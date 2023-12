MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

İLAN

Davacı Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 15/01/2024 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 23/11/2023 ESAS NO: 2023/422

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karaali mahallesi, 246 ada 143 parsel (eski 784 parsel) sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ: Necati Erol (TCKN: 223*****498)

ESAS NO: 2023/421

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karaali mahallesi, 246 ada 140 parsel (eski 773 parsel) sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ: Esin Yardımcı (TCKN: 234*****954), Fatma Erol (TCKN: 244*****480), Melahat Uzun (TCKN: 244*****316), Mustafa Uzun (TCKN: 244*****544), Manisa OSB

ESAS NO: 2023/420

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karaali mahallesi, 246 ada 133 parsel (eski 791 parsel) sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ: Necati Erol (TCKN: 223*****498), Halil Erol (TCKN: 223*****616), Mehmet Ali Erol (TCKN: 223*****324)

ESAS NO: 2023/419

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karaali mahallesi, 246 ada 132 parsel (eski 797 parsel) sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ: Esin Yardımcı (TCKN: 234*****954), Fatma Erol (TCKN: 244*****480), Melahat Uzun (TCKN: 244*****316), Mustafa Uzun (TCKN: 244*****544), Şerife Yardımcı (TCKN: 250*****868), Manisa OSB

ESAS NO: 2023/418

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karaali mahallesi, 246 ada 131 parsel (eski 787 parsel) sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ: Fatma Erol (TCKN: 244*****480), Melahat Uzun (TCKN: 244*****316), Mustafa Uzun (TCKN: 244*****544), Şerife Yardımcı (TCKN: 250*****868), Manisa OSB

ESAS NO: 2023/417

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karaali mahallesi, 246 ada 130 parsel (eski 786 parsel) sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ: Faik Yardımcı (TCKN: 235*****764), Manisa OSB

ESAS NO: 2023/416

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karaali mahallesi, 246 ada 12 parsel (eski 762 parsel) sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ: Meral Salıker (TCKN: 245*****138), Manisa OSB

ESAS NO: 2023/415

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karaali mahallesi, 170 ada 2 parsel (eski 1580 parsel) sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ: Bedriye Ayvalı (TCKN: 218*****106), Fevzi Ayvalı (TCKN: 294*****140), Gönül Erden (TCKN: 449*****222), İlhan Ayvalı (TCKN: 219*****154), Murat Karadağ (TCKN: 396*****288), Nazlı Ayvalı (TCKN: 219*****872), Remzi Ayvalı (TCKN: 218*****334), Reyhan Niş (TCKN: 316*****618), Seyhan Erdoğan (TCKN: 218*****844)

ESAS NO: 2023/414

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karaali mahallesi, 201 ada 13 parsel (eski 1256 parsel) sayılı taşınmaz

TAŞINMAZ MALİKİ: Nazan Macun (TCKN: 152*****522)

