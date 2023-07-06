GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

|
Sıra No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|İnş.
Alanı
m²
|Niteliği,
|Kat No
|Bağ. Böl. No
|Muhammen Bedel (TL)
|G.Teminat (%3)(TL)
|İhale
saati
|
ÖDEME
|1
|Pancarlı
|5950
|14
|90,00
|Dükkan
|Zemin
|1
|3.956.200,00
|118.686,00
|14.00
|PEŞİN
|2
|Pancarlı
|5950
|14
|90,00
|Dükkan
|Zemin
|2
|3.866.200,00
|115.986,00
|14.15
|PEŞİN
|3
|Pancarlı
|5950
|14
|90,00
|Dükkan
|Zemin
|3
|3.866.200,00
|115.986,00
|14.30
|PEŞİN
|4
|Pancarlı
|5950
|14
|90,00
|Dükkan
|Zemin
|4
|3.866.050,00
|115.981,50
|14.45
|PEŞİN
|5
|Pancarlı
|5950
|14
|90,00
|Dükkan
|Zemin
|5
|3.866.050,00
|115.981,50
|15.00
|PEŞİN
|6
|Pancarlı
|5950
|14
|90,00
|Dükkan
|Zemin
|6
|3.956.050,00
|118.681,50
|15.15
|PEŞİN
a)Türkiye'de Kanuni ikametgâhı olması,
b)Tebligata esas adres beyanı
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
h) Teklif edilen bedelin en az %3'ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,
i)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.
B)İstekli tüzel kişi ise;
a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligata esas adres beyanı
c)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
d)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Teklif edilen bedelin en az %3'ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,
i)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.
*Geçici Teminat için hesap No" Vakıfbank Gaziantep Şubesi TR470001500158007311552770 Şehitkamil Belediyesi İhale teminat Hesabı "şeklindedir.
*Şartname Bedeli için hesap no" Vakıfbank Gaziantep Şubesi TR220001500158007261186649 Şehitkamil Belediyesi Hesabı" şeklindedir.
İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Aydınlar Mah. Şehit Ömer Halis Demir Bulv. 03075 Nolu Cad. No:2 M1 Alış Veriş Merkezi Karşısı) adresine en geç 20/07/2023 Perşembe günü saat 16.30'a kadar teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu değildir.
Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.)
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
Basın No: ILN01850101
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