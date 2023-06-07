İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

|SIRA NO
|VKN
|ADI-SOYADI / UNVANI
|ADRES
|VERGİ VE CEZANIN
|VERGİNİN
TÜRÜ
|CEZANIN
TÜRÜ
|VERGİNİN
MİKTARI
|CEZANIN
MİKTARI
|GECİKME
FAİZİ
|KARAR
HARCI
|DÖNEMİ
|İHBARNAME NO (2İHB)
|1
|4790420662
|TASF. HAL. İPEKS SEYAHAT GIDA TEMİZLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TASFİYE MEMURU: MEHMET BEHZAT LÜLE
TCKN: 31748057230
|KISIKLI MAHALLESİ FERAH CADDESİ
NO: 18 İÇ KAPI NO: 1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|01/2018
|2023020939M960000001
|KDV
|VZCZ
|1.097.335,00
|3.292.005,00
|1.166.467,11
|0,00
|2
|02/2018
|2023020939M960000002
|KDV
|VZCZ
|1.098.030,00
|3.294.090,00
|1.151.833,47
|0,00
|3
|03/2018
|2023020939M960000003
|KDV
|VZCZ
|326.373,00
|979.119,00
|337.796,06
|0,00
|4
|04/2018
|2023020939M960000004
|KDV
|VZCZ
|502.051,68
|1.506.155,04
|512.594,77
|0,00
|5
|05/2018
|2023020939M960000005
|KDV
|VZCZ
|243.896,76
|731.690,28
|245.604,04
|0,00
|6
|06/2018
|2023020939M960000006
|KDV
|VZCZ
|325.154,16
|975.462,48
|322.878,08
|0,00
|7
|07/2018
|2023020939M960000007
|KDV
|VZCZ
|315.986,40
|947.959,20
|309.350,69
|0,00
|8
|08/2018
|2023020939M960000008
|KDV
|VZCZ
|328.167,00
|984.501,00
|316.681,16
|0,00
|9
|09/2018
|2023020939M960000009
|KDV
|VZCZ
|307.035,00
|921.105,00
|290148.08
|0,00
|10
|10/2018
|2023020939M960000010
|KDV
|VZCZ
|336.536,46
|1.009.609,38
|311.296,23
|0,00
|11
|11/2018
|2023020939M960000011
|KDV
|VZCZ
|330.874,74
|992.624,22
|299.441,64
|0,00
|12
|12/2018
|2023020939M960000012
|KDV
|VZCZ
|326.538,00
|979.614,00
|288.986,13
|105.666,17
|Küçükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'un 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN01842034
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