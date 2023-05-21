Sayı :2021/159 Esas 13/03/2023
İLAN
T.C. ADANA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO :
2021/159 Esas
DAVACI :
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VEKİLİ :
Av. BURCU YÜKSEKBAŞ
DAVALI :
BÜŞRA CAN İNŞ.TİC. LTD. ŞTİ-VERGİ NO: 1930011884
DURUŞMA GÜNÜ
:13/06/2023 günü saat 10:35
Davacı , ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalılar , ALP SOSYAL HİZM. İNŞ. DAY. TÜK. MAL. OTO. NAK. TEM. HAYV. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ, BÜŞRA CAN İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ., İSRA DANIŞMANLIK MÜŞ. ELEKTR. PAZ. İNŞ. TAAHHÜT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ, ÖZTAŞ MÜT.TAŞ. TİC.LTD.ŞTİ., PLATFORM TURİZM TAŞ. GIDA İNŞ. TEM. HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş., YURT İNŞ. VE İNŞ. MALZ. TİC.-TAAH. LTD. ŞTİ, YUVAM BİLİŞİM TEKN. SAN.VE TİC. AŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen Tazminat) davası nedeniyle;
Mahkememizce Davalı BÜŞRA CAN İNŞ.TİC. LTD. ŞTİ'ye
tüm araştırmalara rağmenduruşma tutanağı tebliğ edilemediğinden;
T.C.
ADANA
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
SAYI :
2021/159 Esas
CELSE NO :
7
CELSE TARİHİ :
13/03/2023
HAKİM :
Tuğba TÜRKER ŞENLİLER 122274
KATİP :
Aliye AVCI 181245
Her ne kadar dosyanınduruşması 21/03/2023 günü saat 10:40'a bırakılmış ise de;Belirli gün vesaatte celse açıldı. Gelen yok.Açık duruşmaya devam olundu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine ait 12/02/2023 tarih ve 2023-57/5648 sayılı Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler konulu yazısında; yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 06.04.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesi kararı kapsamında duruşmaların ileri tarihe ertelenmesine karar veriliği görüldü.
Dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Yukarıda belirtilen nedenlerle DURUŞMANIN ERTELENMESİNE,
2-Yeni duruşma günü ve saatinin masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilmesine,
Bu nedenle duruşmanın 13/06/2023 günü saat 10:35 bırakılmasına karar verildi.13/03/202310:41:32
|Katip 181245
e-imza
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|Hakim 122274
e-imza
Basın No: ILN01832883
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