TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR

Giriş Tarihi: 15.11.2023 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 01:13
|S.No
|Bağımsız Bölüm
Numarası
|Nitelik
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat (%3)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|2
|Dükkan
|2.901.575,00 TL
|87.047,25 TL
|29.11.2023
|10.30
|2
|6
|Dükkan
|1.937.875,00 TL
|58.136,25 TL
|29.11.2023
|10.35
|3
|10
|Dükkan
|1.676.000,00 TL
|50.280,00 TL
|29.11.2023
|10.40
|4
|12
|Dükkan
|1.676.000,00 TL
|50.280,00 TL
|29.11.2023
|10.45
|5
|13
|Dükkan
|1.676.000,00 TL
|50.280,00 TL
|29.11.2023
|10.50
|6
|14
|Dükkan
|3.006.325,00 TL
|90.189,75 TL
|29.11.2023
|10.55
|7
|19
|Dükkan
|2.304.500,00 TL
|69.135,00 TL
|29.11.2023
|11.00
|8
|20
|Dükkan
|2.304.500,00 TL
|69.135,00 TL
|29.11.2023
|11.05
|9
|23
|Dükkan
|2.304.500,00 TL
|69.135,00 TL
|29.11.2023
|11.10
|10
|24
|Dükkan
|2.304.500,00 TL
|69.135,00 TL
|29.11.2023
|11.15
|11
|27
|Dükkan
|2.597.800,00 TL
|77.934,00 TL
|29.11.2023
|11.20
|12
|29
|Dükkan
|4.787.075,00 TL
|143.612,25 TL
|29.11.2023
|11.25
|13
|36
|Dükkan
|4.776.600,00 TL
|143.298,00 TL
|29.11.2023
|11.30
|14
|38
|Dükkan
|1.173.200,00 TL
|35.196,00 TL
|29.11.2023
|11.35
|15
|39
|Dükkan
|1.120.825,00 TL
|33.624,75 TL
|29.11.2023
|11.40
|16
|41
|Dükkan
|911.325,00 TL
|27.339,75 TL
|29.11.2023
|11.45
|17
|42
|Dükkan
|1.016.075,00 TL
|30.482,25 TL
|29.11.2023
|11.50
|18
|43
|Dükkan
|1.152.250,00 TL
|34.567,50 TL
|29.11.2023
|11.55
|19
|45
|Dükkan
|1.152.250,00 TL
|34.567,50 TL
|29.11.2023
|12.00
|20
|48
|Dükkan
|1.026.550,00 TL
|30.796,50 TL
|29.11.2023
|13.30
|21
|50
|Dükkan
|1.141.775,00 TL
|34.253,25 TL
|29.11.2023
|13.35
|22
|52
|Dükkan
|1.131.300,00 TL
|33.939,00 TL
|29.11.2023
|13.40
|23
|59
|Dükkan
|2.189.275,00 TL
|65.678,25 TL
|29.11.2023
|13.45
|24
|62
|Dükkan
|1.822.650,00 TL
|54.679,50 TL
|29.11.2023
|13.50
|25
|63
|Dükkan
|1.822.650,00 TL
|54.679,50 TL
|29.11.2023
|13.55
|26
|64
|Dükkan
|1.801.700,00 TL
|54.051,00 TL
|29.11.2023
|14.00
|27
|65
|Dükkan
|1.843.600,00 TL
|55.308,00 TL
|29.11.2023
|14.05
|28
|73
|Dükkan
|1.005.600,00 TL
|30.168,00 TL
|29.11.2023
|14.10
|29
|74
|Dükkan
|1.005.600,00 TL
|30.168,00 TL
|29.11.2023
|14.15
|30
|78
|Dükkan
|1.288.425,00 TL
|38.652,75 TL
|29.11.2023
|14.20
|31
|79
|Dükkan
|1.791.225,00 TL
|53.736,75 TL
|29.11.2023
|14.25
|32
|81
|Dükkan
|2.723.500,00 TL
|81.705,00 TL
|29.11.2023
|14.30
|33
|82
|Dükkan
|1.644.575,00 TL
|49.337,25 TL
|29.11.2023
|14.35
|34
|85
|Dükkan
|3.812.900,00 TL
|114.387,00 TL
|29.11.2023
|14.40
|35
|90
|Dükkan
|3.613.875,00 TL
|108.416,25 TL
|29.11.2023
|14.45
|36
|91
|Dükkan
|3.456.750,00 TL
|103.702,50 TL
|29.11.2023
|14.50
|37
|94
|Dükkan
|1.026.550,00 TL
|30.796,50 TL
|29.11.2023
|14.55
|38
|99
|Dükkan
|1.476.975,00 TL
|44.309,25 TL
|29.11.2023
|15:00
|39
|101
|Dükkan
|1.476.975,00 TL
|44.309,25 TL
|29.11.2023
|15.05
|40
|102
|Dükkan
|1.476.975,00 TL
|44.309,25 TL
|29.11.2023
|15.10
|41
|107
|Dükkan
|1.466.500,00 TL
|43.995,00 TL
|29.11.2023
|15.15
|42
|108
|Dükkan
|1.497.925,00 TL
|44.937,75 TL
|29.11.2023
|15.20
|43
|109
|Dükkan
|1.969.300,00 TL
|59.079,00 TL
|29.11.2023
|15.25
|44
|114
|Dükkan
|1.759.800,00 TL
|52.794,00 TL
|29.11.2023
|15.30
|45
|118
|Dükkan
|1.780.750,00 TL
|53.422,50 TL
|29.11.2023
|15.35
|46
|119
|Dükkan
|1.749.325,00 TL
|52.479,75 TL
|29.11.2023
|15.40
Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanacaktır. (Gerçek kişilerden istenen (a) maddesi fotokopi olacak) eksiksiz ve asıl olarak dosya halinde hazırlanarak ihalenin yapılacağı gün ihale saatinden önce ihalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığında 2.500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. İhaleye katılan isteklilere işyerlerinden en fazla bir adet işyeri ihale edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur 2023 Eylül ayı içerisinde Kadınlar hali için yapılan satış ihalesinde üzerinde ihale kalan istekliler bu ihaleye katılamayacaktır. İlan olunur.
Basın No: ILN01930901
#ilan.gov.tr