İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra No Blok No BB No Bulunduğu

Kat Niteliği Daire Tipi Net m² Daire Brüt m² Arsa Payı KDV Dahil Muhammen Satış Bedeli İhale Tarihi ve Saati 1 A 23 4. Normal Kat Çatıda Odaları Olan Daire 3+1 98,73 125,27 946086

/45691800 6.900.000 ₺ 2.11.2023

10:00 2 A 24 4. Normal Kat Çatıda Odaları Olan Daire 3+1 98,73 125,27 946086

/45691800 7.000.000 ₺ 2.11.2023

10:10 3 A 25 4. Normal Kat Çatıda Odaları Olan Daire 3+1 98,73 125,27 946086

/45691800 7.000.000 ₺ 2.11.2023

10:20 4 A 26 4. Normal Kat Çatıda Odaları Olan Daire 3+1 98,73 125,27 946086

/45691800 6.900.000 ₺ 2.11.2023

10:30 5 B 23 4. Normal Kat Çatıda Odaları Olan Daire 3+1 98,99 124,65 981712

/45691800 7.000.000 ₺ 2.11.2023

10:40 6 B 24 4. Normal Kat Çatıda Odaları Olan Daire 3+1 98,99 124,65 981712

/45691800 6.700.000 ₺ 2.11.2023

10:50 7 B 25 4. Normal Kat Çatıda Odaları Olan Daire 3+1 98,99 124,65 981712

/45691800 6.300.000 ₺ 2.11.2023

11:00 8 B 26 4. Normal Kat Çatıda Odaları Olan Daire 3+1 98,99 124,65 981712

/45691800 7.000.000 ₺ 2.11.2023

11:10 9 C 19 4. Normal Kat Çatıda Odaları Olan Daire 4+1 131,91 158,46 1256587

/45691800 8.750.000 ₺ 2.11.2023

11:20 10 C 20 4. Normal Kat Çatıda Odaları Olan Daire 4+1 131,91 158,46 1256587

/45691800 9.100.000 ₺ 2.11.2023

11:30 11 C 21 4. Normal Kat Çatıda Odaları Olan Daire 5+1 143,02 172,24 1365918

/45691800 9.500.000 ₺ 2.11.2023

11:40

Hesap Adı ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İKTİSADİ VE SOSYAL TESİS İŞLETMESİ Banka YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Iban TR64 0006 7010 0000 0031 2386 69

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Yavuztürk (Çengelköy) Mahallesi, 1640 ada, 4 parsel sayılı 2.107,12 m² yüzölçümlü taşınmazda Kentsel Dönüşüm kapsamında yapımı devam eden aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen bağımsız bölümlerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun, 69 uncu maddesi uyarınca Üsküdar Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Açık arttırma usulü ihale ile satışı yapılacaktır.16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2'ye kadar olan kısmı için KDV oranı %1'dir. Fiyatlara KDV dahildir.İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonu'nda 2.11.2023 tarihinde Perşembe günü sırasıyla saat 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40 'de Üsküdar Belediye Encümeni'nce yapılacaktır.Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir ve 500-TL ( BeşyüzTürkLirası) ücret karşılığında satın alınabilir.İhaleye Katılabilme Şartlarıİstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın almak istedikleri taşınmaz için 50.000,00-TL (EllibinTürkLirası) nakit geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz ibraz edecektir.İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi,Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşulunda TC uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (Geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 01.11.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.Taşınmazların geçici teminat ve satış bedellerinin aşağıdaki hesaba yatırılması gerekmektedir.

9- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

10- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Tel : 0216 531 30 00 - (Dahili:1404-1401)

İnternet Adresi: www.uskudar.bel.tr

Faks : +90 (216) 531 32 25

Mail : emlakistimlak@uskudar.bel.tr.

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