T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023-677E./678E./679E./680E./681E/682E./683E./684E./685E./686E./687E./688E./689E./690E./691E./692E.

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-16.D.00.0270 proje numarası ile yer alan 380 Kv Reşadiye TM - Yozgat 380 TM EİH kapmasında yer alan aşağıda dosya numarası ve taşınmaz bilgileri bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılması amacıyla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 11.01.2018 tarihli 1-4 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiş olup işbu kararın 01.02.2018 Tarih ve 284 sayılı yazı ile de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylandığı Mahkememizden kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan kısmın Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiştir. Kamulaştırma kanunun 10'uncu maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2- DAVA KONUSU TAŞINMAZ MALLARIN;

Dosya : Mahalle Ada No:Parsel No. Kam. Alan(m2) Vasfı

2023/677 Sarımbeyköyü 111 18 431,56 m2 Tarla

DAVALILAR: Dursun YALÇINKAYA, Elife ŞİMŞEK, Hasan YALÇINKAYA, Şükrü YALÇINKAYA, Yusuf YALÇINKAYA

2023/678 Sarımbeyköyü 110 392.532,47 m2 Tarla

DAVALI:Erol CEYHAN

2023/679 Sarımbeyköyü 107 54 3.150,23 m2 Tarla

DAVALILAR: Adıgüzel DOĞANYİĞİT, Cemalettin DOĞANYİĞİT, Gülay KUTLUER, Güllü KORKMAZ, Hasan DOĞANYİĞİT, Soner DOĞANYİĞİT, Süleyman DOĞANYİĞİT, Cemal DOĞANYİĞİT, Burak DOĞANYİĞİT, Gülçin ÖZDEMİR, Gülsüme BOYRAZ, Hülya EROL, Kemal DOĞANYİĞİT, Kumru DOĞANYİĞİT, Gülhatun CANPOLAT, Mehmet Ali DOĞANYİĞİT, Merdan DOĞANYİĞİT, Metin DOĞANYİĞİT, Sekine DOĞANYİĞİT, Bircan DOĞANYİĞİT, Gülüzar DOĞANYİĞİT, Hürcan BÜYÜKKARTAL, Hüriyet TURGUD, Nurcan UYAR, Satı UZEL, Sibel DOĞANYİĞİT, Dilan DOĞANYİĞİT, Nafiye DOĞANYİĞİT, Ufuk DOĞANYİĞİT

2023/680 Sarımbeyköyü 107 55 5.143,20 Tarla

DAVALILAR: ADIGÜZEL DOĞANYİĞİT, BİRCAN DOĞANYİĞİT, BİRGÜL ÖCEL, BURAK DOĞANYİĞİT, CEMAL DOĞANYİĞİT, CEMALETTİN DOĞANYİĞİT, CEVAHİR GÖKÇE, DİLAN DOĞANYİĞİT, DÖNDÜ HÜLYA GÖKÇE, ELİF SEVİLMİŞ, FERAY GÖKÇE HAHOLU, GÜLAY KUTLUER, GÜLÇİN ÖZDEMİR, GÜLHATUN CANPOLAT, GÜLLÜ DEMİR, GÜLLÜ KORKMAZ, GÜLSÜME BOYRAZ, GÜLÜZAR DOĞANYİĞİT, HASAN DOĞANYİĞİT, HAYRİYE GÖKÇE, HÜLYA EROL, HÜRCAN BÜYÜKKARTAL, HÜRRİYET TURGUD, İSMAİL GÖKÇE, KEMAL DOĞANYİĞİT, KUMRU DOĞANYİĞİT, MEHMET ALİ DOĞANYİĞİT, MELEK DEMİR, MERDAN DOĞANYİĞİT, METİN DOĞANYİĞİT, MUSTAFA GÖKÇE, MUSTAFA GÖKÇE, MÜSLİME GÖKÇE, NAFİYE DOĞANYİĞİT, NURCAN UYAR, SATI UZEL SEKİNE, DOĞANYİĞİT, SİBEL DOĞANYİĞİT, SONER DOĞANYİĞİT, SONGÜL GÖKÇE ÇELİKCAN, SÜLEYMAN DOĞANYİĞİT, UFUK DOĞANYİĞİT, YAŞAR GÖKÇE

2023/681 Sarımbeyköyü 106 127 320,19 m2 Tarla

DAVALILAR: Birsen YILDIZ, Fatma HEMEDANLI, Gülsen ERGÜN, Mustafa CEYLAN, Sultan ASLAN

2023/682Sarımbeyköyü 106 139 1.187,64m2 Tarla

DAVALILAR: Nesibe BAYRAM, Ali SOYASLAN, Elif SOYASLAN, Nuri SOYASLAN, Murat SOYASLAN, Nuri SOYASLAN, Sultan SUCUYAN, Şahibe SOYASLAN, Celal KAYGUSUZ, Döndü DOĞAN, İbrahim KAYGUSUZ, İhsan KAYGUSUZ, İmmihan BAYRAM, Menevşe KAPLAN, Rıza KAYGUSUZ, Yeter UĞURLU,

2023/683Sarımbey köyü 103 71 1.680,50 m2 Tarla

DAVALILAR: ALAATTİN BAYRAM, KAZİ KAPLAN, DOĞAN SAVAŞ, DÖNE COŞKUN, FUNDA ARSLAN, HAYDAR SAVAŞ, HÜLYA SAVAŞ, MUHARREM SAVAŞ, NAFİYE ZARARSIZ, VELİ SAVAŞ, YÜKSEL SAVAŞ, KEZİK TEMİR, YOSMA YASEMİN TAŞHAN, FİRDES BAYRAM, DOĞAN SAVAŞ, DÖNE COŞKUN, FUNDA ARSLAN, HASAN SAVAŞ, HAYDAR SAVAŞ, HÜLYA SAVAŞ, MUHARREM SAVAŞ, NAFİYE ZARARSIZ, VELİ SAVAŞ, YÜKSEL SAVAŞ, KAZİ KAPLAN, DOĞAN SAVAŞ, DÖNE COŞKUN, FUNDA ARSLAN, HASAN SAVAŞ, HAYDAR SAVAŞ, HÜLYA SAVAŞ, MUHARREM SAVAŞ, NAFİYE ZARARSIZ, VELİ SAVAŞ, YÜKSEL SAVAŞ , ÜNAL BAYRAM,

2023/684Sarımbey köyü 103 57151,71 m2 Tarla

DAVALILAR: Ecem Deniz BAYRAM, İlknur KIRTAY, Öznur KOCAMAZ, Selma BAYRAM, Bülent BAYRAM

2023/685 Sarımbey köyü. 103 18 1.235,21 m2, Tarla

DAVALI: Muharrem MALÇOK

2023/686 Sarımbey köyü. 103 5 3.418,43 m2, Tarla

DAVALI: AYTEN SERT, BÜLENT KAYGUSUZ, MEHMET KAYGUSUZ, RASİME KAYGUSUZ, SAVAŞ KAYGUSUZ, GÜLSER TARAKÇI,KEMAL KAYGUSUZ, SALİH KAYGUSUZ, SELMAN KAYGUSUZ, YAŞAR GENÇER, AYTEN SERT, BÜLENT KAYGUSUZ, MEHMET KAYGUSUZ, RASİME KAYGUSUZ, SAVAŞ KAYGUSUZ, GÜLSER TARAKÇI, KEMAL KAYGUSUZ, SALİH KAYGUSUZ, SELMAN KAYGUSUZ, ABBAS SAĞDIÇ,FADİME ULUSOY, AYDIN SAĞDIÇ, HATUN GÜLER, MEHMET SAĞDIÇ, EDA ÜNLÜ SAĞDIÇ, NAZİFE SAĞDIÇ, AYTEN SADIÇ, FADİME SADIÇ, HÜLYA KAYGUSUZ, NURAY KIZILARSLAN, ULAŞ SADIÇ, YAŞAR GENÇER

2023/687A-Büyükmahal köyü 121 253 5.422,92 m2, Tarla

B-Büyükmahal köyü 121 254 196,02 m2, Tarla

DAVALILAR: Dilan DOĞANYİĞİT, Nafiye DOĞANYİĞİT, Ufuk DOĞANYİĞİT

2023/688 A-Büyükmahal köyü 123 188 8.251,77 m2, Tarla

B-Büyükmahal köyü 123 189 250,88 m2, Tarla

C-Büyükmahal köyü 123 190 111,63 m2, Tarla DAVALILAR: Durak KARTAL, Haydar Ali KARTAL, Yusuf GÖKÇE, Zekiye KARTAL, Zülfükar KARTAL, Niyazi UĞURLU, Nur BAĞDU

2023/689A-Büyükmahal köyü 128 182 1.509,14 m2, Tarla

B-Büyükmahal köyü128 180 1.501,87(irtifak)-323,89(mülkiyet)m2,Tarla

DAVALILAR: ETEM ASLAN, FERDA DOĞANYİĞİT, FERHAT ASLAN, FIRAT ASLAN, MEHMET ASLAN, DÖNDÜ BULUT, GÜLAY ASLAN ÖZÜTEMİZ, GÜLSEN SARIDOĞAN, MEHMET ASLAN, MUHARREM ASLAN, MÜDESSER ASLAN, SELVİNAZ SARIASLAN, SONER ASLAN

2023/690Büyükmahal köyü 128 181 863,33m2, Tarla

DAVALILAR: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Etem ASLAN, Ferda DOĞANYİĞİT, Ferhat ASLAN, Fırat ASLAN, Mehmet ASLAN

2023/691Büyükmahal köyü 128 17 86,37 m2, Tarla

DAVALILAR: ASLAN DURAK, BAYRAM DURAK, SATILMIŞ EROL, SAVAŞ EROL, VURAL EROL,GURBET ATEŞ, MÜNEVVER ATEŞ, SATILMIŞ ATEŞ, YELİZ ATEŞ, YEŞİM ATEŞ, FADİME DURAK, MEHMET DURAK, MELEK DOĞANYİĞİT, ASLAN DURAK

2023/692Büyükmahal köyü 128 24 129,39 (mülkeyat)-4.305,62 (irtifak) m2, Tarla

DAVALILAR: DÖNDÜ YURTSEVER, HÜSEYİN ÖZGÜR DOĞANYİĞİT, KUMRU DOĞANYİĞİT, NESİMİ DOĞANYİĞİT, SONGÜL AKSOY, ŞENAY DOĞANYİĞİT, LALE GÖLPEK, OKAN DOĞANYİĞİT, OLGUN DOĞANYİĞİT, SATI KOÇ,SULTAN DOĞANYİĞİT, CENNET ÖCEL,GONCA ATAMTÜRK, GÜLÜSTAN DOĞANYİĞİT, SATILMIŞ DOĞANYİĞİT, SENEM DURAK, YETER KAYAASLAN, ZÜLFİ FIRTINAOĞLU, BEKTAŞ DOĞANYİĞİT, HAYDAR DOĞANYİĞİT, MUHARREM DOĞANYİĞİT, ALİ RIZA DOĞANYİĞİT, BARIŞ DOĞANYİĞİT,CEMALETTİN DOĞANYİĞİT, MAVİŞ UĞUR, MEHMET DOĞANYİĞİT, NAZENDE KARTAL, ÖZGÜR DOĞANYİĞİT, ÖZKAN DOĞANYİĞİT, SAVAŞ DOĞANYİĞİT, SEYHAN DELİ, SULTAN DOĞANYİĞİT, CAFER EKİCİ, YUSUF EKİCİ, ZAFER EKİCİ, MEHMET DOĞANYİĞİT, REMZİYE DOĞANYİĞİT, ŞAHİN DOĞANYİĞİT, ASLAN DURAK, BAYRAM DURAK, SATILMIŞ EROL, SAVAŞ EROL, VURAL EROL, GURBET ATEŞ, MÜNEVVER ATEŞ, SATILMIŞ ATEŞ, YELİZ ATEŞ, YEŞİM ATEŞ, FADİME DURAK, MEHMET DURAK, MELEK DOĞANYİĞİT, SEKİNE DOĞANYİĞİT, ZÜLFİKAR DOĞANYİĞİT, ADIGÜZEL DOĞANYİĞİT,CEMALETTİN DOĞANYİĞİT, GÜLAY KUTLUER, GÜLLÜ KORKMAZ, HASAN DOĞANYİĞİT, SONER DOĞANYİĞİT, SÜLEYMAN DOĞANYİĞİT, ALİ DOĞANYİĞİT, CEMAL DOĞANYİĞİT, BURAK DOĞANYİĞİT, GÜLÇİN ÖZDEMİR, GÜLSÜME BOYRAZI, HÜLYA EROL, KEMAL DOĞANYİĞİT, EMİNE DOĞANYİĞİT, GÜLHATUN CANPOLAT, MEHMET ALİ DOĞANYİĞİT, MERDAN DOĞANYİĞİT, METİN DOĞANYİĞİT, SEKİNE DOĞANYİĞİT, BİRCAN UYAR, GÜLÜZAR DOĞANYİĞİT, HÜRCAN BÜYÜKKARTAL, HÜRİYET TURGUD, NURCAN UYAR, SATI UZEL, SİBEL DOĞANYİĞİT, DİLAN DOĞANYİĞİT, NAFİYE DOĞANYİĞİT, UFUK DOĞANYİĞİT

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

4-Açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmelidir.

5-30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.

6-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yozgat Vakıflar Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.

7-Davaların duruşması 02/11/2023 günü saat09:00-12:00 arasında Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

8-Davalılarların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

9-Davalılarların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA YASASININ 10. MADDESİNİN 4. BENDİ UYARINCA İLAN OLUNUR. 04/10/2023

Basın No: ILN01911577

#ilan.gov.tr