TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ-MURAT KÖLÜK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İKN : 2023/678989

1-İdarenin a) Adı : DEVLET HASTANESİ-MURAT KÖLÜK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Üniversite Mahallesi Yeni Yuva Sokak (Borusan ilköğretim okulu yanı) No:4 Avcılar/İstanbul AVCILAR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124129000 - 2125092075 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 20 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 20 Kalem Temizlik Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Ayniyat Tüketim Depo Birimine ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip, ilgili birimin yazılı siparişleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Yazılı siparişe (mail, faks, elden, vb. ) istinaden yüklenici firma talep edilen malzemeleri 7 (yedi) iş günü içinde teslim edecektir. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (08:00 - 17:00) arasında yapılacaktır. 7(Yedi) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. Yüklenici teslim ettiği tüketim malzemelerini ( ambalaj ve üründe ) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirmek taahhüdü verecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.08.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Üniversite Mahallesi Yeni Yuva Sk. (Borusan ilköğretim yanı) No:4 Avcılar/İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İhale komisyonumuzca yapılacak olan değerlendirmelerde yeterlik kriterlerini sağlayan ve en avantajlı teklifi veren 1. ve 2. İstekli firmalardan belirtilecek tarih ve saatte teklif verdikleri kalemlere ait 1 adet numune istenecektir. (marka, model ve her bir numunenin üzerine firma adı ve ihale sıra numarası yazılmak zorundadır. ) Numuneler, Ayniyat Tüketim Depo görevlisine orijinal ambalajında tutanakla teslim edeceklerdir. Numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınacaktır. Numuneler denenerekte değerlendirme yapılabilecektir.

20 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:İhale listesindeki 1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-17-18-19. ve 20. Kalemler için teknik şartnamelerde belirtilen TSE veya EN Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 11-12-13-14. ve 15. Kalemler için ise TSE / TSEK Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01871301

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