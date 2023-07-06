T.C. İSTANBUL ANADOLU 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/194 Esas22/05/2023 Konu : GaiplikMALİY HAZİNESİ ileKAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Üsküdar İlçesi, Solak Sinan Mahallesinde bulunan 41 pafta 248 ada 3 parsel sayılı bahçeli ahşap ev vasıflı taşınmazın 2/4 hisse maliki Mehmet SADIK'ın ve mirasçılarının tespit edilememesi, sağ veya ölü olduğuna dair herhangi bir belgenin bulunmaması nedeniyle hak ve menfaatlerinin korunması için Üsküdar 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/1078 esas sayılı dosyasıyla İstanbul Defterdarının Kayyım tayin edildiği, dava konusu taşınmaz malın 10 yıllık kayyımla idare süresi sona erdiğinden "sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı 10 yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilebileceği dikkate alınarak Hasan oğlu Mehmet Sadık isimli kişi hakkında bilgisi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri hususu 2. (ikinci)ilanen duyurulur.

Basın No: ILN01855663

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