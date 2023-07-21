T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Terekenin İflas Hükümlerine Göre

Tasfiyesine Dair İlandır.

ESAS NO : 2023/1 Tereke

Mirasbırakanın Adı Soyadı ve Adresi : 19958250290 T.C. Kimlik numaralı Derya Ataman KOÇLAR- Muhittin ve Nigar oğlu, 05/05/1959 doğumlu, 26/07/2020 tarihinde vefat, son yerleşim yeri: Üsküdar/İst.

Mahkemesi : İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/10/2020 tarih ve 2020/782 Esas 2020/814 Karar sayılı Kararı ile en yakın yasal mirasçıları mirası reddetmiş olup İstanbul Anadolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/1 Tereke sayılı dosyasında TMK'nın 612. maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiye yapılmaktadır.

Duruşma Tarihi :12/10/2023 Tarih - Saat 09:42

Miras bırakan 19958250290 T.C. Kimlik numaralı DERYA ATAMAN KOÇLAR'ın terekesinin 2023/1 Tereke sayılı dosyası ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,

Terekenin iflas hükümlerine göre murisin ölüm tarihi olan 19/04/2021 tarihi itibariyle tasfiyesinin açıldığı, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin İİK'nın 166.maddesine göre yapıldığı, tasfiye memuru olarak Av. Onur YEŞİLGÖZ'ün atandığı, ilan tarihinden itibaren alacaklıların 1 ay içinde alacak kaydı yaptırmaları için alacak kayıt dilekçesi ile bu dilekçeye alacaklarını ispatlayan evraklarla birlikte Mahkememize müracaat etmesi, müracaatta iflas başvurma harcı ile gerekli tebliğ giderlerini ödenmesi gerektiği ilan olunur. 06/07/2023

Basın No: ILN01864650

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