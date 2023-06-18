T.C. MUĞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/1581 Esas

DAVALI : NEŞE YELBOĞA - TC: 30293223824-

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın giderilmesi davasında; davalı NEŞE YELBOĞA' ya tüm araştırmalara rağmendava dilekçesi veduruşma günü tebliğ edilemediğinden, dava dilekçesinin veduruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf dava dilekçesinde;dava konusu Muğla ili Menteşe ilçesiCeditMah.491parsel sayılı taşınmazüzerindeki ortaklığın aleni ve açık arttırmalısatış suretiyle giderilmesine karar verilmesinitalep etmiştir.

Durusma Günü: 24/11/2023 günü saat: 09:35'da duruşmada; bizzat hazır bulunmanızveya kendinizi birvekille temsil ettirmeniz,aksi taktirde6100 sayılıHukuk muhakemesi kanunun147/2maddesi uyarıncayargılamaya yokluğunuzda devamolunacağı hususu,Dava Dilekçesi ve duruşma günüyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğolunur.

Basın No: ILN01848293

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