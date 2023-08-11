Sayı : 2022/260 Esas04/01/2023
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep olunan SALİH LAÇİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/01/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 16220427688
ADI SOYADI : SALİH LAÇİN
BABA ADI : HALİT
ANA ADI : GÜLTEN
DOĞUM TARİHİ : 06/06/1965
DOĞUM YERİ : SARIKAMIŞ
İKAMETGAH ADRESİ : -
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Adres : SARIKAMIŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Buket ÖNCÜL Zabıt Katibi
Basın No: ILN01875917
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