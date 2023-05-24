KANGAL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/157 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILAN

GAİP OLDUĞU İDDİA EDİLEN : Ömer YOLCU -46753798968- Alacahan Köyü Kangal/Sivas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında,hakkınızda yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 01/06/2023 günü saat: 10:30'da olup;duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 28/04/2023

Basın No: ILN01834419

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