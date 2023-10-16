T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/136 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Konya İli, Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 23549 ada 4 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; zeminde ve kadastro paftasında Doğusunda yol, , Batısında aynı ada 5 ve 6 nolu parseller, Güneyinde yol, , Kuzeyinde aynı ada 3 nolu parsel bulunmaktadır. Dava konusu parsel üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat olmayıp boş arsa şeklindedir. Taşınmazın yakın çevresinde 200 m Kuzeydoğusunda Pirhasan Cami, 1,2 km Kuzeybatısında 80 Binde Devri Alem Parkı , 1,6 km Batısında Krom Mağnezit Fabrikası, 1,5 km Kuzeybatısında Büyükşehir Meram Otobüs Garajı ve Dutlukırı Polis Merkez Amirliği, 2,3 km batısında Dutlıkın Koruluğu ve Parkı, 2,9 km batısında Konya Olimpik Bisiklet Velodromu, bulunmaktadır.Taşınmaz , Meram Belediyesine 4,8 km, Tren Garına 5,9 km, şehir merkezi olan Konya Valiliği Hükümet Binasına 7,5 km mesafededir.Karahüyük Mahallesi Dumancı Sokak No: Bila Meram / KONYA1.343,00 m2Tam2 kat mesken sahasına isabet etmektedir. İnşaat parametreleri TAKS: 0.15 KAKS : 0.30 ve 1000 m² Bir ev olarak belirlenmiştir. Parsel uygulama görmüş imar parselidir.(DOP) kesintisi yapılmıştır.6.000.000,00 TL%10Tapu kaydındaki gibi

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01908796

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