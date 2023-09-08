ABANA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

Sıra No Cinsi Marka/Cinsi Mevkii&Adresi Tahmin Edilen Satış Bedeli Geçici Teminat İhale günü Saat 1 İş Makinası Konkasör Taş Kırma Tesisi Konakören Mah. Sabri Kalafat Cad. Abana/KASTAMONU

2.175,000,00TL

Kdv Hariç 65.250,00TL 20.09.2023.

14:00

1 .Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı 1 nolu taşınır mal satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükmüne göre açık teklif suretiyle satış ihalesi yapılacaktır.İHALE BİLGİLERİ2. Taşınmazın, yüzölçümü, niteliği, m2 birim fiyatı, tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır.

3. İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

Gerçek Kişiler İçin;

T.C Kimlik Fotokopisi, Geçici Teminat Makbuzu,Yerleşim Yeri Belgesi,Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )(Aslı) İhaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000,00TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.)Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname,

Şirket Olarak Katılacaklar için;

T.C Kimlik Fotokopisi, (Şirket Yetkililerine Ait)Geçici Teminat Makbuzu,Yerleşim Yeri Belgesi, (Şirket Yetkililerine Ait)Ortak Katılacaklar için, Ortaklıkları Belgeleyen Noter Tasdikli Vekaletname,Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname,Şirket Olarak Katılacaklar İçin Ticaret Sicil Gazetesi İlan Örneği, veya noter tasdikli sureti,

Şirket Müdürü veya Şirket Yetkilisi Olduğuna Dair Belge,Şirket Yetkililerine Ait Noter Tasdikli İmza Sirküleri,Şirkete Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi.Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )(Aslı) Tüzel Kişilik Adına İhaleye Katılacak veya Teklifte Bulunacak Kişilerin Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Olduğunu Gösterir Belge,İhaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000,00TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.)

4. İhale Şartnamesi görülmesi ve temini,a) İhale dokümanı Abana Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğün de bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.b) İhale dokümanının alınacağı ve ücretinin yatırılacağı yer: Merkez Mahallesi Hilmiuran Cad. No:1 Kat 1 adresindeki Abana Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisi. c)İhale Doküman Satış Bedeli 1.000,00TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır. d) İhaleye gireceklerin ihale saatinden evvel geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırması gerekmektedir e) İhale Abana Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümen Huzurunda yapılacaktır. f) İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. g) İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.h) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.j) İhale ile ilgili giderler (vergi, resim, harç, ilan reklam giderleri vb. giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.k) İş Makinası Konkasör Taş Kırma Tesisi Belediyemiz Şantiye alanında olup İlçemiz Konakören Mahallesi Sabri Kalafat Cad. Abana/KASTAMONU adresinde taş kırma ve eleme tesisi alanında görülebilir.

l) İhale bedeli üzerinden ayrıca otomobillerden %1, Ticari araçlar ve iş makinesinden %18 KDV alınacak olup, her türlü alım satım vergi ve harçlar alıcıya aittir.m) Satılacak olan araç tamir ile kullanılabilir durumda olup, tamir bakım ve onarım gerektirir. Yapılacak olan tüm tamir bakım ve onarım bedelleri alıcıya aittir.

5. İhale doküman bedeli ve kesin teminat en geç ihale günü 20.09.2023 tarihinde saat 12.30'a kadar yatırılması ve ihale dosyasının hazır bulundurulması gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak işlemler veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6. İsteklilere ilanen duyurulur



Basın No: ILN01888281

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