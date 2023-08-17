T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/8324 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 14:21

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, 11544 Parsel, Dubleks daireAdresi : İnönü Mah.,1. Hardal Sk., No:4 ,Kat 2,Daire 19 Küçükçekmece / İSTANBULYüzölçümü : 178 m2Kıymeti : 2.800.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

15/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01878292

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