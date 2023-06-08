T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 14:05

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, 186 Ada, 1 Parsel, 41 Nolu Bağımsız Bölüm Dosya kapsamında bulunan mevcut bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi, Çoruh Sokakta, tapunun 186 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 18.548,20m² miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli "B.A.K. Yirmi Altı Blok Villa" vasıflı taşınmazda 330/10000 arsa paylı Çoruh Sokak 5 dış kapı numaralı (Ilgaz 1 Villa 41) tripleks villanın tamamı niteliğindedir.Adresi : Bahçeşehir. 1. Kısım Mahallesi (Hoşdere Mahallesi) Çoruh SokakDış Kapı No :5 Başakşehir/İstanbul Başakşehir/ İSTANBULYüzölçümü : 400 m²İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığının 23.12.2022 tarih, 127563 sayılı imar durum belgesine göre Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi, 186 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli 07.02.2003 tasdik tarihli "Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı" ve 22.09.2021 tasdik tarihli "Ballıpınar, Sıvat- Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkileri Revizyon Uygulama İmar Planı Dereköy Çiftliği Mevkiindeki İrtifalara İlişkin Plan Notu İLavesi" kapsamında Konut Alanında kalmakta olup, Blok Nizam, E:1.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir denilmiştir.Kıymeti : 25.000.000,00 TLKDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. - Aile konutu şerhi ve 13/05/2013 tarih ve 7064 yevmiye numarası ile Rezerv yapı alanında kaldığını belirten beyan bulunmaktadır.

05/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01842714

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