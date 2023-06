T.C. NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİ

2018/483 Esas2022/606Davacı Kader Dağ vekili tarafından davalılarve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Babalık davasında karar verilmiş, davalı Cuma Baycu'nun adresi bulunamadığından kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.1-Davacı tarafından davalı aleyhine 4721 sayılı TMK'nin 301 ve devamı maddeleri uyarınca acılan babalık hükmü tesisine ilişkin davanınBATMAN İli, KOZLUK İlçesi, ALIÇLI Mah., Cilt No: 14 , Hane No:46, BSN: 4'de nüfusa kayıtlı, EMİN İLE MİSİ'DEN olma 01/07/1928 d.lu, 24620671716 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET CAN BAYCU'NUN; BATMAN İli, KOZLUK İlçesi, YEDİBÖLÜK Mah., Cilt No:64 , Hane No:27, BSN: 248'da nüfusa kayıtlı, AYŞE'DEN OLMA 19/10/1999 d.lu 13029059256 T.C. Kimlik Nolu KADER DAĞ'IN biyolojik babası olduğunun tespiti ile KADER DAĞ ile müteveffa MEHMET CAN BAYCI arasında2-Dava adli yardımlı açıldığından, Harçlar yasası uyarınca alınması gerekli 80,70TL karar ve ilam harcı ve 35,90 TL başvurma harcı olmak üzere, toplam 116,60 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,3-Davacı tarafından başlangıçta mahkememiz veznesine yatırılan 107,00 TL gider avansının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,4-Dava adli yardımlı olarak devam ettiğinden suçüstü ödeneğinden karşılanan tebligat,müzekkere yazışmaları,keşif ve ATK giderleri olmak üzere toplam 5.017,65 TL ve 1.538,76 TL Basın İlan Kurumu gideri toplamı 6.556,41‬ TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,5-Davalılar tarafından yapılmış yargılama gideri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,6-Davacı kendisini vekililetemsil ettirdiğindenhüküm tarihinde yürürlükte bulunanAvukatlık Asgari Ücret Tarifesigereğince davacı lehine 9.200,00 TL vekalet ücreti takdiri ile işbu vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,7-HMK'nun 335/3.maddesi uyarınca hükümden sonraki tebliğe çıkartmaya yönelik yargılama giderlerinin talep eden tarafından karşılanmasına, karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulması halinde istinaf giderlerinin istinaf eden tarafından karşılanmasına ve hükümden sonraki gerçekleşen yargılama giderlerinin gerçekleşme durumuna göre hüküm altına yazılmasına,8-5490 sayılı kanunun 55. Maddesi gereği karar kesinleştiğinde kesinleştirme veya düzenleme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde iş bu kararımızın kesinleşme şerhli olarak yeterli nüshasını mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, bu hususta müzekkere yazılmasına,Şeklindeki gerekçeli kararın davacı vekili tarafından taraflara tebliğine ilişkin talepte bulunulduğu,.06/06/2023

