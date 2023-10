90 EVLER SİTE YÖNETİMİ

İLANEN DUYURULUR

İLAN EDEN: 90 Evler Sitesi. Kooperatifler Mahallesi, Rızvan Ağa Caddesi, No:41 Yenişehir/Diyarbakır

Vekili: Felat Babayiğit – Şehitlik Mah. 179.Sk Meb Lojmanları A/ Blok kat:2 No: 4 Yenişehir/Diyarbakır

MUHATAP: Mustafa Hikmet ŞAHİNBAŞ (T.C. Kimlik No:46561334888), Gökçen Şehmuz ŞAHİNBAŞ (T.C. Kimlik No: 45555335006), Mehmet Can ŞAHİNBAŞ (T.C. Kimlik No: 46552335160), Göksel İbrahim ŞAHİNBAŞ (T.C. Kimlik No: 46549335234), Gökhan Rıza ŞAHİNBAŞ (T.C. Kimlik No: 46546335398), Arzu ŞAHİNBAŞ KAPLI (T.C. Kimlik No: 46543335452)

KONU: Sayın Muhatap, hissedarı bulunduğunuz " Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi 888 Ada, 45 Parsel" sayılı taşınmaz üzerinde bulunan bağımsız bölümlere ilişkin 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 15/2 maddesi gereğince; tebliğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde sözleşme imzalamanızın, aksi takdirde arsa paylarının satışı için ilgili kuruma başvuru yapılacağının ilanıdır.

Sayın muhatap, hissedarı bulunduğunuz " Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi 888 Ada, 45 Parsel" sayılı taşınmazda diğer hissedarlar ile kanunda aranan 2/3 çoğunluk oranından fazla Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılacak olan kentsel dönüşüm uygulamalarına istinaden 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince sözleşme örneği anlaşma sağlanamayan hissedarlara tebliğ edilmiştir. Bilinen adresinizde tebligatın mümkün olmaması ve adres kayıt sisteminizde de tebliğe yeter adres kaydınızın bulunmaması nedeniyle tarafınızla sözleşme yapılması hususunda anlaşma sağlanamamıştır. Bu sebeple, yönetmelik gereğince ilanen tebliğ yapılması zorunluğu hasıl olmuştur.

Sonuç olarak, "Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi 888 Ada, 45 Parsel" sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak kentsel dönüşüm uygulaması ile ilgili olarak işbu ihtarname/ihbarnamenin ilanen tebliğinden itibaren 15 gün içinde "Diclekent Mahallesi, 618. Sokak, AZD Yapı Elit Sitesi, No:2, Kayapınar/ Diyarbakır " adresinde adınıza oluşturulacak olan Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi'ni inceleyerek Musa Ceylan İnşaat ile Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi imzalamanızı, aksi halde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağını, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağını ilanen ihtaren/ihbaren bildiririz.

Basın No: ILN01912668

#ilan.gov.tr