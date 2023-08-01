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Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
1 - İdarenin
a) Adresi : Zincirli mahallesi
b) Telefonu / Faksı : 03822135492 / 03822136884
c) Elektronik posta adresi (varsa) : belediye@aksaray.bel.tr
2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.
3 - İhalenin :
a) Yapılacağı yer : Belediye Meclis Salonu
b) Tarihi ve saati : 17-08-2023 Perşembe Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
SIRA MAHALLE ADA PARSEL M2 BAĞIMSIZ BÖLÜM VE NİTELİĞİ HİSSE PAYI KAT YÜKSEKLİK MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
1 BAHÇESARAY 7744 2 182 4 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 6.000.000,00 180.000,00
2 BAHÇESARAY 7744 2 179 5 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 6.000.000,00 180.000,00
3 BAHÇESARAY 7744 2 179 8 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 5.500.000,00 165.000,00
4 BAHÇESARAY 7744 2 182 9 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 5.500.000,00 165.000,00
5 BAHÇESARAY 7744 2 183 10 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 5.500.000,00 165.000,00
6 BAHÇESARAY 156 5 975 ARSA TAM 2 1.950.000,00 58.500,00
7 EREĞLİKAPI 5608 2 1414 ARSA TAM 3 6.363.000,00 190.890,00
8 HASAS 6905 1 2153 ARSA TAM 3 6.402.000,00 192.060,00
9 HASAS 6909 5 1350 ARSA TAM 3 4.050.000,00 121.500,00
10 HASAS 6909 6 1350 ARSA TAM 3 4.050.000,00 121.500,00
11 HASAS 6909 7 1421 ARSA TAM 3 4.262.000,00 127.860,00
12 HASAS 6920 16 1831 ARSA TAM 3 6.407.000,00 192.210,00
13 HASAS 6924 2 2322 ARSA TAM 2 6.038.000,00 181.140,00
14 HASAS 6924 3 2000 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00
15 HASAS 6924 4 2000 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00
16 HASAS 6924 5 2000 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00
17 HASAS 6924 6 2000 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00
18 HASAS 7248 6 2430 ARSA TAM 2 6.403.000,00 192.090,00
19 HASAS 7277 1 2567 ARSA TAM 2 6.405.000,00 192.150,00
20 HASAS 7278 1 2000 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00
21 HASAS 7278 2 2000 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00
22 HASAS 7288 1 2000 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00
23 SAĞLIK 877 15 608 ARSA TAM 2 1.338.000,00 40.140,00
24 SAĞLIK 1247 8 500 ARSA TAM 3 1.200.000,00 36.000,00
25 SAĞLIK 1249 7 500 ARSA TAM 3 1.100.000,00 33.000,00
26 SAĞLIK 1257 6 416 ARSA TAM 3 915.000,00 27.450,00
27 ZAFER 900 13 568 ARSA TAM 3 2.329.000,00 69.870,00
28 LALELİ 6319 12 2374 ARSA TAM 2 6.173.000,00 185.190,00
29 LALELİ 6320 9 1975/2318 ARSA Milli Emlak HİSSELİ 2 5.135.000,00 154.050,00
30 LALELİ 8136 1 999 ARSA TAM 2 2.050.000,00 61.500,00
31 LALELİ 8136 2 995 ARSA TAM 2 2.040.000,00 61.200,00
32 LALELİ 8136 3 995 ARSA TAM 2 2.040.000,00 61.200,00
33 LALELİ 8136 4 995 ARSA TAM 2 2.040.000,00 61.200,00
34 LALELİ 8139 3 1055 ARSA TAM 2 2.268.000,00 68.040,00
35 LALELİ 8139 4 1055 ARSA TAM 2 2.268.000,00 68.040,00
36 LALELİ 8140 3 1002 ARSA TAM 2 2.155.000,00 64.650,00
37 LALELİ 8140 4 1002 ARSA TAM 2 2.155.000,00 64.650,00
38 LALELİ 8140 7 1002 ARSA TAM 2 2.155.000,00 64.650,00
39 LALELİ 8140 8 1002 ARSA TAM 2 2.155.000,00 64.650,00
40 LALELİ 8142 6 1071 ARSA TAM 2 2.302.000,00 69.060,00
41 LALELİ 8143 7 1000 ARSA TAM 2 2.050.000,00 61.500,00
42 LALELİ 8143 8 1000 ARSA TAM 2 2.050.000,00 61.500,00
43 LALELİ 8148 9 1208 ARSA TAM 2 2.477.000,00 74.310,00
44 PAŞACIK 4070 2 659 ARSA TAM 3 1.977.000,00 59.310,00
45 PAŞACIK 4070 4 481 ARSA TAM 3 1.443.000,00 43.290,00
46 PAŞACIK 4070 9 607 ARSA TAM 3 1.821.000,00 54.630,00
47 PAŞACIK 4070 11 586 ARSA TAM 3 1.758.000,00 52.740,00
48 PAŞACIK 4071 16 676 ARSA TAM 3 2.028.000,00 60.840,00
49 PAŞACIK 4198 2 603 ARSA TAM 3 1.809.000,00 54.270,00
50 PAŞACIK 4198 5 600 ARSA TAM 3 1.800.000,00 54.000,00
51 PAŞACIK 5389 14 572 ARSA TAM 4 2.860.000,00 85.800,00
52 ARATOL BAHÇELİ 330 2 567 ARSA TAM 3 1.703.000,00 51.090,00
53 ARATOL BAHÇELİ 334 11 596 ARSA TAM 3 1.790.000,00 53.700,00
54 ARATOL BAHÇELİ 334 12 596 ARSA TAM 3 1.790.000,00 53.700,00
5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti
b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi" İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri.
c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden vekâletname.
d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
e- İsteklilerin geçici teminatı ihale saatine kadar yatırmış olacaklardır.
f- Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.
g- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saat
e- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saat 10.00'dan itibaren devam edecektir.
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görülebilir.
8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.

Basın No: ILN01868467

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