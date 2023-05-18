İSTANBUL 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/511

KARAR NO : 2023/233

Davacı Erhan Baytöre, davalılar Feride Baytöre ve Halil Aliysa aleyhine mahkememizde açılan Evlat Edinme davasının yapılan açık yargılaması sonunda;HÜKÜM :Mahkememizce 25/04/2023 tarih 2021/511 esas, 2023/233 karar sayılı kararı ile,1-DAVANIN KABULÜ ile, ARDAHAN İli, HANAK İlçesi, BAŞTOKLU Köyü/mah. Cilt 9, hane 9, BSN:22'de nüfusa kayıtlı, 28658555352 TC Kimlik nolu, 18/10/1959 HANAK doğumlu RÜFET ve BİNNAZ'dan olma ERHAN BAYTÖRE'nin 99346963100 Yabancı Kimlik nolu, HALİL ve FERİDE kızı ESRA ALİYSA'yı EVLAT EDİNMESİNE,2-Karar kesinleştiğinde nüfus müdürlüğüne karar örneğinin gönderilmesine,3-Peşin alınan harcın mahsubu ile eksik kalan 120,60 TL karar ve ilam harcının davacıdan tahsiliyle Hazineye İrat Kaydına,4-Yargılama gideri ve vekalet ücreti talep edilmediğinden bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,5-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,6-Davacı yanca yatırılan gider avansının bakiyesinin karar kesinleştiğinde davacı yana iadesine,Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda karar verilmiş olup, iş bu hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere iki hafta içinde istinaf yasa yoluna müracaat edilmediği takdirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.05/05/2023

Basın No: ILN01830580

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