KONU: 6306 sayılı kanun kapsamında Konya ili, Meram İlçesi, Uluırmak Mahallesi, 41304 Ada 1 Parselde bulunan arsa payınızın satışı

MUHATAPLAR:

YUSUF GÜLER (Ahmet Oğlu Ahmet Güler Varisi), GÜLLÜ IŞIK (Kahraman Kızı Ahmet Güler Varisi), MEHMET ÖNCÜL ( MUSTAFA OĞLU Ahmet Güler Varisi), KADRİYE AKÇA (Ahmet Kızı Ahmet Güler Varisi), YUSUF GÜLER (Ahmet Oğlu Naciye Güler Varisi);

Sayın Muhatap;

Arsa paydaşlarından YAKAR GÜNEŞ ENERJİSİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'nin 6306 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde tüm arsa paydaşlarına gazete, turpeks ,elden ve iadeli taahhütlü posta ile yaptığı toplantı daveti üzerine Konya ili, Karatay İlçesi, Büyükkumköprü Mahallesi, 33320 Ada 10 Parselde hissedar olan arsa paydaşları ile 04.11.2023 tarihinde saat 13:00'da AYDOĞDU MAH. DR.AHMET ÖZCAN CAD. NO: 4 İÇ KAPI NO: 4 MERAM / KONYA adresinde toplantı yapılmış ve aşağıda verilen kararlar 2/3 çoğunluktan fazlası ile alınmıştır.

Alınan Kararlarm

Yapı Müteahhidinin YAKAR GÜNEŞ ENERJİSİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.. (Toprak Sarnıç Mh. (Meram Sanayi) Müceddet Sokak No:38 MERAM/KONYA Mevlana V.D. / 928 004 1855) olmasına 2/3 çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Arsa paydaşlarına 210 m² arsa karşılığında 114.5 (±3) m2 emsalli 3+1 zemin daire;230 m² arsa karşılığında 114.5 (±3) m2 emsalli 3+1 ara daire ; 220 m² arsa karşılığında 114.5 (±3) m2 emsalli son kat 3+1 daire verilmesine 2/3 çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir. Toplantıya ve karara katılmayan arsa paydaşlarına, toplantı kararları ve sözleşme teklifinin 7201 sayılı kanuna göre bildirilmesine ve süre verilmesine, süresi sonunda anlaşma sağlamayan arsa paydaşlarına ait hisselerin ise 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında satışı yapılarak değerlendirilmesine 2/3 çoğunluktan fazlası ile karar verilmiştir.

On beş gün içinde alınan kararları ve teklifi kabul etmediğiniz takdirde arsa payınızın, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceğini riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı ihtaren bildiririm.

