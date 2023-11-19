Giriş Tarihi: 20.11.2023 00:00
KONU: 6306 sayılı kanun kapsamında Konya ili, Meram İlçesi, Uluırmak Mahallesi, 41304 Ada 1 Parselde bulunan arsa payınızın satışı
MUHATAPLAR:
YUSUF GÜLER (Ahmet Oğlu Ahmet Güler Varisi), GÜLLÜ IŞIK (Kahraman Kızı Ahmet Güler Varisi), MEHMET ÖNCÜL ( MUSTAFA OĞLU Ahmet Güler Varisi), KADRİYE AKÇA (Ahmet Kızı Ahmet Güler Varisi), YUSUF GÜLER (Ahmet Oğlu Naciye Güler Varisi);
Sayın Muhatap;
Arsa paydaşlarından YAKAR GÜNEŞ ENERJİSİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'nin 6306 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde tüm arsa paydaşlarına gazete, turpeks ,elden ve iadeli taahhütlü posta ile yaptığı toplantı daveti üzerine Konya ili, Karatay İlçesi, Büyükkumköprü Mahallesi, 33320 Ada 10 Parselde hissedar olan arsa paydaşları ile 04.11.2023 tarihinde saat 13:00'da AYDOĞDU MAH. DR.AHMET ÖZCAN CAD. NO: 4 İÇ KAPI NO: 4 MERAM / KONYA adresinde toplantı yapılmış ve aşağıda verilen kararlar 2/3 çoğunluktan fazlası ile alınmıştır.
Alınan Kararlarm
On beş gün içinde alınan kararları ve teklifi kabul etmediğiniz takdirde arsa payınızın, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceğini riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı ihtaren bildiririm.
Basın No: ILN01933593
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