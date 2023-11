T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/343 Esas

DAVALI : ABDULL RAHMAN SHAMOUT

Mahkememizde görülmekte olan İtirazın kaldırılması ve tahliye davası nedeniyle;

Davalı Abdull Rahman Shamout'un bildirilen adresinde tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır, davacı dava dilekçesinde özetle; Borçlu tarafın bildirilen adresine 15/12/2021 tarihinde hacze gidildiğini, organik bağının bulunduğu yerde Bitüm Teknik İzolasyon San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti hem de Dr Shamout İzolasyon Kimya San Tic. Ltd. Ştinin bulunduğu her iki şirketin hissedar ve imzaya yetkili şirket müdürlerinin aynı olduğu, Bitüm.... Hissedarının Fadi Nader Shamout ve Salam Asad Abdel Fattah Shamout iken şirketin imzaya yetkili müdürünün Zeki Karaçaylı olduğunu, her iki şirketinde yetkili müdürünün istihkak iddiasında bulunduğunu, ilgili mahkeme tarafından takibin devamına karar verildiğini, Bitüm... İstihkak davası açtığını, Anadolu 12. İcra Hukuk Mahkemesinin 2021/751 E sayılı dosyası ile davanın reddine karar verilerek istinaf incelemesinde olduğunu, DR. Shamout....şirketinin istihkak davası açmadığını, borçlu tarafından 22/08/2022 tarihinde Anadolu 20. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/493 E sayılı dosyası ile takibin iptali davası açıldığı mahkeme ilamının 03/05/2023 tarihinde kesinleştiğini, 1 yıllık satış isteme süresinin dolmadığını, DR. Shamout.....şirketinin mallarının haczi için icra müdürlüğüne talepte bulunduklarını taleplerinin reddine karar verildiğinden şikayetlerinin kabulü ile icra müdürlüğünün 16/05/2023 tarihli kararın iptaline karar verilerek yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiş olmakla; davalı Abdull Rahman Shamout'a dava dilekçesinin bir örneğinin tebliğ edilerek ilgili evrakın tebliğden itibaren 2 HAFTA içinde davaya karşı yazılı cevap vermesi gerektiği, cevap vermemesi halinde HMK nun 128. maddesi uyarınca, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağı hususu davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

