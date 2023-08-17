T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
2023/8324 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/8324 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, 11544 Parsel, Dubleks daire
Adresi : İnönü Mah.,1. Hardal Sk., No:4 ,Kat 2,Daire 19 Küçükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 178 m2
Kıymeti : 2.800.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 14:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 14:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 14:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 14:21
15/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01878292
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