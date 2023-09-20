T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ismi yazılı kişi aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun10. ve 17. Maddesi uyarınca verilen karar gereğince gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazın belirtilen yer kadarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgili adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

DOSYA NO YERİ ADA-PARSEL NO KAMULAŞTIRILAN M2 CİNSİ ADI SOYADI BABA ADI 2023/364 Konya İli,

Beyşehir İlçesi, Yunuslar Mahallesi 200 ada 221 Parsel 926,04 m² Yol Abdulkadir AYKAÇ Kazım

Basın No: ILN01891661

#ilan.gov.tr