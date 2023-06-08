T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2022/3928 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2022/3928 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, 186 Ada, 1 Parsel, 41 Nolu Bağımsız Bölüm Dosya kapsamında bulunan mevcut bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi, Çoruh Sokakta, tapunun 186 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 18.548,20m² miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli "B.A.K. Yirmi Altı Blok Villa" vasıflı taşınmazda 330/10000 arsa paylı Çoruh Sokak 5 dış kapı numaralı (Ilgaz 1 Villa 41) tripleks villanın tamamı niteliğindedir.
Adresi : Bahçeşehir. 1. Kısım Mahallesi (Hoşdere Mahallesi) Çoruh SokakDış Kapı No :5 Başakşehir/İstanbul Başakşehir/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 400 m²
İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığının 23.12.2022 tarih, 127563 sayılı imar durum belgesine göre Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi, 186 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli 07.02.2003 tasdik tarihli "Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı" ve 22.09.2021 tasdik tarihli "Ballıpınar, Sıvat- Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkileri Revizyon Uygulama İmar Planı Dereköy Çiftliği Mevkiindeki İrtifalara İlişkin Plan Notu İLavesi" kapsamında Konut Alanında kalmakta olup, Blok Nizam, E:1.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir denilmiştir.
Kıymeti : 25.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. - Aile konutu şerhi ve 13/05/2013 tarih ve 7064 yevmiye numarası ile Rezerv yapı alanında kaldığını belirten beyan bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2023 - 14:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 14:05
05/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01842714
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