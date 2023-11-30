Ordu’nun yeni açık AVM’si hazır

Caddenin silüetini değiştiren çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güler, "Genellikle belediyeler böyle zor işlere talip olmaz, hareket olan bir caddede düzenleme yapmak istemezler. Bizler ise talep olduğu için burayı yaptık ve önce bütün alt yapıyı sonrasında da zemini yeniledik. Burası aynı Sırrı Paşa gibi çok güzel bir AVM'ye dönüşüyor. Devrim niteliğinde çalışma oldu" dedi.

İsmet Paşa Caddesi Zemin İyileştirme ve Aydınlatma Projesi kapsamında 570 metre uzunluğunda 7 bin 400 metrekare alanda mineral yüzeyli taşla zemin kaplama ve aydınlatma çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, aydınlatma direklerinin montajını tamamlayarak yenilenen yüzüyle Ordu'nun yeni açık AVM'sini halkın hizmetine sunacak.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA OLDU"

Çalışmaları yerinde inceleyerek halkla bir araya gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, halkın hayır dualarını aldı. İsmet Paşa'nın çok güzel bir AVM'ye dönüştüğünü söyleyen Başkan Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan çalışmalarda çok büyük bir memnuniyet var çünkü burası yıllardır ele alınmayan bir caddeydi. Aynı zamanda burası bir alışveriş merkezi. Çok da talep olduğu için burayı yaptık. Halkın teşekkürü, memnuniyeti bize ayrıca güç veriyor. Yapılanları yerinde gördük şimdi aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilecek. Genellikle belediyeler böyle zor işlere talip olmaz, hareket olan bir caddede düzenleme yapmak istemezler. Biz alt yapıyı değiştirdik. Yılların ihmali vardı. Selde buralar su altında kalıyordu, çamur oluyordu. Bütün alt yapı ve hatlar değişti. Fiber optiğinden atık suyuna kadar her şey değişti. Burası aynı Sırrı Paşa gibi çok güzel bir AVM'ye dönüşüyor. Çok da büyük olan bu caddemizde devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştirildi."

"30 YILLIK PROBLEMİMİZ ÇÖZÜLDÜ"

Altınordu Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Bektaş da 30 yıllık bir sorunu çözdüğü için Başkan Güler'e teşekkür etti. Bektaş, "İsmet Paşa Caddemiz yenilendi. 30 yıllık problemimiz çözüldü. Halkımız da esnafımız da çok memnun. Artık Yeni Mahallemiz elit bir görünüme kavuştu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SONA GELİNDİ

Proje kapsamında ilk olarak caddenin altyapısı sil baştan yenilendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) caddede 560 metre kanalizasyon hattı, 15 adet muayene bacası, 100 adet bina parsel bacası çalışması gerçekleştirdi. Muhtemel bir yağmurda su baskını yaşanmaması için caddenin yağmur suyu hatları da yenilenerek uzun ömürlü hale getirildi. Taş imalatları, ağaç dikim çalışmaları tamamlanan caddede aydınlatma direklerinin montajı da kısa süre içerisinde bitirilecek.



Basın No: ILN01943992

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