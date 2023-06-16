T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 13:45

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçe, AŞAĞI Mahalle/Köy, 10126 Ada, 262 Parsel, A blok, 2. kat, 11 nolu bağımsız bölümün borçluya ait 1/4 hissesi.TAPU KAYDI: İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mahalle, 10126 ada, 262 parsel sayılı, 3491,86m² yüzölçümlü Üç Adet Bahçeli Kargir Apartman vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan A Blok, 2. Kat 11 bağımsız bölüm numaralı, Mesken nitelikli ve 58/3475 arsa paylı bağımsız bölümünün 1/4 hissesi.İMAR DURUMU:Kartal Belediye Başkanlığının İmar Müdürlüğünün cevabi yazısında" Kartal İlçesi, Aşağı Mahalle, 10126 ada, 262 parselin ilgi b) yazıda /1000 ölçekli 19.04.2013 t.t.'li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 26.10.2020 t.t.'li Yençok Belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında 5/A/3, 0.20-0.40/1.50, Yençok:10 kat (35.00m) yapılanma şartlarında, Konut alanında, kısmen de imar yolunda kaldığı belirtilmiştir." denilktedir.KONUMU: Kartal İlçesi, Aşağı Mahalle, 10126 ada 262 parsel güneybatıdan Övünç Sokak, güneydoğudan Begonya Sokak ile çevrilidir.Taşınmazın yakın çevresinde Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.ANA TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ: konu taşınmazın bulunduğu blok yol altı 1 kat ve yol üstü 5 katlı, 20 bağımsız bölüm içermekte olup,betonarme tarzında inşa edilmiştir. Taşınmazın yer aldığı Çağ 76 Sitesi, 3 bloktan oluşmakta olup , bloklar mahallinde site özelliği göstermemektedir. Onaylı mimari projesine göre bodrum katta sığınak, kapıcı dairesi, zemin ve normal katların her birinde 4'er adet mesken olmak üzere binada toplam 20 adet bağımsız bölüm yer almaktadır.Vaziyet planında ve mevcutta blok girişi, zemin kattan güneydoğu yönünden sağlanmaktadır.Dış cephesi akrilik boyalıdır.Ana giriş demir doğrama kapıile sağlanmaktadır. Giriş holü, kat arası sahanlıkları ve merdivenlerin zemini mermer, duvarları saten boyalıdır. Blokta asansör bulunmamaktadır. Blokta ısınma doğalgaz kombili sistem ile sağlanmaktadır. Yapı Ruhsatının 23.03.1987 tarih ve 13/18 sayılı , 20.07.1989 tarih 89/332 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi görülmüştür.1/4 HİSSESİ SATIŞA KONU A BLOK, 2. KAT 11 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ:Taşınmaz Mesken nitelikli ve A Blok 2. katta yer almaktadır. Blok girişine göre sağ arka cephede yer almakta olup, kuzeybatı cephelidir. Projesinde net 76 m² + 12 m² balkon, brüt 98 m² kullanım alanlıdır.Projesinde salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, antre , hol, wc ve 2 adet balkon bölümlüdür.Mahallinde 1 adet odanın salona dahil edildiği ve 2+1 daire olarak tefriş edildiği tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pencereleri PVC doğramadır. Salon ve oda zeminleri ahşap parkedöşeli, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar ve granit tezgah bulunmaktadır. Banyoda duş yeri, duşakabin, dolaplı lavabo ve klozet yer almaktadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemlidir. TAŞINMAZDA HİSSE SATILACAĞINDANSATIŞ SONRASI TESLİM İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.Adresi : Kordonboyu Mahallesi, Begonya Sokak, Çağ 76 Sitesi, A Blok, No:4 , K:2, D: 11 Kartal / İSTANBULArsa Payı : 58/3475Kıymeti : 650.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: haciz, yönetim planı, otopark şerhi.

09/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01847848

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