fatma İlhan, Fehmi Aydın, Hacı Ömer Aydın, Hatice Okumuş, İbrahim Dinçer, İhsan Dinçer, Mehbup Dinçer, Mukaddes Dinçer, Münir Aydın, Nurcan Güney, Reyhan Ay, Rukiye Aydın, Seher Dinçer, Tevhit Dinçer, Tuğba Sarımcı, Yaşar Dinçer. 145,30 m² 2022/527 Aydıncık

Köyü 506/3 Fatma Dinçer, Mahmut Haşlak, Merve Pazarcık, Mine Haşlak, Murat Haşlak, Nazmiye Haşlak, Nilüfer Haşlak, Semra Kara, Yüksel Dumanoğlu 2668,85 m² 2022/528 Aydıncık

Köyü 364/2 Bülent Temel, Fevziye Temel, Gülsün Temel, Hatice Köse, Hatice Salman, İsmet Sırrı Dinçer, Meryem Malkoçoğlu, Nuran Salman, Remziye Salman, Sevilay Keleş, Yaşar Topcu, Yusuf Temel 1354,35 m² 2022/529 Değirmencik

Köyü 132/1 Abdulkadir Açıkgöz, Abubekir Açıkgöz, Eda Çilingir, Ensar Açıkgöz, Hatice Açıkgöz, Hatice Çalışkan, Hüseyin Nuri Açıkgöz, İbrahim Ateş, İsmail Ateş, Kübra Karabulutoğlu, Melahat Aygün, Merve Kurban, Meryem Açıkgöz, Mustafa Ateş, Mükail Ateş, Nazif Açıkgöz, Rasiye Açıkgöz, Sadettin Açıkgöz, Yunus Emre Açıkgöz, Zahide Kaymak 11732,14 m² 2022/530 Aydıncık

Köyü 366/1 Abdullah Durgut, Emine Durğut, Naim Durgut, Sadullah Durgut, Sahibe Kaymak 9279,91 m²

169,00 m² (M) 2022/531 Çiğdemtepe

Köyü 151/4

151/5 Ahmet Kaşdemir, Alime Efe, Berat Işık, Bilge Baştürk, Çiğdem İnce, Çiğdem Uluyol, Dursun Ali Sayan, Ekrem Efe, Ekrem Kaşdemir, Elif Efe, Emine Kurt, Ercan Kaşdemir, Erol Deve, Erol Kaşdemir, Fikret Efe, Gülhanım Arıci, Hafize Kaşdemir, Hakif Kaşdemir, Harun Kazancı, Hatice Efe, Hatice Kalkan, Hayriye Erol, Hikmet Efe, İlhami Efe, Kadriye Kazancı, Mehmet Kalkan, Mehmet Kaşdemir, Menşüre Çavaş, Merdane Kaşdemir, Mevlüde Ekinci, Mine Efe, Muhsin Timur, Mukadder Timur, Mukaddes Şan, Mustafa Timur, Mutlu Kaşdemir, Müşerref Demirhan, Nedime Çendik, Nilgün Özkan, Nusret Efe, Ömer Efe, Önder Kaşdemir, RaifKazancı, Remzi Kaşdemir, Remziye Yoldaş, Rukiye Kaşdemir, Sait Kazancı, Salih Kaşdemir, Sariye Mintemur, Siyami Efe, Süleyman Kaşdemir, Ülki Güllü, Ülkü Kaşdemir, Ümmi Gülsün Timur, Üzeyme Eraslan, Yakup Baştürk, Yaşar Baştürk, Yusuf Kazancı, Zehra Yalçınkaya, Zeytin Gördü, Zühal Köse 969,61 m²

175,10 m² (M)

2225,80 m² 2022/532 Aydıncık

Köyü 369/1 Alirıza Baykal, Arzu Topsakal, Birol Baykal, Enis Baykal, Erdi Baykal, Erol Baykal, Esra Sevim, Fatime Yakupoğlu, Fatma Siyer, Fikriye Topsakal, Gülçimen Baykal, Gülhanım Yurtsever, Gülten Kılıçoğlu, Habib Yanık, Habip Baykal, Halil İbrahim Baykal, Halis Baykal, İbrahim Hakkı Siyer, İliya Çağlayan, İsa Siyer, Kemal Baykal, Keriman Yazıcı, Kübra Demir, Lokman Yanık, Mehmet Fatih Siyer, Menşure Akcan, Meryem Siyer, Metin Yanık, Münevver Turgut, Nihat Siyer, Nurhayat Hatipoğlu, Nuri Yanık, Nursen Neriman Kaya, Öcal Siyer, Öznur Yavuz, Refiye Siyer, Reşat Baykal, Selim Baykal, Sündüz Topsakal, Şadıman Hatipoğlu, Tuba Kuyruk, Zikriye Turanoğlu, Zümrüt Uluca. 1461,05 m² 2022/533 Aydıncık

Köyü 354/1 Ali Salman, Doğancan Salman, Fatma Salman, Fatma Şentürk, Gürbüz Salman, Kadriye Şengün, Kezban Çalışkan, Mustafa Salman, Mustafa Salman, Reşat Salman, Sabri Salman, Safiye Haşlak, Sema Demir, Sena Aktaş, Sururi Salman, Süheyla Salman, Şenol Yurtsever, Yusuf Salman, Zehra Has 4734,30 m² 2022/534 Aydıncık

Köyü 353/1 Aysun Haşlak, Ayşe Dursun, Barış Başar, Cengiz Haşlak, ElifKazdal,

Emrah Başer, Fatma Haşlak, Fikret Başer, Göknil Haşlak, Göktürk Şeref Haşlak, Gülümser Haşlak, Gündüz Haşlak, Gürbüz Haşlak, Gürsel Haşlak, Haci Başer, Handan Bayram, Makbule Başar, Meryem Haşlak, Muazzez Haşlak, Nafiz Haşlak, Necla Kosdik, Neşe Haşlak, Neşide Haşlak, Nuran Bayrakdar,Senem Haşlak, Yavuz Haşlak, Yusuf Başar, Yücel Karadeniz, Zekiye Başer, Zühal Yıldırım 6470,75 m²

211,25 m² (M)

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedeniyle;a)Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının açıldığı;b)Dava konusu Bayburt ili sınırları ile ilgili olarak, ilgililerin taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirilmelerinin gerektiği;c)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı, idari yargıda iptal ve idari yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği;d)Süresi içinde İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği;e)Kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası A.A.O. Bayburt Şubesine yatırılacağı; f)Mahkememize ait aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşmasının 07.12.2022 günü saat 09:00'a bırakıldığı hususu ilan olunur.

Basın No: ILN01821095

#ilan.gov.tr