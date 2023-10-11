T.C. DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2022/2351 Esas

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Davalı , AYNUR KÜÇÜKKARA aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı 19109300812 TC kimlik numaralı MEHMET ALİ ve ŞÜKRİYE oğlu/kızı, 10/01/1966 doğumlu, AYNUR KÜÇÜKKARA adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Mahmut Kılıç tarafından hissedar olduğunuz, Denizli ili Pamukkale ilçesi, Bağbaşı mah. 399 ada 5 parsel sayılı taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup, 26/01/2024 günü saat: 09:10 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/07/2023

Basın No: ILN01907373

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