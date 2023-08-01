İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

1 - İdarenin

a) Adresi : Zincirli mahallesi

b) Telefonu / Faksı : 03822135492 / 03822136884

c) Elektronik posta adresi (varsa) : belediye@aksaray.bel.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı yer : Belediye Meclis Salonu

b) Tarihi ve saati : 17-08-2023 Perşembe Saat 14:00

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :

SIRA MAHALLE ADA PARSEL M2 BAĞIMSIZ BÖLÜM VE NİTELİĞİ HİSSE PAYI KAT YÜKSEKLİK MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT

1 BAHÇESARAY 7744 2 182 4 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 6.000.000,00 180.000,00

2 BAHÇESARAY 7744 2 179 5 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 6.000.000,00 180.000,00

3 BAHÇESARAY 7744 2 179 8 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 5.500.000,00 165.000,00

4 BAHÇESARAY 7744 2 182 9 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 5.500.000,00 165.000,00

5 BAHÇESARAY 7744 2 183 10 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ TAM ZEMİN 5.500.000,00 165.000,00

6 BAHÇESARAY 156 5 975 ARSA TAM 2 1.950.000,00 58.500,00

7 EREĞLİKAPI 5608 2 1414 ARSA TAM 3 6.363.000,00 190.890,00

8 HASAS 6905 1 2153 ARSA TAM 3 6.402.000,00 192.060,00

9 HASAS 6909 5 1350 ARSA TAM 3 4.050.000,00 121.500,00

10 HASAS 6909 6 1350 ARSA TAM 3 4.050.000,00 121.500,00

11 HASAS 6909 7 1421 ARSA TAM 3 4.262.000,00 127.860,00

12 HASAS 6920 16 1831 ARSA TAM 3 6.407.000,00 192.210,00

13 HASAS 6924 2 2322 ARSA TAM 2 6.038.000,00 181.140,00

14 HASAS 6924 3 2000 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00

15 HASAS 6924 4 2000 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00

16 HASAS 6924 5 2000 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00

17 HASAS 6924 6 2000 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00

18 HASAS 7248 6 2430 ARSA TAM 2 6.403.000,00 192.090,00

19 HASAS 7277 1 2567 ARSA TAM 2 6.405.000,00 192.150,00

20 HASAS 7278 1 2000 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00

21 HASAS 7278 2 2000 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00

22 HASAS 7288 1 2000 ARSA TAM 2 6.000.000,00 180.000,00

23 SAĞLIK 877 15 608 ARSA TAM 2 1.338.000,00 40.140,00

24 SAĞLIK 1247 8 500 ARSA TAM 3 1.200.000,00 36.000,00

25 SAĞLIK 1249 7 500 ARSA TAM 3 1.100.000,00 33.000,00

26 SAĞLIK 1257 6 416 ARSA TAM 3 915.000,00 27.450,00

27 ZAFER 900 13 568 ARSA TAM 3 2.329.000,00 69.870,00

28 LALELİ 6319 12 2374 ARSA TAM 2 6.173.000,00 185.190,00

29 LALELİ 6320 9 1975/2318 ARSA Milli Emlak HİSSELİ 2 5.135.000,00 154.050,00

30 LALELİ 8136 1 999 ARSA TAM 2 2.050.000,00 61.500,00

31 LALELİ 8136 2 995 ARSA TAM 2 2.040.000,00 61.200,00

32 LALELİ 8136 3 995 ARSA TAM 2 2.040.000,00 61.200,00

33 LALELİ 8136 4 995 ARSA TAM 2 2.040.000,00 61.200,00

34 LALELİ 8139 3 1055 ARSA TAM 2 2.268.000,00 68.040,00

35 LALELİ 8139 4 1055 ARSA TAM 2 2.268.000,00 68.040,00

36 LALELİ 8140 3 1002 ARSA TAM 2 2.155.000,00 64.650,00

37 LALELİ 8140 4 1002 ARSA TAM 2 2.155.000,00 64.650,00

38 LALELİ 8140 7 1002 ARSA TAM 2 2.155.000,00 64.650,00

39 LALELİ 8140 8 1002 ARSA TAM 2 2.155.000,00 64.650,00

40 LALELİ 8142 6 1071 ARSA TAM 2 2.302.000,00 69.060,00

41 LALELİ 8143 7 1000 ARSA TAM 2 2.050.000,00 61.500,00

42 LALELİ 8143 8 1000 ARSA TAM 2 2.050.000,00 61.500,00

43 LALELİ 8148 9 1208 ARSA TAM 2 2.477.000,00 74.310,00

44 PAŞACIK 4070 2 659 ARSA TAM 3 1.977.000,00 59.310,00

45 PAŞACIK 4070 4 481 ARSA TAM 3 1.443.000,00 43.290,00

46 PAŞACIK 4070 9 607 ARSA TAM 3 1.821.000,00 54.630,00

47 PAŞACIK 4070 11 586 ARSA TAM 3 1.758.000,00 52.740,00

48 PAŞACIK 4071 16 676 ARSA TAM 3 2.028.000,00 60.840,00

49 PAŞACIK 4198 2 603 ARSA TAM 3 1.809.000,00 54.270,00

50 PAŞACIK 4198 5 600 ARSA TAM 3 1.800.000,00 54.000,00

51 PAŞACIK 5389 14 572 ARSA TAM 4 2.860.000,00 85.800,00

52 ARATOL BAHÇELİ 330 2 567 ARSA TAM 3 1.703.000,00 51.090,00

53 ARATOL BAHÇELİ 334 11 596 ARSA TAM 3 1.790.000,00 53.700,00

54 ARATOL BAHÇELİ 334 12 596 ARSA TAM 3 1.790.000,00 53.700,00

5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti

b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi" İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri.

c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden vekâletname.

d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

e- İsteklilerin geçici teminatı ihale saatine kadar yatırmış olacaklardır.

f- Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.

g- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saat

e- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saat 10.00'dan itibaren devam edecektir.

6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görülebilir.

8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.