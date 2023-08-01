|İHALE İLANI
|Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
|AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
|1 - İdarenin
|a) Adresi :
|Zincirli mahallesi
|b) Telefonu / Faksı :
|03822135492 / 03822136884
|c) Elektronik posta adresi (varsa) :
|belediye@aksaray.bel.tr
|2 - İhale Konusu Hizmetin
|a) Niteliği, türü, miktarı :
|Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.
|3 - İhalenin :
|a) Yapılacağı yer :
|Belediye Meclis Salonu
|b) Tarihi ve saati :
|17-08-2023 Perşembe Saat 14:00
|4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
|SIRA
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|M2
|BAĞIMSIZ BÖLÜM VE NİTELİĞİ
|HİSSE PAYI
|KAT
|YÜKSEKLİK
|MUHAMMEN BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT
|1
|BAHÇESARAY
|7744
|2
|182
|4 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ
|TAM
|ZEMİN
|6.000.000,00
|180.000,00
|2
|BAHÇESARAY
|7744
|2
|179
|5 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ
|TAM
|ZEMİN
|6.000.000,00
|180.000,00
|3
|BAHÇESARAY
|7744
|2
|179
|8 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ
|TAM
|ZEMİN
|5.500.000,00
|165.000,00
|4
|BAHÇESARAY
|7744
|2
|182
|9 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ
|TAM
|ZEMİN
|5.500.000,00
|165.000,00
|5
|BAHÇESARAY
|7744
|2
|183
|10 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ
|TAM
|ZEMİN
|5.500.000,00
|165.000,00
|6
|BAHÇESARAY
|156
|5
|975
|ARSA
|TAM
|2
|1.950.000,00
|58.500,00
|7
|EREĞLİKAPI
|5608
|2
|1414
|ARSA
|TAM
|3
|6.363.000,00
|190.890,00
|8
|HASAS
|6905
|1
|2153
|ARSA
|TAM
|3
|6.402.000,00
|192.060,00
|9
|HASAS
|6909
|5
|1350
|ARSA
|TAM
|3
|4.050.000,00
|121.500,00
|10
|HASAS
|6909
|6
|1350
|ARSA
|TAM
|3
|4.050.000,00
|121.500,00
|11
|HASAS
|6909
|7
|1421
|ARSA
|TAM
|3
|4.262.000,00
|127.860,00
|12
|HASAS
|6920
|16
|1831
|ARSA
|TAM
|3
|6.407.000,00
|192.210,00
|13
|HASAS
|6924
|2
|2322
|ARSA
|TAM
|2
|6.038.000,00
|181.140,00
|14
|HASAS
|6924
|3
|2000
|ARSA
|TAM
|2
|6.000.000,00
|180.000,00
|15
|HASAS
|6924
|4
|2000
|ARSA
|TAM
|2
|6.000.000,00
|180.000,00
|16
|HASAS
|6924
|5
|2000
|ARSA
|TAM
|2
|6.000.000,00
|180.000,00
|17
|HASAS
|6924
|6
|2000
|ARSA
|TAM
|2
|6.000.000,00
|180.000,00
|18
|HASAS
|7248
|6
|2430
|ARSA
|TAM
|2
|6.403.000,00
|192.090,00
|19
|HASAS
|7277
|1
|2567
|ARSA
|TAM
|2
|6.405.000,00
|192.150,00
|20
|HASAS
|7278
|1
|2000
|ARSA
|TAM
|2
|6.000.000,00
|180.000,00
|21
|HASAS
|7278
|2
|2000
|ARSA
|TAM
|2
|6.000.000,00
|180.000,00
|22
|HASAS
|7288
|1
|2000
|ARSA
|TAM
|2
|6.000.000,00
|180.000,00
|23
|SAĞLIK
|877
|15
|608
|ARSA
|TAM
|2
|1.338.000,00
|40.140,00
|24
|SAĞLIK
|1247
|8
|500
|ARSA
|TAM
|3
|1.200.000,00
|36.000,00
|25
|SAĞLIK
|1249
|7
|500
|ARSA
|TAM
|3
|1.100.000,00
|33.000,00
|26
|SAĞLIK
|1257
|6
|416
|ARSA
|TAM
|3
|915.000,00
|27.450,00
|27
|ZAFER
|900
|13
|568
|ARSA
|TAM
|3
|2.329.000,00
|69.870,00
|28
|LALELİ
|6319
|12
|2374
|ARSA
|TAM
|2
|6.173.000,00
|185.190,00
|29
|LALELİ
|6320
|9
|1975/2318
|ARSA
|Milli Emlak HİSSELİ
|2
|5.135.000,00
|154.050,00
|30
|LALELİ
|8136
|1
|999
|ARSA
|TAM
|2
|2.050.000,00
|61.500,00
|31
|LALELİ
|8136
|2
|995
|ARSA
|TAM
|2
|2.040.000,00
|61.200,00
|32
|LALELİ
|8136
|3
|995
|ARSA
|TAM
|2
|2.040.000,00
|61.200,00
|33
|LALELİ
|8136
|4
|995
|ARSA
|TAM
|2
|2.040.000,00
|61.200,00
|34
|LALELİ
|8139
|3
|1055
|ARSA
|TAM
|2
|2.268.000,00
|68.040,00
|35
|LALELİ
|8139
|4
|1055
|ARSA
|TAM
|2
|2.268.000,00
|68.040,00
|36
|LALELİ
|8140
|3
|1002
|ARSA
|TAM
|2
|2.155.000,00
|64.650,00
|37
|LALELİ
|8140
|4
|1002
|ARSA
|TAM
|2
|2.155.000,00
|64.650,00
|38
|LALELİ
|8140
|7
|1002
|ARSA
|TAM
|2
|2.155.000,00
|64.650,00
|39
|LALELİ
|8140
|8
|1002
|ARSA
|TAM
|2
|2.155.000,00
|64.650,00
|40
|LALELİ
|8142
|6
|1071
|ARSA
|TAM
|2
|2.302.000,00
|69.060,00
|41
|LALELİ
|8143
|7
|1000
|ARSA
|TAM
|2
|2.050.000,00
|61.500,00
|42
|LALELİ
|8143
|8
|1000
|ARSA
|TAM
|2
|2.050.000,00
|61.500,00
|43
|LALELİ
|8148
|9
|1208
|ARSA
|TAM
|2
|2.477.000,00
|74.310,00
|44
|PAŞACIK
|4070
|2
|659
|ARSA
|TAM
|3
|1.977.000,00
|59.310,00
|45
|PAŞACIK
|4070
|4
|481
|ARSA
|TAM
|3
|1.443.000,00
|43.290,00
|46
|PAŞACIK
|4070
|9
|607
|ARSA
|TAM
|3
|1.821.000,00
|54.630,00
|47
|PAŞACIK
|4070
|11
|586
|ARSA
|TAM
|3
|1.758.000,00
|52.740,00
|48
|PAŞACIK
|4071
|16
|676
|ARSA
|TAM
|3
|2.028.000,00
|60.840,00
|49
|PAŞACIK
|4198
|2
|603
|ARSA
|TAM
|3
|1.809.000,00
|54.270,00
|50
|PAŞACIK
|4198
|5
|600
|ARSA
|TAM
|3
|1.800.000,00
|54.000,00
|51
|PAŞACIK
|5389
|14
|572
|ARSA
|TAM
|4
|2.860.000,00
|85.800,00
|52
|ARATOL BAHÇELİ
|330
|2
|567
|ARSA
|TAM
|3
|1.703.000,00
|51.090,00
|53
|ARATOL BAHÇELİ
|334
|11
|596
|ARSA
|TAM
|3
|1.790.000,00
|53.700,00
|54
|ARATOL BAHÇELİ
|334
|12
|596
|ARSA
|TAM
|3
|1.790.000,00
|53.700,00
|5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
|a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti
|b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi" İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri.
|c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden vekâletname.
|d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
|e- İsteklilerin geçici teminatı ihale saatine kadar yatırmış olacaklardır.
|f- Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.
|g- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saat
|e- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saat 10.00'dan itibaren devam edecektir.
|6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
|7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görülebilir.
|8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
|İlan olunur.
Basın No: ILN01868467
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