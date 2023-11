T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/253 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğünce Amasya-Mecitözü Devlet Yolu inşası ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün 16.01.2017 tarih ve 2017/12 sayılı yazısı ile Kamu yararı kararı gereğince aşağıda ili ilçesi köyü parsel numarası vasfı, metrekaresi, kamulaştırılan metrekaresi, malikleri ve dosya esas numaraları belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemleri başlamıştır. Taşınmaz malikleri ile davacı Karayolları Genel Müdürlüğü arasında bedel üzerinde anlaşma sağlanamadığından Karayolları Genel Müdürlüğü'nce mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Aşağıda dosya numaraları verilmiş davaların sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli taşınmaz malikleri (davalıları) adına T.C. Vakıfbank Amasya Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda dava dosya numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerine ilişkin iddia ve itirazları olan ilgililerin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, otuz gün içinde de kamulaştırma işlemine karşı Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine İdari Yargıda iptal veya maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açarak dava ve yürütmenin durdurulması kararının belgeleri ile belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece belirlenecek bedelin üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya, taşınmaza ve değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı kanunun 10. maddesi (4650 sayılı kanunun 2.md ile değişik) gereğince ilgililere ilan olunur

SIRADOSYA ADA/ PARSELAMASYA TAPU

NO NO NO MAH/KÖY MALİKLERİ KAMULAŞTIRILAN M²

1 - 2023/253 119/4-118/24 Yıldız Cihan Dağdelendav. ark 2.378,58 m²- 79,07m²

2-2023/254 120/44-67 Yıldız Mustafa Sermet Ilıcak 54,37m² 327,91 m²

3-2023/255 121/65 Yıldız Necip Karaköse 139,57

4-2022/256 118/68 Yıldız Ali Türkmen 836,68m²

5-2022/257 118/78 Yıldız Latif Sağdıç 384,13 m²

6-2022/258 120/13-11 Yıldız İbrahim Gür 264,39 m² 268,53 m²

Kamulaştırmayı Yapan İdare : KarayollarıGenel Müdürlüğü

Açılacak davada Husumetinin Yöneltileceği İdare : Karayolları Genel Müdürlüğü

Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C Vakıflar Bankası Amasya Şubesi

Basın No: ILN01932188

#ilan.gov.tr