T.C. İZMİR 11. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/310

İLAN

Davacı ELİF BAYGÜL ile davalı DOĞUKAN GÖKSEL ULUTATIŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davası nedeniyle;

Davalı Doğukan Göksel ULUTATIŞ'a 19/10/2023 tarihli ara karar ile tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

04/11/1991 Konak doğumlu, 508*****862 T.C. Kimlik nolu Davalı DOĞUKAN GÖKSEL ULUTATIŞ'ın tahkikat duruşma günü olarak belirlenen 20/02/2024 günü, saat 11.00'da duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 08/02/2023

Basın No: ILN01937720

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