T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 21.09.2023 00:00
İLAN METNİ
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ismi yazılı kişi aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazın belirtilen yer kadarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgili adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
|
DOSYA NO
|
YERİ
|
ADA-PARSEL NO
|
KAMULAŞTIRILAN M2
|
CİNSİ
|
ADI SOYADI
|
BABA ADI
|
2023/364
|
Konya İli,
|
200 ada 221 Parsel
|
926,04 m²
|
Yol
|
Abdulkadir AYKAÇ
|
Kazım
Basın No: ILN01891661
#ilan.gov.tr