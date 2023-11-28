T.C. İNCESU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2022/75 Esas 06/09/2023İLAN METNİ

DAVALI: HAMDİ YATMAZ-12418531038

Davacı BAHAR YATMAZ tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı gönderilmiş, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır, adres araştırmasında da bir netice alanımadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde davacı Bahar Yatmaz tarafından aleyhinize evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açıldığı, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, bu süre içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesini HMK'nun 129. maddesine uygun bir şekilde düzenlemeniz gerektiği ve 10/01/2024 günü saat 09:50'de ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 06/09/2023

Basın No: ILN01940575

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