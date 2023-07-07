İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE ÇEŞİTLİ YERLEŞKELERDE SOĞUK – SICAK YİYECEK/İÇECEK SATIŞ OTOMATLARI ALANI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

Türkiye'de tebligat için adres gösterir belge, (Gerçek kişilerde ihale tarihi itibarıyla son 6 ay içinde alınmış ikametgah (yasal yerleşim yeri, TC kimlik numarası, İmza Beyannamesi, Tüzel kişilerde Vergi Kimlik Numarası) Geçici teminat; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir. Ayrıca, geçici teminatın mektup olması halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26.ve 27. maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi zorunludur. Geçici teminatın nakit düzenlenmesi halinde tedavüldeki Türk parası ile; İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ya da T.Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesinde bulunan TR30 0001 2009 8200 0006 2002 66 Iban nolu hesabına vergi kimlik numarası/ TC kimlik numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirtilen geçici teminat dekontu/makbuzu Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir "Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler" belgesi. Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkın Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir. Yukarıda beyan edilen bilgilerin elektronik ortamda teyit edilebilmesini teminen ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayısı belirtilecektir. Anılan bilgilerin elektronik ortamda teyit edilememesi halinde bu hususları gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, bu hususların Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise ilgili belgeler bu belgeye ek yapılacaktır. Ayrıca, anonim şirketler tarafından, her halükarda yukarıda beyan edilen bilgileri gösteren pay defteri de bu belgeye ek yapılacaktır.

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihalenin yapıldığı ay itibarıyla geçerliliği olan, odaya kayıtlı olduğunu ve ihale konusu iş kapsamında olduğunu gösterir faaliyet belgesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı ay itibarıyla geçerliliği olan, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu ve ihale konusu iş kapsamında olduğunu gösterir faaliyet belgesi,

Vekaleten ihaleye katılım halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya teklif vermeye ve açık arttırmaya yetkili olduğuna ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. İhaleye teklif vermek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişilik ve tüzel kişiliği oluşturan tüm ortaklar ve vekaleten ihaleye teklif verecek olan yetkilinin sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ya da e-devletten ihale tarihinden 15 gün önce alınmış adli sicil belgesi. Adli sicil kaydı bulunanlar ihale dışı bırakılacaktır. Gerçek veya tüzel kişilerce mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge. Gerçek veya tüzel kişilerce mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge. Şartname bedeli 300,00-TL olup, İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ya da T. Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesinde bulunan TR30 0001 2009 8200 0006 2002 66 Iban nolu hesabına yatırılarak istekliler Şartnameyi satın alabilirler. Dekontun bir nüshası İhale Komisyonuna sunulacaktır. İhale tarih ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklif vermeye yetkili istekli tarafından imzalı Teklif Mektubu İhaleye teklif verecek isteklinin ya da ana firmanın (ürün tedarik ettiği üretici onaylı) konusunda uzman ve markalaşmış olduğunu gösteren Marka tescil belgesi veya tedarikçiye ait olması halinde tedarikçi sözleşmesi veya satış iznini belirten belge sunulacaktır. İhale konusu iş veya benzer işler kapsamında Türkiye genelinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda sayılı ihale usulleri kapsamında ihale edilen tek bir sözleşmeye bağlı, sözleşme süresi tamamlanmış en az bir (1) yıl süreli noter onaylı sözleşme ile bu sözleşmeye bağlı olarak fiilen gerçekleşen kira bedelleri toplamı, tahmin edilen bedelin en az %35' i oranında (toplam 1.204.875,00-TL) ödemenin yapıldığını gösterir, banka dekontu veya vezne alındısı,

Posta ile yapılacak müracaatlarda; Teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Sonradan komisyona ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Şartname temini; İhale tarih ve saatine kadar şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz karşılığında temin edilebilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra şartname alınamaz. Her sayfası imzalı, ihale konusu işe ait kira sözleşmesi ve şartname İhale komisyonuna beyan edilecek tüm evrakların asılları veya aslı idarece görülmüştür ibareli olması zorunludur. Şartname ve ekleri Mesai saatleri içerisinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Bürosunda ücretsiz görülebilir.

c) ve l) bendinde yer alan bedellerin EFT / Havale yolu ile yapılması halinde Alıcı Ad-Soyad kısmına "İ.Ü. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI" yazılarak ödeme yapılması gerekmektedir.

Pey miktarı 1 adet otomat alanı (1,5m²) için 5,00-TL' dir.

Aşağıda bilgileri verilen İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve Çeşitli Yerleşkelerde Sıcak – Soğuk Yiyecek/İçecek Satış Otomatları Alanı Kiralama İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü' ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.1- İDARENİN;a) Adresi: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Rektörlük Ana Binası Zemin Kat) Süleymaniye – Fatih /İSTANBULb) Telefon ve fax: 0212 440 00 00 Fax 0212 440 00 32c) Elektronik posta adresi: maliisler@istanbul.edu.tr2- İHALE KONUSU İŞİN►Adı: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Çeşitli Yerleşkelerde Sıcak – Soğuk Yiyecek/İçecek Satış Otomatları Alanı Kiralama İşi► Niteliği / Nev'i: Üniversite alanı► Alanı: Her 1 (bir) adet otomat için 1,5 m² 85 (seksen beş) adet satış otomat alanı için 127,5 m²► Yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve Çeşitli Yerleşkeler► Süresi: 1 (bir) Yıl►Tahmini Bedeli: 1 adet otomat alanı (1,5 m²) aylık 3.375,00-TL, toplam 85 adet otomat alanı (127,5 m²) için aylık 286.875,00-TL, yıllık 3.442.500,00-TL► Geçici Teminat Bedeli: 103.275,00-TL► Şartname Bedeli: 300,00-TL3- İHALENİN►Yapılacağı yer: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu (Rektörlük Ana Bina Zemin Kat) Süleymaniye – Fatih /İSTANBUL►Tarih ve saati: 20/07/2023 tarihi Perşembe günü saat 13:30'da4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELERİhalenin en elverişli koşullarda sonuçlanmasını sağlamak amacıyla isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlilikler aranmıştır. İhaleye katılımda, ihale teklif zarfının hazırlanmasına esas yapılması gereken işlemler ve gerekli açıklamalar işin şartnamesinde belirtilmiştir. İsteklilerce şartnamede yazılı belgelerin eksiksiz verilmesi zorunludur.-Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kamu tüzel kişiliğini temsile tam yetkili olduğunu gösterir belge.-Benzer işlere ilişkin olarak lokanta, kantin, kafeterya ve büfe faaliyetleri ihale konusu alanda benzer iş olarak kabul edilir.

İhale komisyonuna sunulacak belgeler, asılları veya aslı idarece görülmüştür ibareli olacak şekilde ihale komisyonuna beyan edilecektir.

Basın No: ILN01855201

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