T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/44579 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2023 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2023 - 10:29

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :Değer tespitine konu olan taşınmaz ; İstanbul İli, Başakşehir ilçesi, Ziya Gökalp Mahallesi Süleymaı Bulvarı Mall of İstanbul No:7 C adresinde C Blok 24. Kat 266 sayılı konut nitelikli Bağımsız Taşınmaz, Başakşehir İkitelli-2 Mah. 858 ada 4 no.lu parselde kayıtlıdır.Konut 1+0 45.00 m? alanda, Oda, açık mutfak,banyotWC - ve Holden ibarettir. Oda döşemesi ve Hol laminat parke, Duvarlar ve tavanlar alçı sıva * saten boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfak alt-üst dolapları ve mutfak tezgahı mevcuttur. Banyo döşemesi ve duvarlar tavana kadar seramik kaplama, Duşakabin, Banyo dolapları e lavabo altı dolapları ve klozet mevcutturİç Kapılar Amerikan panel, Dış Kapı Çelik Kapı, Pencereler PVC ısı yalıtımlı çift cam ünitelidir. Dava konusu taşınmazın Elektrik, Su, Doğalgazı mevcut olup, merkezi pay ölçerli ısıtmalıdır. Taşınmaz Mall of sitesinde güvenlikli, peyzajı tamamlanmış, otoparkı olan, site içerisinde İstanbul'un en büyük AVM simevcuttur. Taşınmaz bakımlıdır.,Yüzölçümü : 45 m2İmar Durumu : Dosyasında bulunan Başakşehir ilçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 858 Ada 4 parsele ait söz konusu parsel bugün itibarı ile kısmen 1/1000 ölçekli 29.08.2008 tasdik tarihli Küçükçekmece İlçesi İkitelli Tepeüstü Mevkii 2453-2769-2858-2859-2860-2881-2882-2883-2958-3149 parsellere ilişkin Uygulama İmar plan değişikliği kapsamında E:2 Ticaret ve Hizmet alanında kalmakta olduğu İmar durumundan anlaşılmıştır.Kıymeti : 1.700.000,00 TLKDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında Karayolları Genel Müdürlüğüne ait irtifak hakkı bulunduğu ,Türkiye Elektrik Dağıtım Aş nin Kira sözleşmesi şerhi bulunduğu başkaca hususlarınTapu Kaydındaki gibi olduğu yazılmaktadadır.

19/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

