T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/136 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/136 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya İli, Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 23549 ada 4 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; zeminde ve kadastro paftasında Doğusunda yol, , Batısında aynı ada 5 ve 6 nolu parseller, Güneyinde yol, , Kuzeyinde aynı ada 3 nolu parsel bulunmaktadır. Dava konusu parsel üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat olmayıp boş arsa şeklindedir. Taşınmazın yakın çevresinde 200 m Kuzeydoğusunda Pirhasan Cami, 1,2 km Kuzeybatısında 80 Binde Devri Alem Parkı , 1,6 km Batısında Krom Mağnezit Fabrikası, 1,5 km Kuzeybatısında Büyükşehir Meram Otobüs Garajı ve Dutlukırı Polis Merkez Amirliği, 2,3 km batısında Dutlıkın Koruluğu ve Parkı, 2,9 km batısında Konya Olimpik Bisiklet Velodromu, bulunmaktadır.Taşınmaz , Meram Belediyesine 4,8 km, Tren Garına 5,9 km, şehir merkezi olan Konya Valiliği Hükümet Binasına 7,5 km mesafededir.
Adresi :
Karahüyük Mahallesi Dumancı Sokak No: Bila Meram / KONYA
Yüzölçümü :
1.343,00 m2
Arsa Payı :
Tam
İmar Durumu:
2 kat mesken sahasına isabet etmektedir. İnşaat parametreleri TAKS: 0.15 KAKS : 0.30 ve 1000 m² Bir ev olarak belirlenmiştir. Parsel uygulama görmüş imar parselidir.(DOP) kesintisi yapılmıştır.
Kıymeti :
6.000.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 10:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:15
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01908796
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