T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 11:16

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:36

Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 11:36

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 11:36

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 12:06

Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 12:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 12:06

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 12:06

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 13:32

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 13:52

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 14:13

Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 14:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 14:13

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 14:13

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 14:33

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 14:53

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 10:43

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 10:43

Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 10:43

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 11:03

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:23

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 11:23

Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 11:23

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 11:53

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 11:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 11:53

Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 11:53

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 12:23

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 12:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 12:23

Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 12:23

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 13:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 13:51

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 14:11

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 14:21

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 14:21

Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 14:21

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2023 - 14:55

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 12:12

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 13:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2023 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 13:52

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Taşınmaz Şile merkezden yaklaşık 26/28 km mesafede doğu yönde Kurfallı mahallesinde yerleşik alanı dışında ve doğu yönünde kalmaktadır. Parselin bulunduğu bölge gelişme alanındadır. Bu alanda kısmen elektrik ve alt yapı hizmetleri bulunmaktadır. Bir kısmında ise herhangi bir yol bağlantısı, alt yapı hizmetleri, elektirik, içme suyu ve doğalgaz, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri bulunmamaktadır. Bulundukları yerlerde yer yer tek katlı demontabl tipte hafif inşaat malzemeleri ile bağ evi, baraks, depo gibi küçük ölçülerde münferit konaklamalar vardır. Tamamının bulunduğu bölge, toprak yapısı açısından killi-tınlı ve kumlu, tarım toprağı özelliklerinde, tarım yapılabilir niteliktedir. Tarla vasıflıdır. tamamının hali haır durumunda üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır. Yabani olarak yetişmiş kısa boylu otçul bitkiler vardır. Parselde yer yer çalı türü yabani yetişmiş kısa boylu otçul bitkiler vardır. İmar planında belirtildiği gibidir.Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır.Kumlu-tınlı-killi toprak yapısındaki parsellerde bulunan ağaçların, yaşları, büyüklükleri ve mevcutdurumları/formları, fizyolojisi,bakım,besleme ve budama durumları, bölgeye olan adaptasyonları ve peyzaj özellikleri ile değeri:7/1:ADA NO: 2113-PARSEL NO:310:62 ocak fındık,değeri:62ad*200TL/ocak: 12.400,00TL.7/2:ADA NO: 2113-PARSEL NO:301:44 ocak fındık,değeri:44ad*200TL/ocak: 8.800,00TL.7/3:ADA NO: 2114-PARSEL NO:50:33 ocak fındık,değeri:33ad*200TL/ocak: 6.600,00TL.İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, HARMAN BAYIRI Mevkii, 2120 Ada, 139 Parsel, Şile merke ...Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. borçlu hissesine düşen alanı 384,31 m2 dirAdresi : İstanbul İli Şile İlçesi Harmanbayılı Mevkii 2120 Ada 139 Parsel Sayılı Taşınmaz. Şile / İSTANBULYüzölçümü : 1.921,56 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı TT-4 rumuzulu Turizm Tesis Alanında Kalmaktadır. Taşınmazın yol bağlantısı bulunmamaktadır.Kıymeti : 576.468,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidirÖzellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, SAZGEYİM Mevkii, 2105 Ada, 15 Parsel,Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 525,96 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Sazgeyim Mevkii 2105 Ada 15 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 2.629,78 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu :İnşaat tarzı KISMEN GÜNÜBİRLİK TURİZM TESİS ALANI, KISMEN DE İMAR YOLUNDA KALMAKTA OLUP, PARSELİN İHDAS İŞLEMİ BULUNMAKTADIR.Kıymeti : 525.956,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİRÖzellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, SAZGEYİM Mevkii, 2105 Ada, 12 Parsel,Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 519,24 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Sazgeyim Mevkii 2105 Ada 12 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 2.596,18 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN ORMAN, KISMEN GÜNÜBİRLİK TURİZM TESİS ALANI, KISMEN DE İMAR YOLUNDA KALMAKTADIR.Kıymeti : 519.236,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİRÖzellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, HARMANBAYIRI Mevkii, 2120 Ada, 92 Parsel,Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 341,47 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Harmanbayırı Mevkii 2120 Ada 92 Parsel Sayılı Taşınmaz. Şile / İSTANBULYüzölçümü : 1.707,36 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu :İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TT-4 RUMUZLU TURİZM TESİS ALANINDA KALMAKTADIR.Kıymeti : 512.208,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidirÖzellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, SAZGEYİM Mevkii, 2105 Ada, 21 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 495,96 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Sazgeyim Mevkii 2105 Ada 21 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 2.479,79 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN ORMAN, KISMEN GÜNÜBİRLİK TURİZM TESİS ALANI, KISMEN DE İMAR YOLUNDA KALMAKTADIR.Kıymeti : 495.958,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİRÖzellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ARDIÇ BUCAĞI Mevkii, 2116 Ada, 41 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 236,32 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Ardıç Bucağı Mevkii 2116 Ada 41 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 1.181,61 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı TT-4 rumuzlu turizm tesis alanında kalmaktadır. Taşınmazın yol bağlantısı bulunmamaktadır.Kıymeti : 354.483,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİRÖzellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, DOMBAYRAKACAĞI Mevkii, 2118 Ada, 37 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 181,49 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Dombaybakacağı Mevkii 2118 Ada 37 Parsel Sayılı TaşınmazŞile / İSTANBULYüzölçümü : 907,44 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN PARK ALANINDA, KISMEN DE TT-4 RUMUZLU TURİZM TESİS ALANINDA KALMAKTADIR. TAŞINMAZIN YOL BAĞLANTISI BULUNMAMAKTADIR.Kıymeti : 272.232,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİRÖzellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ÇEVREK Mevkii, 2113 Ada, 310 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 330,85 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Çevrek Mevkii 2113 Ada 310 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 1.654,23 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.Kıymeti : 167.903,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİRÖzellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ÇEVREK Mevkii, 2113 Ada, 298 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 308,13 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Çevrek Mevkii 2113 Ada 298 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 1.540,66 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu :İnşaat tarzı KISMEN YOL KORUMA KUŞAĞINDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR. TAŞINMAZIN YOL BAĞLANTISI BULUNMAMAKTADIR.Kıymeti : 154.066,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİRÖzellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, KAVAKLAR Mevkii, 2114 Ada, 50 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 284,30 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Kurfallı Mah. 2114 Ada 50 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 1.421,52 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR. TAŞINMAZIN YOLA BAĞLANTISI BULUNMAMAKTADIR.Kıymeti : 143.472,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİRÖzellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, SAZGEYİM Mevkii, 2105 Ada, 23 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 143,42 m²dirAdresi : İstanbul İli Şile İlçesi Sazgeyim Mevkii 2105 Ada 23 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 717,09 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu :İnşaat tarzı KISMEN GÜNÜBİRLİK TURİZM TESİS ALANI, KISMEN DE İMAR YOLUNDA KALMAKTADIR.Kıymeti : 143.418,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ÇAMUR TARLA Mevkii, 2111 Ada, 203 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 259,62 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Çamurtarla Mevkii 2111 Ada 203 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 1.298,11 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTA OLUP TAŞINMAZIN YOL BAĞLANTISI BULUNMAMAKTADIR. TAŞINMAZ TAŞKIN ALANINDAN ETKİLENMEKTEDİR.Kıymeti : 129.811,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ADATARLA Mevkii, 2114 Ada, 180 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 238,41 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Adatarla 2114 Ada 180 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 1.192,03 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu :İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA, KISMEN DE DERE TAŞKIN SINIRINDAN ETKİLENMEKTEDİR. TAŞINMAZIN YOL BAĞLANTISI BULUNMAMAKTADIR.Kıymeti : 119.203,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:tapu kaydındaki gibidir.Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ARDAÇ BUCAĞI Mevkii, 2113 Ada, 410 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 200,26 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Ardıç Bucağı Mevkii 2113 Ada 410 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 1.001,31 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.Kıymeti : 100.131,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİRÖzellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, YAKUPLU KARŞISI Mevkii, 2111 Ada, 81 Parsel,Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 190,17 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Yakuplu Karşısı Mevkii 2111 Ada 81 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 950,87 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.Kıymeti : 95.087,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, YAKUPLU KARŞISI Mevkii, 2111 Ada, 38 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 182,64 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Yakuplu Karşısı Mevkii 2111 Ada 38 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 913,19 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR. TAŞINMAZ TAŞKIN ALANINDAN ETKİLENMEKTEDİR.Kıymeti : 91.319,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİRÖzellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ÇEVREK Mevkii, 2113 Ada, 301 Parsel,Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 174,65 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Çevrek Mevkii 2113 Ada 301 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 873,26 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMENDE YOL KORUMA KUŞAĞI İÇERİSİNDE KALMAKTADIR.Kıymeti : 89.086,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ARDIÇ BUCAĞI Mevkii, 2114 Ada, 63 Parsel,Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 143,26 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Ardıç Bucağı Mevkii 2114 Ada 63 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 716,31 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.Kıymeti : 71.631,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, YAKUPLU KARŞISI Mevkii, 2111 Ada, 93 Parsel,Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 116,11 m²dir.Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Yakuplu Karşısı Mevkii 2111 Ada 93 Parsel Şile / İSTANBULYüzölçümü : 580,56 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KESMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.Kıymeti : 58.056,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİRÖzellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, KAVAKLAR Mevkii, 2116 Ada, 75 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 79,11 m²dir.Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi Kavaklar Mevkii 2116 Ada 75 Parsel Sayılı Taşınmaz. Şile / İSTANBULYüzölçümü : 395,57 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.Kıymeti : 39.557,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KURFALLI Mahalle/Köy, ARDIÇ BUCAĞI Mevkii, 2114 Ada, 108 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi olan 1/5 i satılacaktır. Borçlu hissesine düşen alanı 37,59 m²dir.Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi Ardıç Bucağı Mevkii 2114 Ada 108 Parsel Sayılı TaşınmazŞile / İSTANBULYüzölçümü : 187,93 m2Arsa Payı : 1/5İmar Durumu : İnşaat tarzı KISMEN İMAR YOLUNDA, KISMEN DE TARIMSAL NİTELİKLİ ALANDA KALMAKTADIR.Kıymeti : 18.793,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

18/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01866497

