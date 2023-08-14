T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/396 Esas

DAVALI : ARMAĞAN ŞAHİN (53911607776)

Davacı Elif Gülşah Şahin tarafından aleyhinize 25.07.2022 tarihinde Boşanma Ve Mal Paylaşımı davası açılmış olup yapılan tüm araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden davayı tayin edebileceğiniz vekil aracılığıyla takip edebileceğiniz; Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 147. maddesi uyarınca duruşma için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. 02.08.2023

Duruşma Yeri: Gelibolu Hukuk Mahkemeleri Duruşma Salonu

Tarih: 05.10.2023

Saat: 11:10

Basın No: ILN01875696

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