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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

SIRA NO VKN ADI-SOYADI / UNVANI ADRES VERGİ VE CEZANIN VERGİNİN
TÜRÜ		 CEZANIN
TÜRÜ		 VERGİNİN
MİKTARI		 CEZANIN
MİKTARI		 GECİKME
FAİZİ		 KARAR
HARCI
DÖNEMİ İHBARNAME NO (2İHB)
1 4790420662 TASF. HAL. İPEKS SEYAHAT GIDA TEMİZLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TASFİYE MEMURU: MEHMET BEHZAT LÜLE
TCKN: 31748057230		 KISIKLI MAHALLESİ FERAH CADDESİ
NO: 18 İÇ KAPI NO: 1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL		 01/2018 2023020939M960000001 KDV VZCZ 1.097.335,00 3.292.005,00 1.166.467,11 0,00
2 02/2018 2023020939M960000002 KDV VZCZ 1.098.030,00 3.294.090,00 1.151.833,47 0,00
3 03/2018 2023020939M960000003 KDV VZCZ 326.373,00 979.119,00 337.796,06 0,00
4 04/2018 2023020939M960000004 KDV VZCZ 502.051,68 1.506.155,04 512.594,77 0,00
5 05/2018 2023020939M960000005 KDV VZCZ 243.896,76 731.690,28 245.604,04 0,00
6 06/2018 2023020939M960000006 KDV VZCZ 325.154,16 975.462,48 322.878,08 0,00
7 07/2018 2023020939M960000007 KDV VZCZ 315.986,40 947.959,20 309.350,69 0,00
8 08/2018 2023020939M960000008 KDV VZCZ 328.167,00 984.501,00 316.681,16 0,00
9 09/2018 2023020939M960000009 KDV VZCZ 307.035,00 921.105,00 290148.08 0,00
10 10/2018 2023020939M960000010 KDV VZCZ 336.536,46 1.009.609,38 311.296,23 0,00
11 11/2018 2023020939M960000011 KDV VZCZ 330.874,74 992.624,22 299.441,64 0,00
12 12/2018 2023020939M960000012 KDV VZCZ 326.538,00 979.614,00 288.986,13 105.666,17
Küçükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'un 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01842034

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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