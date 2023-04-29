T.C.BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

|Esas No
|Mevki
|Ada/ Parsel No
|Malikleri
|Kamulaştırma
Alanı
İrtifak/Mülkiyet
|2022/439
|Aydıncık
Köyü
|430/2
|Alime Karslı, Bahriye Temür, Delake Dinçer, Esma Dereli, Fahriye Kurt, Hatice Baş, Havva Orhan, İsmail Dinçer, Leman Yaşar, Mediha İçöz, Osman Dinçer, Rahime Akkuş, Recai Dinçer, Salihe Turan, Samide Karakaş, Şakir Dinçer, Yıldız Öztürk, Yusuf Dinçer, Zikriye Haşlak
|8876,89 m²
|2022/440
|Aydıncık
Köyü
|379/6
121/2
|Akkız Kantar, Arife Erel, Azmi Dinçer, Bora Dinçer, Cemil Dinçer, Emine Dinçer, Erdoğan Okumuş, Fatma Mavi, Hatice Tosun, Havva Dinçer, Kamil Dinçer, Makbule Dinçer, Nezahat Haşlak, Nihat Dinçer, Rahime Okumuş, Remzi Dinçer, Sevgim Dinçer, Sümmani Okumuş, Şemseddin Dinçer, Yusuf Okumuş
|9012,31 m²
289,00 m² (M)
|2022/441
|Alıçlık
Köyü
|207/1
|Arife Haşlak, Ayfer Aksakal, Azmiye Tiryakioğlu, Dilek Ziypak, Doğan Güngör, Hasbi Aksakal, Havva Ersoy, Hayrettin Ersoy, Ömer Faruk Güngör, Sadettin Ersoy, Sıdıka Topcu, Şahin Aksakal, Şemsettin Ersoy, Şerafettin Sönmez, Vehbi Aksakal, Zeynel Abidin Sönmez
|1131,20
|2022/442
|Dikmetaş
Köyü
|137/9
|Aykut Odabaş, Salim Hacıahmetoğlu.
|2151,75 m²
|2022/443
|Alıçlık
Köyü
|210/2
211/1
|Devrim Aksakal, Fatma Pınar, Hamit Gökhan, Netice Güleç.
|1395,84 m²
6068,04 m²
|2022/444
|Aydıncık
Köyü
|434/1
|Adem Dinçer, Ali Dinçer, Arife Erel, Azmi Dinçer, Behice Bayrak, Bora Dinçer, Emine Değirmenci, Emine Dinçer, Emrullah Dinçer, Fatma Bayrak, Fatma Mavi, Fatma Tetik, Gülpaşa Dinçer, Hadice Dinçer, Hesna Okumuş, Kazım Dinçer, Kenan Dinçer, Necmi Dinçer, Orhan Dinçer, Rabiye Kurt, Rahime Saraycıklı, Remzi Dinçer, Semiha Oslu, Sevgim Dinçer, Yasin Dinçer, Yusuf Dinçer .
|1373,07 m²
|2022/445
|Aydıncık
Köyü
|438/2
|Abdullah Haşlak, Abdurrahman Haşlak, Adişah Aydoğdu, Ahmet Haşlak, Ahmet Sencer, Akkız Haşlak, Ali Haşlak, Ali Rıza Haşlak, Aliriza Durgut, Anahanım Haşlak, Ayişe Haşlak, Aysede Eraslan, Ayşe Haşlak, Ayşe Haşlak, Ayşe Haşlak, Emine Haşlak, Emine Köse, Emine Silsüpür, Ercan Haşlak, Erdal Haşlak, Erol Haşlak, Ertuğrul Haşlak, Evren Haşlak, Fatih Durgut, Fatih Haşlak, Fatma Pala, Fevziye Güçlü, Fuat Haşlak, Gülcan Okumuş, Gülhanım Zeze, Hanife Haşlak, Harun Haşlak, Hatice Haşlak, Hava Gülhan, Hüsnüye Temuçin, İbrahim Haşlak, İlknur Olcay, İnci Oğulluk, İrem Ceren Haşlak, İshak Haşlak, İsmet Haşlak, Kenan Haşlak, Mahbub Haşlak, Mahbub Gizem Haşlak, Melahat Haşlak, Menşure Haşlak, Menşure Haşlak, Miltaha Salman, Miyase Haşlak, Muazzez Haşlak, Muhammet Haşlak, Murat Haşlak, Münevver Haşlak, Naim Durgut, Nazire Haşlak, Nazmi Haşlak, Nermin Çoruh, Nevres Haşlak, Nezahat Haşlak, Niyazi Haşlak, Nuri Haşlak, Özcan Haşlak, Özer Haşlak, Özge Haşlak, Özlem Haşlak. Özlem Haşlak. Öznur Güzel, Pakizer Aytemür, Rahime Çapur, Remziye Haşlak, Reyhan Kaymak, Saniye Kuştul, Sebiha Yeşil, Sehel Odabaşı, Servinaz Şahin, Sevda Camadan, Simge Sare Haşlak, Suat Haşlak. Süreyya Hartamacı, Yavuz Haşlak, Zafer Haşlak, Zeki Yaman Haşlak, Zeliha Haşlak, Zelkif Haşlak.
|842,16 m²
|2022/446
|AydıncıkKöyü
|445/4
|Alime Karslı, Bahriye Temür, Delake Dinçer, Esma Dereli, Fahriye Kurt, Hatice Baş, Havva Orhan, İsmail Dinçer, Leman Yaşar, Mediha İçöz, Nesmiye Yıldız, Osman Dinçer, Rahime Akkuş, Recai Dinçer, Salihe Turan, Samide Karakaş, Şakir Dinçer, Yıldız Öztürk, Yusuf Dinçer, Zikriye Haşlak.
|8259,54 m²
|2022/447
|AydıncıkKöyü
|434/2
|Adem Dinçer, Emine Değirmenci, Fatma Bayrak, Fatma Tetik, Gülpaşa Dinçer, Mustafa Dinçer, Orhan Dinçer, Rabiye Kurt, Rahime Saraycıklı, Yasin Dinçer, Yusuf Dinçer.
|2350,38m²
188,18 m² (M)
|2022/448
|Aydıncık
Köyü
|434/3
|Akkız Haşlak, Arzu Erdoğan, Ayhan Yakut, Ayişe Haşlak, Aynur Ayhan, Aynur Gülhan, Aysun Akkuşçi, Ayşe Dağhan, Ayşe Durgut. Ayşe Haşlak, Beyhan Orhan, Beyler Güneş, Bilge Çevik, Birgül Güler, Çetin Tekdemir, Derya Baloğlu, Dursun Haşlak, Elif Türker, Ercan Haşlak, Erhan Haşlak, Ersin Haşlak, Fatma Dursun, Fatma Haşlak, Fikret Tekdemir, Gönül Güçlü, Gülcan Açıkgöz, Güller Tekdemir, Halil Haşlak, Hamiyet Durak, Hikmet Yılmaz, Hümerya Kaymak, İkram Haşlak, İlknur Olcay, İrem Ceren Haşlak, İsmet Yakut, Katibe Haşlak, Kenan Tekdemir, Leyla Aydın, Leyla Eraslan, Lütfiye Tekdemir, Mahbub Haşlak, Mehmet Haşlak, Mehtap Güneş, Menşure Haşlak, Metin Haşlak, Minteha Kalkan, Muazzez Haşlak, Muazzez Tekdemir, Muharrem Haşlak, Muhiddin Haşlak, Muradiye Erkul, Murat Haşlak, Mustafa Haşlak, Mustafa Tekdemir, Nazhanım Kerimoğlu, Nazim Haşlak, Ömer Güneş, Özge Haşlak, Özgül Sarıkan, Özlem Haşlak, Öznur Güzel, Rabiye Öz, Rahmi Haşlak, Raziye Uzun, Remziye Haşlak, Rüveyda Meral, Salih Haşlak, Sare Çalışkan, Sare Topsakal, Sayime Duran, Sehel Odabaşı, Selami Turgut, Semahat Çetin, Sevda Camadan, Sibel Haşlak, Simge Sare Haşlak, Songül Temel, Sümmani Turgut, Şerife Haşlak, Yaşar Yakut, Yunus Emre Türker, Zeki Yaman Haşlak, Zeliha Haşlak, Zübeyda Kayrıcı, Zübeyde Yıldız
|7853,88 m² 67,82 m² (M)
|2022/449
|Aydıncık
Köyü
|379/3
|Adnan Haşlak, Derya Baloglu, Dılaver Haşlak, Emmar Haşlak, Fatma Haşlak, Hamiyet Durak, Hikmet Haşlak, Husmen Haşlak, İsabet Gulhan. Hava Haşlak, Ayşe Şentürk, Erol Altınay, Leyla Yılmaz, Nazife Altınay, Yaşar Altınay, Tahsin Altınay, Şenol Altınay, Ergin Altınay, Zafer Altınay, Melahat Haşlak, Mustafa Haşlak, Unal Haşlak, Lütfiye Haşlak, Yuksel Haşlak, Murat Haşlak, Nazım Haşlak, Rahmi Haşlak, Semahat Çetintaş, Dursun Haşlak, İmran Bilici, İsmail Haşlak, Turan Haşlak, Dursun Haşlak, İmran Haşlak, İsmail Haşlak, Turan Haşlak, Orhan Altınay, Leyla Yılmaz,Zubeyda Kayrıcı.
|5819,77 m²
289,00 m² (M)
|2022/450
|Kavacık
Köyü
|115/8
|Fatma Kartal
|3253,23 m²
225,00 m² (M)
|2022/451
|Kavacık
Köyü
|115/10
|Ayşe Bekmezci, Bünyamin Gökhan Bekmezci, Dilek Turalı, Erhan Bekmezci, Gülendan Yılmaz, Hatice Bekmezci, Hayrettin Karakoyun, Hüseyin Bekmezci, Makbule Bayram, Mamure Bekmezci, Melahat Bekmezci, Meral Er, Müşerref, Nebahat Bekmezci, Nuri Bayram, Orhan Karakoyun, Özcan Bölen, Özkan Yaşar Bekmezci, Perihan Batmaz, Pupul Okay, Rakip Bayram, Recep Bekmezci, Selcan Sude Bekmezci, Sermin Bulunmaz, Serpil Bayram, Şaban Bekmezci, Talip Bayram, Tuncay Bayram, Vedat Bayram, Yaşar Bayram, Zihni Bayram, Zübeyde Yürekli.
|6048,25 m²
|2022/452
|Kavacık
Köyü
|107/15
|Ahmet Bekmezci, Azade Çolak, Ebru Pekmezci, Fethiye Bekmezci, Hasan Bekmezci, İsmail Hakkı Bekmezci, Mağfiret Pekmezci, Mehmet Bekmezci, Murat Pekmezci.
|1232,41 m²
|2022/453
|Kavacık
Köyü
|107/35
|Adem Polat, Ekrem Ahmet Polat.
|3262,71 m²
|2022/454
|Kavacık
Köyü
|107/36
|Karip, Kurban, Musa Musa .
|3125,94 m²
225,00 m² (M)
|2022/455
|Kavacık
Köyü
|115/3
|Zahire Arpalı
|1717,20 m²
|2022/456
|Kavacık
Köyü
|136/2
|Enver Bölen, Hacı Bölen, Hikmet Bölen, Yüksel Bölen .
|1219,44 m²
143,84 m² (M)
|2022/457
|Kavacık
Köyü
|132,15
|Enver Bölen, Hacı Bölen, Hikmet Bölen, Yüksel Bölen, Zöhre Kurtay.
|98,24 m²
|2022/458
|KavacıkKöyü
|134/14
|Ali Karatay
|705,10m²
|2022/459
|Kavacık
Köyü
|133/15
132/16
131/15
|Ahmet Zekai Saka, Ali Korkusuz, Ali Kutluca, Aydanur Timur, Aynur Korkusuz, Ayşegül Kıran, Fatma Karatay, Fatma Pelit, Hacı Ahmet Korkusuz, Halil Korkusuz, Hüsamettin Kutluca, Hüseyin Korkusuz, Hüsnü Kutluca, Mihriban Korkusuz, Murat Saka, Müslim Kutluca, Raziye Kutluca, Sabire Korkusuz, Selim Korkusuz, Serap Keskin, Suna Şaşmaz, Şükran Korkusuz, Şükrü Korkusuz, Türkan Okur, Zeki Saka, Zinnet Kutluca.
|181,74 m²
1084,59m²
3271,69m²
225,00m² (M)
|2022/460
|Kavacık
Köyü
|131/14
|Bakiye Akdemir, Ekrem Bekmezci, İkram Bekmezci, İsmail Kostuk, Kuddusi Bekmezci, Yalçın Kostuk, Yüksel Kostuk.
|4638,87 m²
|2022/461
|Kavacık
Köyü
|115/2
|Ali Kaya, Arife Yıldız, Ayşe Silsüpür, Aziz Altuntaş, Diler Hilal Taşdelen, Durak Altuntaş, Ekrem Yalçın, Erdal Kocatürk, Erdil Onur Kocatürk, Erdinç Altuntaş, Erdinç Kocatürk, Erkan Kocatürk, Ersin Altuntaş, Gülümser Akbudak, İmdat Kaya, İsmail Kaya, Kadir Kocatürk, Kadriye Topçu, Kamuran Çalış, Kemal Kaya, Kenan Kaya, Lütfi Kaya, Nalan Bacar, Necdet Yalçın, Nuriye Kaya, Sare Tunç, Sayime Guguk, Sayire Özkan, Serap Ünal, Sıtkı Kaya, Zümriye Tosun.
|1041,53 m²
|2022/462
|KavacıkKöyü
|110/2
|Ali Rıza Denizli, Fikret Denizli, İsmail Hakkı Atangüç, Necdet Atangüç, Nezahat Eker, Semahat İşaşır, Şakir Atangüç.
|6195,72 m²
|2022/463
|Kavacık
Köyü
|109/2
(9-10)
|Ali Rıza Denizli, Fikret Denizli, Semahat İşaşır.
|2082,94m²
196,00m² (M)
|2022/464
|Kavacık Köyü
|161/33
|Zühre Kurtay
|1010,27 m²
|2022/465
|Kavacık
Köyü
|115/5
|Bedriye Pilge
|975,47 m²
|2022/466
|Kavacık
Köyü
|132/17
131/17
131/5
131/13
|Bedrettin Soğancı, Bünyamin Çırak, Emine Çırak, Medine Şentürk, Orhan Soğancı, Refika Kayhan, Selda Bilgin, Veyis Soğancı.
|2318,16 m²
2721,61m²
5961,29m²
400,00 m² (M)
6076,05m²
|2022/467
|Alıçlık
Köyü
|212/1
|Ahmet Özkan, Alime Yarar, Ayşe Batdal, Birgül Kara, Canan Göktaş, Derya Özyılmaz, Durali Yarar, Ebubekir Bin Abdulaziz, Edalet Yılmaz, Emre Yarar, Emriye Bayram, Emsal Yarar, Engin Özkan, Fatma Kocasakal, Firdes Bayram, Fuat Yılmaz, Gökhan Yarar, Gülşişe Mercan, Gürbüz Yılmaz, Hacı İslam Güleç, Hakan Yarar, Hale Akın, Hatice Aktürk, Hatice Ersoy, Hatice Topkara, Hava Yarar, Hidayet Güleç, Huriye Yarar, Jale Yarar, Mehmet Yarar, Metin Yarar, Miyase Mercimek, Muhsin Yarar, Mustafa Yarar, Müberra Bayraktar, Münir Yarar, Münise Güleç, Müslim Yarar, Naime Kahraman, Nesrin Yangöz, Nezahat Kaymaz, Nihal Bayram, Nurinisa Güleç, Okan Yarar, Osman Güleç, Öznur Özyazıcı, Rıvayet Altuntaş, RihalKarahanoğlu, Saime Başaran, Sebahattin Yarar, Selma Demir, Serkan Yarar, Sermin Akuklu, Sevil Asena Akın, Seyfettin Yarar, Sündiye Ulubaş, Şadiye Ersoy, Tuğba Üstündağ, Ufuk Yarar, Umut Yarar, Vahdettin Yarar, Volkan Yarar, Yüksel Yarar, Zahide Yarar.
|116,78 m²
|2022/468
|Şingah Mah.
|197/21
|Ali Özdemir, Alime Çoban, Barış Akkuş, Cahit Altay, Cavit Altay, Çiğdem Akkuş, Diler Melek Durğut, Ganime Özdemir, Gürbüz Akkuş, Hacer Topcu, İbrahim Hakkı Özdemir, İhsan Özdemir, Kadir Karaman, Mavuş Özdemir, Mehpare Karslıoğlu, Meserret Akyol, Mukime Keskin, Murat Çoban, Murat Özdemir, Nihat Altay, Nimet Akyol, Osman Özdemir, Özgür Özdemir, Rabiye Kiki, Recep Karaman, Reyhane Özdemir, Sadık Özdemir, Şevki Özdemir, YusufÖzdemir
|8279,46 m²
256,00m² (M)
|2022/469
|Taşkesen
Köyü
|261/1
|Abdulvahap Eşiyok, Alim Kahraman, Ayşe Eşiyok, Ayşe Karaman, Ayşe Şahbaz, Bahriye Çavdar, Befa Kahraman, Engin Kahraman, Gülpaşa Koç, Hamdi Kahraman, Hasan Kahraman, Hatice Kalkan, Hüseyin Kahraman, Mesut Eşiyok, Mikdat Kahraman, Mustafa Kahraman, Nazmiye Başkurt, Neriman Kahraman, Nihat Yılmaz, Nurcan Akbaş, Osman Kemal Yılmaz, Recep Yılmaz, Sefa Kahraman, Selim Kahraman, Selma Kahraman, Servet Yılmaz, Seyhan Sucu, Sinan Yılmaz, Sona Kırmızıoğlu, Songül Yılmaz, Turan Kemal Tanyel, Tülin Dönmez, Türkan Korkmaz, Yasemin Özsoylar, Yaşar Saka, Yunus Taner Tanyel, Zarife Kahraman.
|9722,13 m²
225,00m² (M)
|2022/470
|Taşkesen Köyü
|264/1
|Ahmet Yılmaz, Arif Yılmaz, Ayşe Şahbaz, Bahriye Çavdar, Bekir Yılmaz, Emirhan Güleç, Erdoğan Güleç, Gülderen Sarıoğlu, Gülpaşa Koç, Hatice Kalkan, İsa Sucu, İsmail Yildiz, Muammer Birgül, Murat Birgül, Murat Yildiz, Musa Sucu, Necdat Sucu, Necmettin Sucu, Nihat Yılmaz, Osman Kemal Yılmaz, Recep Yılmaz, Rıza Güleç, Sare Hiçkorkmaz, Servet Yılmaz, Sinan Güleç, Sultan Şahin, Şerife Berber, Turgut Güleç, Yakup Yılmaz, Yaşar Saka, Yaşar Yılmaz, Zöhre Saymaz.
|8413,34 m²
196,00m² (M)
|2022/471
|Taşkesen Köyü
|266/1
|Abdurrahman Yazoğlu, Ahmet Eşiyok, Ayşe Coşkun, Berna Eşiyok, Bilal Topcu, Cengiz Yazoğlu, Çiğdem Karamehmet, Duygu Turan, Dündar Yazoğlu, Ebru Yardımcı, Emin Yazoğlu, Enbiya Yazoğlu, Erdal Yazoğlu, Esra Ayhan, fehime Eşiyok, Gülbeyaz Leprestre, Halim Eşiyok, Hatice Dağhan, Hüseyin Osmanoğlu, Kaya Özcan, Kemal Eşiyok. Kübra Birgül, Mahinur Topcu, Mahmut Topcu, Mehmet Eşiyok, Murat Eşiyok, Nagihan Şençevik, Nazmiye Başkurt, Nur Sakarya, Nurten Yazoğlu, Ömer Kurt. Rabiye Yazoğlu, Selami Eşiyok, Selma Şen, Sema Fışkın, Semiye Kaymak, Semran Atik, Serdar Yazoğlu, Sultan Beyaz, Süleyman Eşiyok, Şeyma Nur Bahadır, Uğur Eşiyok, Ümran Balta, Ümran Gül, Yalçın Özcan, Yunus Topcu, Yücel Yazoğlu, Zerrin Gül Özcan, Zübeyda Eşiyok, Zümran Yılmaz.
|631,51 m²
|2022/472
|Taşkesen Köyü
|292/1
|Adem Cansız, Ahmet Yılmaz, Ayser Cansız, Ayşe Yılmaz, Berhan Yolcu, Cemile Yılmaz, Deniz Bayram, Dursun Ali Yılmaz, Ekrem Yılmaz, Erol Antep, Fadime Karahan, Fatma Yılmaz, Filiz Yılmaz, Funda Ayvaz, Gülten Akbal, Gülümser Akgün, Hatice Başaran, Hatice Özel, İrfan Sadık Yılmaz, İsmail Bayram, Mahmut Yılmaz, Mahmut Yılmaz, Mikail Bayram, Muhammet Yılmaz, Muhammet Yılmaz, Müzeyyen Yıldız, Naciye Yılmaz, Nafiz Yolcu, Nagihan Cansız, Nermin Dursun, Nezaket Çelik, Onur Bayram, Osman Yılmaz, Sema Yılmaz, Serap Mescioğlu, Seringil Yılmaz, Sevim Cansız, Songül İpek, Sultan Başaran, Şevval Antep, Uğur Bayram, Zekiye Eşiyok.
|5973,01 m²
256,00 m² (M)
|2022/473
|Taşkesen Köyü
|291/1
|Arzu Yılmaz, Ayşe Durmuş, Bilge Nur Yılmaz, Cem Alperen Yılmaz, Dilaver Arslan, Engin Arslan, Fatma Uçkan, Gül Eda Yılmaz, Gültan Hanoğlu, Halise Aslan, Hamdi Can Yılmaz, Hatice Yılmaz, İnci Eraslan, İsmail Hakkı Çolak, Kemal Arslan, Mehmet Cansızoğlu, Melek Çağırtekin, Mustafa YavuzÇolak, Nevi Saklavci, Onur Yılmaz, Ömer Sert, Selim Çolak, Selvi Yılmaz, Sezgin Yılmaz, Şenol Yılmaz, Yalçın Yılmaz, Zerafet Tenwolde.
|4667,26 m²
|2022/474
|Taşkesen
Köyü
|301/1
|Adalet Seuring, Ağabey Çoruh, Ahmet Kemal Çoruh, Ali Fuat Akbaba, Ali Kemal Çoruh, Aslıbey Yıldız, Asuman Çoruh, Aynur Yazıcıoğlu, Aysede Daştan, Ayşe Köken, Ayşegül Bayanser, Ayten Öz, Çeşminaz Taşdemir, Dilek Yetkin, Dursun Ali Yılmaz, Emriye Deniz, Erhan Akbaba, Fatma Kahraman, Fatma Yılmaz, Fatma Zehra Yazıcıoğlu, Fırat Yazıcıoğlu, Filiz Yılmaz, Gülsen Türk, Gülseren Deve, Hacer Ağaç, Hacı Muslu Çoruh, Haci Akbaba, Hasan Çoruh, Hatice Ateşoğlu, Hatice Gökduman. Hülmüs Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Melek Yıldız, Meryem Sabırlı, Metehan Yılmaz, Mintaha Gülhan, Miyase Kahraman, Muazzez Saka, Murat Kızıl, Mustafa Çoruh, Mustafa Tufanağaoğlu, Mustafa Yazıcıoğlu, Müşerref İlhan, Nermin Akkuş, Nermin Keskin, Nesrin Kostik, Nesrin Soyçetin, Nuriye Başaran, Osman Akbaba, Ömer Çoruh, Penpe Çakır, Ramazan Soyçetin, Recep Yıldız, Ruhiye Yeşil, Ruhugül Kofoğlu, Rüveyde Soyçetin, Safure Korkmaz, Sara Uludağ, Sare Saka, Sehel Sevim, Seringil Yılmaz, Solmaz Eşiyok, Suat Akbaba, Süleyman Akbaba, Süreyya Yılmaz, Şengül Günver, Türkan Yıldız, Vildan Kurnaz, Yasemin Fürniss, Yaşar Yılmaz, Yüksel Aktaş
|7959,20m²
324,00 m² (M)
|2022/475
|Taşkesen
Köyü
|303/1
(5-6)
303/2
|Abdurrahman Yılmaz, Ayten Öz, Naciye Tölük, Rahmi Yılmaz, Raziye Adıgüzel, Sırrı Şahin, Sultan Yılmaz, Zeynep Gündoğan
|2321,71 m²
84,81 m² (M)
4062,12 m²
|2022/476
|Taşkesen
Köyü
|304/1
|Ahmet Yılmaz, Cemile Yılmaz, Deniz Bayram, Dursun Ali Yılmaz, Emriye Deniz, Fadime Karahan, Filiz Yılmaz, Gülten Akbal, Hatice Başaran, İsmail Bayram, Mahmut Yılmaz, Mahmut Yılmaz, Mikail Bayram, Muhammet Yılmaz, Muhammet Yılmaz, Muhammet Baki Yılmaz, Naciye Yılmaz, Nermin Dursun, Nezaket Çelik, Numan Yarımer, Nuriye Başaran, Onur Bayram, Seringil Yılmaz, Sultan Başaran, Uğur Bayram, Yaşar Yılmaz.
|3368,56 m²
|2022/477
|Taşkesen Köyü
|307/1
|Abdulkadir Akbaba, Alime Yarımer, Alper Akbaba, Ayşe Atik, Bilent Akbaba, Cengiz Akbaba, Furkan Akbaba, Gülay Akbaba, Gürkan Akbaba, Numan Yarımer, Serap Uzuner.
|4165,62 m²
289,00 m² (M)
|2022/478
|Alıçlık
Köyü
|210/1
|Alime Tosun, Asiye Ersoy, Dursun Ersoy, Gülün Kaya, Hacer Ersoy, Hatice Ersoy, Makbule Atar, Mecit Ersoy, Necip Ersoy, Refigül Ersoy, Saffet Ersoy, Şehriye Ersoy, Yaşar Ersoy.
|9385,46 m²
327,08 m² (M)
|2022/495
|Aydıncık
Köyü
|504/3
367/1
|Adnan Haşlak, Ayşe Şentürk, Derya Baloğlu, Dilaver Haşlak, Dursun Haşlak, Emmar Haşlak, Engin Altınay, Erol Altınay, Fatma Haşlak, Hamiyet Durak, Hava Haşlak, Hikmet Haşlak, Hüsmen Haşlak, İmran Bilici, İsabet Gülhan, İsmail Haşlak, Leyla Yılmaz, Lütfiye Haşlak, Melahat Haşlak, Murat Haşlak, Mustafa Haşlak, Nazife Altınay, Nazim Haşlak, Nazlı Haşlak, Rahmi Haşlak, Semahat Çetintaş, Şenol Altınay, Tahsin Altınay, Turan Haşlak, Ünal Haşlak, Yaşar Altınay, Yüksel Haşlak, Zafer Altınay, Zübeyda Kayrıcı.
|2748,85 m²
3048,60 m²
|2022/496
|Çiğdemtepe Köyü
|151/7
|Abdi Sayan, Ahmet Sayan, Cemile Başkurt, Emine Baran, Erdinç Kantaroğlu, Feride Yeşil, Gülnur Tezcan, Gülzade Yıldızhan, Hacı Ahmet Altuntaş, Halil Sayan, Hamide Akgül, Hanife Kara, Hava Düzgüner, Hüseyin Korkmaz, İlknur Arslan, Mehmet Sayan, Nahide Eraslan, Necip Kantaroğlu, Önder Verdil, Rabiye Korkmaz, Rahmi Sayan, Ramazan Korkmaz, Sadettin Korkmaz, Safiye Ertuğral, Şeyda Şimşek, Veli Erdil.
|1998,09 m²
|2022/497
|Aydıncık
Köyü
|300/1
|Akkız Haşlak, Ayişe Haşlak, Aynur Ayhan, Aysun Akkuşçi, Ayşe Dağhan, Beyhan Orhan, Dursun Haşlak, Ercan Haşlak, Erhan Haşlak, Ersin Haşlak, Halil Haşlak, İlknur Olcay, İrem Ceren Haşlak, İsmet Haşlak, Mahbub Haşlak, Mehmet Haşlak, Mehtap Güneş, Menşure Haşlak, Muazzez Haşlak, Muharrem Haşlak, Muhiddin Haşlak, Nedime Demirci, Neriman Sarız, Nevres Haşlak, Özge Haşlak, Özlem Haşlak, Öznur Güzel, Raziye Uzun, Salih Haşlak, Sayime Duran, Sehel Odabaşı, Sevda Camadan, Sibel Haşlak, Simge Sare Haşlak, Şerife Haşlak, Zeki Yaman Haşlak, Zeliha Haşlak.
|2001,63 m²
10,24 m² (M)
|2022/498
|Aydıncık
Köyü
|504/10
|Ayşegül Acar, Ayşegül Tekdemir, Bilal Kayğusuz, Demet Kayğusuz, Durbaba Turan, Elif Yıldırım, Elif Yıldırm, Emre Turan, Güllü Kayğusuz, Güzel Kayğusuz, Halil Turan, Halit Kayğusuz, Hamit Kayğusuz, Hatice Eraslan, Hatime Altun, Hava Dinçer, Hediye Körçoban, İhsan Kayğusuz, Kadriye Çelik, Kamuran Turan, Keziban Akaslan, Köksal Kayğusuz, Mahbube Karabulut, Medine Karaatlı, Mehtap Yıldırım, Melek Kılıç, Mualla Çelik, Muhammet Kayğusuz, Nadime Kayğusuz, Ömer Turan, Ruhiye Zozik, Rüstem Kayğusuz, Salihe Turan, Seher Doğaner, Selma Gülhan, Sevda Canpolat, Sevinç Temel, Sevinç Turan, Songül Güzel, Şahin Turan, Zarife Koman.
|409,70 m²
|2022/499
|Aydıncık
Köyü
|445/3
352/1
|Ali Salman,Doğancan Salman, Fatma Salman, Hasan Salman, Kadriye Şengün, Kezban Çalışkan, Mustafa Salman, Münevver Birgül, Necla Aydoğmuş, Nejdat Yurtsever, Reşat Salman, Sema Demir, Sena Aktaş, Sururi Salman, Süheyla Salman, Şenol Yurtsever, Yusuf Salman, Zehra Has.
|2260,64 m²
6334,41 m²
|2022/500
|Aydıncık
Köyü
|351/2
351/1
|Ali Dinçer, Arife Salman, Fatma Dinçer, Gülperi Erel, Muammer Dinçer, Remziye Yoldaş, Saime Kara.
|390,29 m²
3964,83 m²
|2022/501
|Aydıncık
Köyü
|434/6
378/2
365/2
365/1
|Adem Dinçer, Alime Dinçer, Alime Dinçer, Delake Dinçer, Hatice Dinçer, İsmail Dinçer, Yıldız Dinçer, Esma Dinçer, Havva Dinçer, Rahime Dinçer, Recai Dinçer, Salihe Dinçer, Samide Dinçer, Ednan Salman, Emine Değirmenci, Emine Salman, Fatma Başaran, Fatma Bayrak, Fatma Tetik, Gani Salman, Gülhanım Öztürk, Hakkı Salman, Abdullah Salman, Fuat Tulug, Ruveyda Tulug, Havva Salman, Osman Salman, Sahibe Salman, Saime Salman, Zülkarneyn Salman, Hatice Haşlak,Hayatı Salman, Ali Salman, Reşat Salman, Sema Salman, Sururi Salman, İbrahim Haşlak, Makbule Karagöz, Metin Salman, Asiye Kaymak, Kamil Kaymak, Kenan Kaymak, Naciye Çelebi, Orhan Dinçer, Rabiye Kurt, Rahime Saraycıklı, Yasin Dinçer, Yusuf Dinçer.
|6814,44 m²
256,00m² (M)
3746,94 m²
1963,97 m²
2812,67 m²
|2022/502
|Çiğdemtepe
Köyü
|143/3
|Asuman Ketmen, Bayram Ali Kılıç, Cenk Ozan Çoruh, Emrah Can Çoruh, Fatma Erşen, Fatma Aygün, Gürsel Yüksel, İlhan Erşen, Macide Kılıç, Musa Kılıç, Nafiz Şener, Nermin Saral, Nihad Şener, Nuran Bulut, Nurtaç Çoruh, Orhan Erşen, Sevilay Azğar, Süleyman Şener, Şakire Erşen, Şenay Kızılkaya, Tanyol Çoruh, Türkan Önakın, Yaşar Erşen, Zeynep Çoruh.
|3785,32 m²
324,00 m² (M)
|2022/503
|Aydıncık
Köyü
|301/2
|Ewa Beata Haşlak, Kaan Haşlak, Menşure Haşlak, Menşure Kabadayı, Necdet Haşlak, Sevginaz Katılmış, Türkan Özturan.
|1578,81 m²
|2022/504
|Aydıncık
Köyü
|153/1
|Adnan Haşlak, Anahanım Yıldız, Behçet Sinan Bayrak, Gülpaşa Dinçer, Hatice Kaya, Hikmet Haşlak, İsmail Bayrak, Mavi Tetik, Muhsin Bayrak, Naime Kayhan, Nimet Ödünç, Osman Bayrak, Seçgin Bayrak, Şinasi Bayrak, Tahsin Bayrak, Yücel Yalçın.
|2305,85 m²
136,50 m² (M)
|2022/505
|Aydıncık
Köyü
|154/1
|Dilaver Haşlak, Emmar Haşlak.
|1965,85 m²
|2022/506
|Kavacık
Köyü
|134/11
134/9
|Abdulkadir Karatay
|2892,16 m²
194,35 m² (M)
981,47 m²
4,85 m² (M)
|2022/507
|Aydıncık
Köyü
|445/1
|Ayşe Kaygusuz, Ayşegül Acar, Ayşegül Tekdemir, Bilal Kayğusuz, Demet Kayğusuz, Durbaba Turan, Efraim Turan, Elif Yıldırım, Elif Yıldırım, Emre Turan, Güllü Kayğusuz, Güzel Kayğusuz, Halil Turan, Halit Kayğusuz, Hamit Kayğusuz, Hatice Eraslan, Hatime Altun, Hava Dinçer, Hediye Körçoban, İhsan Kayğusuz, Kadriye Çelik, Kamuran Turan, Köksal Kayğusuz, Mahbube Karabulut, Medine Karaatlı, Mehtap Yıldırım, Melek Kılıç, Mualla Çelik, Muhammet Kayğusuz, Murat Turan, Nadime Kayğusuz, Ömer Turan, Ruhiye Zozik, Rüstem Kayğusuz, Salihe Turan, Seher Doğaner, Seher Turan, Selma Gülhan, Sevda Canpolat, Sevinç Temel, Sevinç Turan, Songül Güzel, Şahin Turan, Yasin Kayğusuz, Zarife Koman
|1061,30 m²
|2022/508
|Aydıncık
Köyü
|149/1
|Firdevs Okumuş
|5870,85 m²
|2022/509
|Aydıncık
Köyü
|446/3
|Ali Salman, Alime Karslı, Bünyami Dinçer, Delake Dinçer, Ednan Salman, Esma Dereli, Hatice Baş, Hatice Haşlak, Havva Orhan, Hayati Salman, İsmail Dinçer, Metin Salman, Rahime Akkuş, Recai Dinçer, Reşat Salman, Salihe Turan, Samide Karakaş, Sema Demir, Sururi Salman, Yıldız Öztürk
|3841,00 m²
169,00 m² (M)
|2022/510
|Çiğdemtepe
Köyü
|142/6
|Ali Çelebi, Zübeyde Korkmaz, Arzu Çelebi, Ayten Korkmaz, Aziz Korkmaz, Fatih Yurttaş, Fatma Korkmaz, Fikret Efe, Gülperi Çolak, Hakan Çelebi, Hatice Eraslan, Hayrettin Vehbi Korkmaz, Hikmet Efe, İhsan Kamil Yurttaş, İlhan Yurttaş, İrfan Yurttaş, İrsadi Korkmaz, İsmail Hakkı Korkmaz, Kader Korkmaz, Kemal Yurttaş, Kudret Çelebi, Leyla Olgun, Mesut Çelebi, Mukadder Timur, Mukaddes Şan, Mutlu Korkmaz, Mücahit Sezer, Müşerref Demirhan, Naciye Kara, Nevin Çelebi, Nilgül Değirmenci, Nusret Efe, Sare Eraslan, Seyyare Kurt, Süveybe Sezer, Şükran Korkmaz, Tevhit Korkmaz, Yaşar Korkmaz
|2671,94 m²
|2022/511
|Aydıncık
Köyü
|445/5
|Ahmet Haşlak, Ali Durak, Ali Haşlak, Alim Haşlak, Ayişe Haşlak, Ayşe Durak, Ayşe Süleymanoğlu, Bahri Durak, Birgül Güney, Cemile Dağ, Dursun Dinçer, Ekber Süleyman Haşlak, Elif Dinçer, Emine Koç, Emre Dinçer, Enver Haşlak, Ergün Dinçer, Ersin Dinçer, Ezel Durak, Ezel Fidan, Fatih Dinçer, Fatih Durak, Fatime Dinçer, Fatma Aydın, Fatma Dursun, Gülseren Şahin, Hacer Çeçen, Hava Haşlak, Hilal Aytar, Hülya İzçınar, Hülya Yüksel, İbrahim Durak, Kadir Durak, Maksut Durak, Mavuş Haşlak, Mehmet Dinçer, Melek Durak, Mustafa Haşlak, Müberra Arslan, Nedime Dinçer, Nefiye Yazıcı, Nisanur Dinçer, Nurhayat Durak, Oktay Haşlak, Ömer Durak, Saliha Okur, Salli Gün, Sema Kars, Semra Kayğusuz, Suat Durak, Sultan Alınca, Şehriye Haşlak, Şerif Durak, Tuba Aydın, Yasemin Arslantaş, Yaşar Dinçer, Zahide Dinçer, Zeliha Yurtsever, Zöhre Durak, Züleyha Bayrakdar, Züleyha Dinçer, Bayram Gülhan
|5418,95 m²
400,00 m² (M)
|2022/512
|Aydıncık
Köyü
|377/1
|Asiye Başaran, Ayşe Kutluel, Emine Dinçer, Gülcan Kaymak, Kamil Kaymak, Kenan Kaymak, Makbule Başar, Makbule Kaymak, Merziye Develi, Muammer Kaymak, Rukiye Özbaş, Tamer Kaymak, Yasemin İrkilmez
|6147,42 m²
356,00 m² (M)
|2022/513
|Aydıncık
Köyü
|373/1
|Delake Dinçer, Emine Salman, Hayati Salman, Metin Salman
|3467,33 m²
169,00 m² (M)
|2022/514
|Aydıncık
Köyü
|148/4
|Ali Salman, Doğancan Salman, Fatma Dursun, Fatma Salman, Feriha Atamer, Hacı Hanım Ballı, Halil Salman, Hasan Salman, Hatice Salman, Hüseyin Salman, Kadriye Şengün, Kezban Çalışkan, Mustafa Salman, Münevver Birgül, Naci Ballı, Nadide Akdeniz, Necla Aydoğmuş, Nejdat Yurtsever, Reşat Salman, Sema Demir, Sena Aktaş, Sururi Salman, Süheyla Salman, Süheyla Salman, Şenol Yurtsever, Turgut Salman, Yusuf Salman, Zehra Has
|4074,20 m²
225,00 m² (M)
|2022/515
|Çiğdemtepe
Köyü
|143/1
|Aleyna Sezer, Alperen Sezer, Firdes Adıyaman, Gülüşan Korkmaz, Gülüzar Türk, İsrafil Sezer, Muhteber Eraslan, Mücahit Sezer, Safiye Sezer, Sezer Sezer, Sultan Efe, Şükrü Sezer, Zernişan Fındıklı, Zeynep Kübra Sezer
|3756,47 m²
|2022/516
|Aydıncık
Köyü
|148/2
|Akif Ögüt, Ali Salman, Beyler Öğüt, Doğancan Salman, Ensar Ballı, Erdal Öğüt, Fatma Dursun, Fatma Salman, Feriha Atamer, Feyza Kayı, Hacı Hanım Ballı, Halil Salman, Hasan Salman, Hatice Salman, Hikmet Ballı, Hüseyin Salman, Kadriye Şengün, Kezban Çalışkan, Mehmet Ballı, Mustafa Salman, Münevver Birgül, Naci Ballı, Nadide Akdeniz, Necla Aydoğmuş, Nejdat Yurtsever, Nermin Akbaş, Reşat Salman, Sema Demir, Sena Aktaş, Sururi Salman, Süheyla Salman, Şenol Yurtsever, Turgut Salman, Yusuf Salman, Zehra Has, Züleyha Fidan.
|2804,43 m²
|2022/517
|Aydıncık
Köyü
|155/1
|Ali Dinçer, Arife Salman, Fatma Dinçer, Gülperi Erel, İlbeği Dinçer, Muammer Dinçer, Saime Kara
|2102,62 m²
|2022/518
|Çiğdemtepe
Köyü
|154/5
|Ahmet Eraslan, Ahmet Yılmaz, Arif Maraba, Arzu Sağlam, Aysel Odabaş, Ayşe Yeşiloğlu, Battal Kızılaslan, Belkız Maraba, Beyzade Maraba, Bünyamin Kızılaslan, Cafer Eraslan, Cemile Yılmaz, Deniz Bayram, Dilber Akın, Dilek Şadan, Fadime Karahan, Fedime Köksal, Gülten Akbal, Hacer Özbek, Hacı Ali Maraba, Hacı Kurban Maraba, Halit Eraslan, Hatice Başaran, Hüriye Çetin, İsmail Bayram, Kudret Baştürk, Mahinur Maraba, Mahmut Yılmaz, Mahmut Yılmaz, Mehmet Ali Eraslan, Meryem Çeçen, Mikail Bayram, Mine Dağhan, Muammer Çeçen, Muhammet Yılmaz, muhammet Yılmaz, Muhammet Baki Yılmaz, Naciye Yılmaz, Nermin Dursun, Nezaket Çelik, Nurdan Bayram, Nurşen Çeçen, Onur Bayram, Perihan Kızılaslan, Rabia Kızılaslan, Rahman Çeçen, Raşit Çeçen, Salih Maraba, Serpil Şan, Sultan Başaran, Süriye Eskici, Şeker Kızılaslan, Şükrü Kızılaslan, Tuncay Genç, Turgut Kızılaslan, Uğur Bayram, Yakup Kızılaslan, Yusuf Kızılaslan, Zeynel Abid Maraba, Zeynep Bayraktar, Zeynep İçen, Zülfikar Kızılaslan
|3804,63 m²
|2022/519
|Aydıncık
Köyü
|446/2
|Ali Durak, Ayşe Durak, Bahri Durak, Emine Koç, Ezel Durak, Ezel Fidan, Fatih Durak, Fatma Dursun, Hacer Çeçen, Hava Haşlak, Hilal Aytar, Hülya İzçınar, İbrahim Durak, Kadir Durak, Maksut Durak, Melek Durak, Nefiye Yazıcı, Nurhayat Durak, Ömer Durak, Salli Gün, Sema Kars, Suat Durak, Sultan Alınca, Şerif Durak, Tuba Aydın, Zöhre Durak, Züleyha Bayrakdar
|2200,41 m²
|2022/520
|Aydıncık
Köyü
|156,1
|Akkız Haşlak, Ayişe Haşlak, Aynur Ayhan, Aysun Akkuşçi, Ayşe Dağhan, Beyhan Orhan, Dursun Haşlak, Ercan Haşlak, Erhan Haşlak, Ersin Haşlak, Halil Haşlak, İlknur Olcay, İrem Ceren Haşlak, Mahbub Haşlak, Mehmet Haşlak, Mehtap Güneş, Menşure Haşlak, Muazzez Haşlak, Muharrem Haşlak, Muhiddin Haşlak, Özge Haşlak, Özlem Haşlak, Öznur Güzel, Raziye Uzun, Salih Haşlak, Sayime Duran, Sehel Odabaşı, Sevda Camadan, Sibel Haşlak, Simge Sare Haşlak, Şerife Haşlak, Zeki Yaman Haşlak, Zeliha Haşlak
|5252,42 m²
225,00 m² (M)
|2022/521
|Aydıncık
Köyü
|504/2
|Adnan Haşlak, Anahanım Yıldız, Behçet Sinan Bayrak, Gülpaşa Dinçer, Hatice Kaya, Hikmet Haşlak, İsmail Bayrak, Mavi Tetik, Muhsin Bayrak, Naime Kayhan, Nimet Ödünç, Osman Bayrak, Seçgin Bayrak Önkibar, Şinasi Bayrak, Tahsin Bayrak, Yücel Yalçın.
|136,32 m²
|2022/522
|Aydıncık
Köyü
|504/9
|Adnan Haşlak, Anahanım Yıldız, Behçet Sinan Bayrak, Gülpaşa Dinçer, Hatice Kaya, Hikmet Haşlak, İsmail Bayrak, Mavi Tetik, Muhsin Bayrak, Naime Kayhan, Nimet Ödünç, Osman Bayrak, Seçgin Bayrak Önkibar, Şinasi Bayrak, Tahsin Bayrak, Yücel Yalçın
|1313,37 m²
|2022/523
|Aydıncık
Köyü
|148/3
|Naci Ballı
|1824,55 m²
289,00 m² (M)
|2022/524
|Çiğdemtepe
Köyü
|142/2
|Dursun Özata, Dursun Ali Yılmaz, Filiz Yılmaz, Gülümser Çelebi, Rüstem Özata, Sebahat Özata, Seringil Yılmaz, Temel Özata
|2412,79 m²
256,00m² (M)
|2022/525
|Çiğdemtepe
Köyü
|151/9
151/10
|Mehmet Altundaş
|1176,60 m²
169,00 m² (M)
2841,63 m²
|2022/526
|Aydıncık
Köyü
|161/1
|Arzu Demir, Ayşe Dinçer, Çiğdem Aydın, Dilek Aydın, Dünya Aydın, Emine Bayansal, Fahrettin Aydın, Fatma İlhan, Fehmi Aydın, Hacı Ömer Aydın, Hatice Okumuş, İbrahim Dinçer, İhsan Dinçer, Mehbup Dinçer, Mukaddes Dinçer, Münir Aydın, Nurcan Güney, Reyhan Ay, Rukiye Aydın, Seher Dinçer, Tevhit Dinçer, Tuğba Sarımcı, Yaşar Dinçer.
|145,30 m²
|2022/527
|Aydıncık
Köyü
|506/3
|Fatma Dinçer, Mahmut Haşlak, Merve Pazarcık, Mine Haşlak, Murat Haşlak, Nazmiye Haşlak, Nilüfer Haşlak, Semra Kara, Yüksel Dumanoğlu
|2668,85 m²
|2022/528
|Aydıncık
Köyü
|364/2
|Bülent Temel, Fevziye Temel, Gülsün Temel, Hatice Köse, Hatice Salman, İsmet Sırrı Dinçer, Meryem Malkoçoğlu, Nuran Salman, Remziye Salman, Sevilay Keleş, Yaşar Topcu, Yusuf Temel
|1354,35 m²
|2022/529
|Değirmencik
Köyü
|132/1
|Abdulkadir Açıkgöz, Abubekir Açıkgöz, Eda Çilingir, Ensar Açıkgöz, Hatice Açıkgöz, Hatice Çalışkan, Hüseyin Nuri Açıkgöz, İbrahim Ateş, İsmail Ateş, Kübra Karabulutoğlu, Melahat Aygün, Merve Kurban, Meryem Açıkgöz, Mustafa Ateş, Mükail Ateş, Nazif Açıkgöz, Rasiye Açıkgöz, Sadettin Açıkgöz, Yunus Emre Açıkgöz, Zahide Kaymak
|11732,14 m²
|2022/530
|Aydıncık
Köyü
|366/1
|Abdullah Durgut, Emine Durğut, Naim Durgut, Sadullah Durgut, Sahibe Kaymak
|9279,91 m²
169,00 m² (M)
|2022/531
|Çiğdemtepe
Köyü
|151/4
151/5
|Ahmet Kaşdemir, Alime Efe, Berat Işık, Bilge Baştürk, Çiğdem İnce, Çiğdem Uluyol, Dursun Ali Sayan, Ekrem Efe, Ekrem Kaşdemir, Elif Efe, Emine Kurt, Ercan Kaşdemir, Erol Deve, Erol Kaşdemir, Fikret Efe, Gülhanım Arıci, Hafize Kaşdemir, Hakif Kaşdemir, Harun Kazancı, Hatice Efe, Hatice Kalkan, Hayriye Erol, Hikmet Efe, İlhami Efe, Kadriye Kazancı, Mehmet Kalkan, Mehmet Kaşdemir, Menşüre Çavaş, Merdane Kaşdemir, Mevlüde Ekinci, Mine Efe, Muhsin Timur, Mukadder Timur, Mukaddes Şan, Mustafa Timur, Mutlu Kaşdemir, Müşerref Demirhan, Nedime Çendik, Nilgün Özkan, Nusret Efe, Ömer Efe, Önder Kaşdemir, RaifKazancı, Remzi Kaşdemir, Remziye Yoldaş, Rukiye Kaşdemir, Sait Kazancı, Salih Kaşdemir, Sariye Mintemur, Siyami Efe, Süleyman Kaşdemir, Ülki Güllü, Ülkü Kaşdemir, Ümmi Gülsün Timur, Üzeyme Eraslan, Yakup Baştürk, Yaşar Baştürk, Yusuf Kazancı, Zehra Yalçınkaya, Zeytin Gördü, Zühal Köse
|969,61 m²
175,10 m² (M)
2225,80 m²
|2022/532
|Aydıncık
Köyü
|369/1
|Alirıza Baykal, Arzu Topsakal, Birol Baykal, Enis Baykal, Erdi Baykal, Erol Baykal, Esra Sevim, Fatime Yakupoğlu, Fatma Siyer, Fikriye Topsakal, Gülçimen Baykal, Gülhanım Yurtsever, Gülten Kılıçoğlu, Habib Yanık, Habip Baykal, Halil İbrahim Baykal, Halis Baykal, İbrahim Hakkı Siyer, İliya Çağlayan, İsa Siyer, Kemal Baykal, Keriman Yazıcı, Kübra Demir, Lokman Yanık, Mehmet Fatih Siyer, Menşure Akcan, Meryem Siyer, Metin Yanık, Münevver Turgut, Nihat Siyer, Nurhayat Hatipoğlu, Nuri Yanık, Nursen Neriman Kaya, Öcal Siyer, Öznur Yavuz, Refiye Siyer, Reşat Baykal, Selim Baykal, Sündüz Topsakal, Şadıman Hatipoğlu, Tuba Kuyruk, Zikriye Turanoğlu, Zümrüt Uluca.
|1461,05 m²
|2022/533
|Aydıncık
Köyü
|354/1
|Ali Salman, Doğancan Salman, Fatma Salman, Fatma Şentürk, Gürbüz Salman, Kadriye Şengün, Kezban Çalışkan, Mustafa Salman, Mustafa Salman, Reşat Salman, Sabri Salman, Safiye Haşlak, Sema Demir, Sena Aktaş, Sururi Salman, Süheyla Salman, Şenol Yurtsever, Yusuf Salman, Zehra Has
|4734,30 m²
|2022/534
|Aydıncık
Köyü
|353/1
|Aysun Haşlak, Ayşe Dursun, Barış Başar, Cengiz Haşlak, ElifKazdal,
Emrah Başer, Fatma Haşlak, Fikret Başer, Göknil Haşlak, Göktürk Şeref Haşlak, Gülümser Haşlak, Gündüz Haşlak, Gürbüz Haşlak, Gürsel Haşlak, Haci Başer, Handan Bayram, Makbule Başar, Meryem Haşlak, Muazzez Haşlak, Nafiz Haşlak, Necla Kosdik, Neşe Haşlak, Neşide Haşlak, Nuran Bayrakdar,Senem Haşlak, Yavuz Haşlak, Yusuf Başar, Yücel Karadeniz, Zekiye Başer, Zühal Yıldırım
|6470,75 m²
211,25 m² (M)
Basın No: ILN01821095
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