MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

a.Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,

b.Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),

c.Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi, B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

a. Tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin ihale ilan tarihinden önce kurulmuş/tescil edilmiş olduğunu gösterir sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü.

b. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ve yetkili kişi/kişilerin noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesi,

c.Vergi kimlik numarası,

C) ORTAK BELGELER:

a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

b.Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

c. İdare ve İstekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri ile bu belgelere ait teslim tutanağı,

ç.İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,

d.Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge (Bu belge tüzel kişilerden alınan başvurularda, hem tüzel kişilik adına hem de tüzel kişiliğin yetkili ve/veya ortakları adına ayrı ayrı düzenlenecektir.),

e. İhale tarihinden önce Dijital Reklam İşletmeciliği (LED Ekran, LCD Ekran, City Light, Gate Boarding, vb.) alanında en az 2 (iki) yıl süreyle faaliyette bulunduğunu, iş deneyimini gösteren Mahalli İdareler, kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ve ilgili kuruluşlar ve bunların %50'den fazla sermaye ortağı (sunulacak belgesi ile) olduğu şirketlerle imzalanmış kira sözleşmesi ve bu sözleşmenin geçerli olduğuna dair ilgili idareden alınan belge,

f. 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle son 3 (üç) yıl içerisinde, bu yıllara ait cirolarından en az bir tanesinin ₺3.000.000,00'nun üstünde olduğuna dair bilgileri teyit eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu gösterir belge,

g. Ödenmiş sermayesinin en az ₺5.000.000,00 olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi Odası veya mali müşavir onaylı belge,

ğ. İhale ilan tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,

h. İhale ilan tarihinden itibaren Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,

ı. Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belge.

Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

a.Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,

b.İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.