İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/291 Esas

KARAR NO : 2023/231

Davacı GÜNEŞ AYSAL aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 21/09/2023 tarihli, 2023/291 esas ve 2023/231 karar sayılı gerekçeli karar ile;"Davanın kabulü ile,

-Mardinİli, Artuklu İlçesi, Elmabahçe Mahallesi/Köyü, Cilt No: 84, Hane No: 68, BSN: 159'da nüfusa kayıtlı, Faruk ve Mence kızı, 30/09/1992 Mardin doğumlu, 46420668208 T.C. kimlik numaralı Güneş AYSAL'ın nüfusta "GÜNEŞ" olan isminin "ZEYNEP" olarak değiştirilmesine," karar verilmiştir.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/10/2023

Basın No: ILN01910920

#ilan.gov.tr