MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ARSA SATIŞI İHALE İLANI





SIRANO





MAHALLE





PAFTA





ADA





PARSEL





m²





NİTELİĞİ



İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

TL

İHALE GÜN VE SAATİ 1 Şemikler

M22a21b2a 521 1 8.080,00 Arsa Konut Alanı 121.200.000,00 3.636.000,00 08.11.2023

14.30

İhale 08 Kasım 2023 tarihinde Çarşamba günü Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir veya 250,00 TL bedelle satın alınabilir. İhale dokümanının görülebileceği veya temin edilebileceği adres: Sırakapılar Mahallesi 1581 Sokak No: 4 Merkezefendi/DENİZLİ İrtibat telefonu : 444 86 62 dahili no:129 İstekliler, tekliflerini ihale günü saat: 14.00'a kadar Merkezefendi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 32. maddesine göre ihalenin kesinleşmesine müteakip ihalenin üzerine kaldığı kendisine tebliğ edilen alıcı 15 (on beş) gün içerisinde ihale bedelini belediyenin hesap numaralarına ve/veya belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir. İhale bedelini 15 (on beş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

Mülkiyeti Merkezefendi Belediyesine ait, yukarıdaki tapu kayıtları yazılı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulüne göre satışı yapılacaktır.

1. Dilekçe,

2. Tebligat için adres beyanı,

3. Taşınmaz mal satış şartnamesi alındı makbuzu,

4. Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya süresiz banka teminat mektubu,

5. İhaleye katılacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname,

-Gerçek kişi olması halinde:

a. Nüfus cüzdan veya kimlik kartı veya Sürücü Belgesi fotokopisi.

b. İmza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde:

a. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

c. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

- Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,











6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

8. İhale dokümanı içinde bulunan "İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir" taahhütnamesi,

9. Sırakapılar Mahallesi 1581 Sokak No:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresinden Merkezefendi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu olmadığına dair belge,

Basın No: ILN01914358

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