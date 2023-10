T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/500 Esas

KARAR NO : 2023/236

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/04/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan sanık Indıra SELIMHODZIC (Rasıd ve Danıela kızı, 13/04/1998 BOSNA HERSEK doğumlu. TC Kimlik No: 99849992706), müşteki BILAL M ABOU CHLEIH ABOU CHLEIH (Mohammed ve Yessra oğlu, 1998 LÜBNAN doğumlu.) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.29.09.2023

Basın No: ILN01900701

