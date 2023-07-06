GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Sıra No Mahalle Ada Parsel İnş.

Alanı

m² Niteliği, Kat No Bağ. Böl. No Muhammen Bedel (TL) G.Teminat (%3)(TL) İhale

saati

ÖDEME 1 Pancarlı 5950 14 90,00 Dükkan Zemin 1 3.956.200,00 118.686,00 14.00 PEŞİN 2 Pancarlı 5950 14 90,00 Dükkan Zemin 2 3.866.200,00 115.986,00 14.15 PEŞİN 3 Pancarlı 5950 14 90,00 Dükkan Zemin 3 3.866.200,00 115.986,00 14.30 PEŞİN 4 Pancarlı 5950 14 90,00 Dükkan Zemin 4 3.866.050,00 115.981,50 14.45 PEŞİN 5 Pancarlı 5950 14 90,00 Dükkan Zemin 5 3.866.050,00 115.981,50 15.00 PEŞİN 6 Pancarlı 5950 14 90,00 Dükkan Zemin 6 3.956.050,00 118.681,50 15.15 PEŞİN

İstekli gerçek kişi ise;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( a ) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 21/07/2023 Cuma günü tabloda belirtilen saatlerde Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonunda (Aydınlar Mah. Şehit Ömer Halis Demir Bulv. 03075 Nolu Cad. No:2 M1 Alış Veriş Merkezi Karşısı) ihale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı satışı yapılacaktır.İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini, açıklama kısmına Mah. , Ada, Parsel bilgileri belirtilerek 1.000,00TL karşılığında Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğünden (Aydınlar Mah. Şehit Ömer Halis Demir Bulv. 03075 Nolu Cad No:2 M1 Alış Veriş Merkezi Karşısı) temin edebilirler.

a)Türkiye'de Kanuni ikametgâhı olması,

b)Tebligata esas adres beyanı

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) Teklif edilen bedelin en az %3'ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,

i)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.



B)İstekli tüzel kişi ise;



a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligata esas adres beyanı

c)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

d)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Teklif edilen bedelin en az %3'ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,

i)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.

*Geçici Teminat için hesap No" Vakıfbank Gaziantep Şubesi TR470001500158007311552770 Şehitkamil Belediyesi İhale teminat Hesabı "şeklindedir.

*Şartname Bedeli için hesap no" Vakıfbank Gaziantep Şubesi TR220001500158007261186649 Şehitkamil Belediyesi Hesabı" şeklindedir.

İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Aydınlar Mah. Şehit Ömer Halis Demir Bulv. 03075 Nolu Cad. No:2 M1 Alış Veriş Merkezi Karşısı) adresine en geç 20/07/2023 Perşembe günü saat 16.30'a kadar teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu değildir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.)



İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

Basın No: ILN01850101

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