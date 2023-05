T.C. ADANA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Katip 181245

Sayı :2021/159 Esas 13/03/20232021/159 EsasASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜAv. BURCU YÜKSEKBAŞBÜŞRA CAN İNŞ.TİC. LTD. ŞTİ-VERGİ NO: 1930011884:13/06/2023 günü saat 10:35Davacı , ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalılar , ALP SOSYAL HİZM. İNŞ. DAY. TÜK. MAL. OTO. NAK. TEM. HAYV. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ, BÜŞRA CAN İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ., İSRA DANIŞMANLIK MÜŞ. ELEKTR. PAZ. İNŞ. TAAHHÜT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ, ÖZTAŞ MÜT.TAŞ. TİC.LTD.ŞTİ., PLATFORM TURİZM TAŞ. GIDA İNŞ. TEM. HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş., YURT İNŞ. VE İNŞ. MALZ. TİC.-TAAH. LTD. ŞTİ, YUVAM BİLİŞİM TEKN. SAN.VE TİC. AŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen Tazminat) davası nedeniyle;Mahkememizce Davalı BÜŞRA CAN İNŞ.TİC. LTD. ŞTİtüm araştırmalara rağmenduruşma tutanağı tebliğ edilemediğinden;2021/159 Esas13/03/2023Tuğba TÜRKER ŞENLİLER 122274Aliye AVCI 181245Her ne kadar dosyanınduruşması 21/03/2023 günü saat 10:40'a bırakılmış ise de;Belirli gün vesaatte celse açıldı. Gelen yok.Açık duruşmaya devam olundu.Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine ait 12/02/2023 tarih ve 2023-57/5648 sayılı Deprem Kapsamında Alınan Tedbirler konulu yazısında; yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 06.04.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesi kararı kapsamında duruşmaların ileri tarihe ertelenmesine karar veriliği görüldü.1-Yukarıda belirtilen nedenlerle DURUŞMANIN ERTELENMESİNE,2-Yeni duruşma günü ve saatinin masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilmesine,Bu nedenle duruşmanın 13/06/2023 günü saat 10:35 bırakılmasına karar verildi.13/03/202310:41:32

