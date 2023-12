T.C. ANKARA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/715 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ANKARA ili, YENİMAHALLE ilçesi, İVEDİK mah/köyü,

ADA NO : 64782

PARSEL NO : 3

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDUL KADİR AKÇAY, ADNAN ÖZDEN, AHMET ÇAKIR, AHMET ÇELİK, AHMET DELİBAŞ, AHMET ERCAN, AHMET GÖZTEPE, AHMET KILIÇ, AHMET SEÇİLMİŞ, AHMET ÜNAL, AKİF ÇETİN GERÇEKÇİ, ALAATTİN LOP, ALADDİN DEMİROK, ALİ BAŞ, ALİ BEKEN, ALİ BEŞPINAR, ALİ IŞIK, ALİ KARTAL, ALİ KEMİK, ALİYAR KARATAŞ, ALİYE DAMAR, ALP İYEM, ARZU ATİK, ARZU KÖSE, ASLAN SAYGI, ATİLLA DEMİR, ATİLLA KOMAN, ATİYE ÇELİK, AVNİ AKKAYA, AYNUR AVUCU KÖSE, AYNUR SANLI, AYSEL ALTUĞ, AYSEL BAPİR, AYSUN KIRKIL, AYŞE DAMAR, AYŞE ERLEBLEBİCİ, AYŞE KOÇAK, AYŞE ÖZBEK, AYŞE ÖZDAĞ, AYŞE İNCİ BARCIN, BANU DEMİR, BATTAL ÜNLÜ, BAYRAM KARA, BEHRAMİ YILDIRIM, BEKİR BAYIR, BEKİR KILIÇ, BEKTAŞ YILDIRIM, BİRCAN ŞİMŞEK, BİROL DEMİR, BİROL FİDAN, BİRSEN KELEŞ, BURHAN DEMİR, BÜLENT DEMİR, CANFES BIYIKLI, CEM YILDIRIM, CEMAL ALAN, CEMAL KELEŞ, CENGİZ GÜNEŞ, CENK YILDIRIM, CEVDET ALAN, CUMA EKİZ, CUMA METİNDOĞAN, DANIŞTUNALI BAYIR, DAVUT AVCI, DİLEK AVUCU, DİLEK GENCOL, DOĞAN KARA, DÖNDÜ KARAGÖZ, DÖNDÜ TOPRAKEL, DUDU YILDIRIM, DURSUN KIZILTÜRK, DURSUNE DEMİROK, ELİF KELEŞ, ELİF ORBAY, ELMAS ÖZDEMİR, EMİN GÜNGÖR, EMİNE EKE, EMİNE KÖSE, EMRE CAN, EMRE DEĞİRMENCİ, ERCAN BALCI, ERDOĞAN FINDIK, ERGÜL ÇEVİK, ERHAN CAN, EROL ELÇİ, FARUK ŞENGÜL, FATMA ARSLAN, FATMA AYHAN, FATMA ERCAN, FATMA GÜLMEZ, FATMA GÜRLEK, FATMA METİNDOĞAN, FATMA MOLLAOĞLU, FATMA YÜZDEGEÇ, FERİDUN YILDIRIM, FİGEN KURT, FİRDEVS ERCAN, GÖNÜL DAMAR, GÜLÇİN BİLEN, GÜLDEHEN BİLGİNOL, GÜLFİRAZ ATİK FÜHL, GÜLGİN DİLMEN, GÜLHAN KAPLAN, GÜLLİZAR ŞENGÜL, GÜLSEN ÖZSAÇAN, GÜLSER FINDIK, GÜLÜZAR ATAY, GÜNEY İYEM, GÜNGÖR ÜLGER, GÜRSEL GERÇEKÇİ, HABİBE ÇAKIR, HACER BEŞPINAR, HACI BEKİR KOYUNCU, HALİL BEŞPINAR, HALİL ERCAN, HAMDİ AYDIN, HANIM ALAN, HANİFE ÇELİK, HASAN ARSLAN, HASAN BİLİCİ, HASAN EREN, HASAN KANGAL, HASAN HÜSEYİN AKTAŞ, HASAN TAHSİN KİRDECİ, HASİBE KEMİK, HAŞİM YILMAZ, HATİCE DEĞİRMENCİ, HATİCE YENİDOĞAN, HATİCE SEVİM TEZEL, HAVVA SEYFİ, HAYDAR BUYRUK, HAYDAR DAMAR, HAYRETTİN ESENTÜRK, HAYRİ KURT, HİDAYET AYDOĞAN, HÜSEYİN ABUHANOĞLU, HÜSEYİN AVUCU, HÜSEYİN DEĞİRMENCİ, HÜSEYİN ERDOĞAN, İBRAHİM AKKAYA, İBRAHİM AKSOY, İBRAHİM BOZUNOĞULLARI, İBRAHİM ERCAN, İBRAHİM ERYILMAZ, İBRAHİM FİLİK, İBRAHİM TAŞKIRAN, İBRAHİM YEŞİLYURT, İHSAN ERCAN, İKBAL KÜT, İLHAMİ DERVİŞOĞLU, İLHAN AKSEL, İRFANİYE ZAĞLI, İSA DEMİROK, İSHAK BEŞPINAR, İSLAM DOĞANGÜN, İSMAİL BEŞPINAR, İSMAİL DARICILI, İSMAİL DORUK, İSMAİL EREN, İSMAİL KAYGISIZ, İSMAİL ŞİŞMAN, İSMAİL ÜNLÜ, İSMET ŞİMŞEK, KADİR ALBAYRAK, KADİR BOYACI, KADİR AHMET ARSLAN, KALEM DEMİR, KAMİL YILDIRIM, KAMİLE GÜNGÖR, KARABABA KARAATA, KAZİM BARIŞKAN, KEMAL BUYRUKOĞLU, KEMAL ÜSTÜNER, KERAMETTİN GENÇLER, KEZBAN AYDÖNER, KEZBAN GÖÇER, KUBİLAY BÜLBÜL, LATİF SARIYÜCE, LOKMAN ŞENGÜL, LÜTFİ BAL, LÜTFİYE IŞIKCAN, MAHİRE AVUCU, MAZHAR AKYÜZ, MEHMET AYDOĞAN, MEHMET BEŞPINAR, MEHMET ÇİDEM, MEHMET DAMAR, MEHMET DEMİR, MEHMET KOÇAK, MEHMET KURT, MEHMET ÜNLÜ, MEHMET ALİ ÇELİK, MEHMET BARIŞ İYEM, MEHMET NADİR ERCAN, MEHMET SACİT BİLGİN, MEHMET SEZAİ İYEM, MEHMET TURAN BÜYÜKKUŞOĞLU, MELAHAT BAŞER, MELEK ALICI, MELEK BAL, MERAL AÇIK, MERAL KAVAK, MESUT İYEM, METİN DAMAR, MUHAMMET HALÜK ILICAN, MUHAMMET YAŞAR ÖZDEN, MUHARREM ERDOĞAN, MUHİTTİN FINDIK, MURAT ALAN, MURAT DEĞİRMENCİ, MURAT DEMİROK, MURAT FINDIK, MURAT İLHAN, MURAT OZAN, MUSA KANTÜRK, MUSTAFA AYDÖNER, MUSTAFA BALCI, MUSTAFA ÇELİK, MUSTAFA DAMAR, MUSTAFA DEMİROK, MUSTAFA DOGAN, MUSTAFA ERLEBLEBİCİ, MUSTAFA KAÇAR, MUSTAFA KELEŞ, MUSTAFA KETENCİOĞLU, MUSTAFA MORTAŞ, MUSTAFA TAŞDEMİR, MUSTAFA TOKGÖZ, MUSTAFA YILDIZ, MUSTAFA ZEKİ YEGENGİL, MUZAFFER DAMAR, MÜBERRA MALATYALI, MÜJGAN ŞEN, MÜKREMİN ÜNLÜ, MÜNEVVER AKTAŞ, MÜRÜVET YALÇIN, MÜZEYYEN ŞERBETÇİOĞLU, NACİYE BULUT, NAFİYE HASÇELİK, NAİLE ARSLANTEKİN, NAMIK BUYRUKOĞLU, NAZLI AVUCU, NAZMİYE BECEREN, NAZMİYE DEMİROK, NEBAHAT ULUSOY, NECAT HEPKON, NECATİ ARPACI, NECATİ DORUK, NECMİYE YAHLIER, NEJLA İLTER, NERİMAN KAYA, NESRİN GÖNÜLTAŞ, NEVZAT ÜNLÜ, NEZAHAT ULUSOY, NEZİHA TIRPAN, NEZİR AYLA, NİGAR GERÇEKÇİ, NİHAL ONURSEVER, NİHAT EKREM MALATYALI, NİMET BİLGE MAŞLAK, NURAY BÖCE, NURAY KARAMAN, NURETTİN GÖNÜL, NURGÜL SÜLÜKÇÜ, NURİ AKYILDIZ, NURİ GÜRSEL, NURSEL TİRYAKİOĞLU, NURTEN ELAL, OCAK YURDAER GERÇEKÇİ, OĞUZ ALTIN, OĞUZ ÜNLÜSOY, ORHUN MUSTAFA MAŞLAK, OSMAN AKBULUT, OSMAN ARSLAN, OSMAN BEŞPINAR, ÖMER ARPACI, ÖMER ÜNLÜ, ÖZCAN ATİK, ÖZGÜR YAŞAR YENİDOĞAN, PEMPE ŞENGÜL, RADİYE ESENTÜRK, RAHİME ESEN, RAMAZAN ÖZDEMİR, RAŞİT AYDİLEK, RECEP METİNDOĞAN, RIDVAN IŞIK, RIDVAN KABAKLI, RUKİYE ÜNLÜ, SAADET ÖZASLAN, SABİRE ŞAHİN, SAFFET KURT, SAFURE HERGÜL, SALİH AKAR, SALİH DAMAR, SALİH ÖZARSLAN, SALİH ŞENGÜL, SALİM AKSOY, SALMAN BOLAT, SANİYE CAN, SATI DUR, SATI TOPAL, SATILMIŞ TEKE, SAVAŞ İYEM, SEBAHATTİN BAL, SEDA OLGUN, SEDAT BALCI, SELAHATTİN BALCI, SELİM BİLEN, SELMA YAMAN, SEMİH CEYLAN, SERDAL EFE, SERDAR ARSLAN, SERKAN KASAP, SERVİNAZ KAYGISIZ, SEYFETTİN BEYAZTAŞ, SEYİDE BAYRAKDAR, SEYİT ALİ ., SEYİT ALİ ÇELİK, SEYİT HANIM IŞIK, SEZEN KABAKLI, SONER TEZEL, SUAT GÜNENDİ, SULTAN GÜNENDİ, SULTAN SEVAL ERGÜN, SUNA ALAN, SUVAT ALAN, SÜLEYMAN GÖKALP, SÜLEYMAN ŞEVKİ ÖZAY, ŞABAN DOĞAN, ŞABAN KARTAL, ŞABAN SARIGÜNEY, ŞEFİKA TANZER CİRİT, ŞERAFETTİN TEZEL, ŞERİFE AKYOL, ŞERİFE BEŞPINAR, ŞERİFE ÇETİNKAYA, ŞÜKRÜ DENİZ, TAHİR GÜNGÖRDÜ, TAHSİN YENİDOĞAN, TERLAN KAPAGAN, TOLGA İBİŞ, UFUK YILDIRIM, UĞUR DAMAR, UĞUR POLAT, ÜLFET BAYIR, ÜNAL ŞENGÜL, VOLKAN İYEM, YAHYA KEMAL ERCAN, YAKUP ADIGÜZEL, YASİN ASLANER, YAVUZ BİLEN, YUNUS KILIÇ, YURDAGÜL AÇIKGÖZ, YUSUF GÜNEY, YUSUF ZİYA YAĞMUR, YÜKSEL CEYLAN, ZAFER GERÇEKÇİ, ZAİM ESENTÜRK, ZELİHA GÜÇLÜ, ZEYNEP BAYIR, ZEYNEP GÜZ AKIN, ZÖHRE GÜNENDİ, CANGÜL İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ÖZGÜVEN MERMER İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, SINIRLI SORUMLU ONURAY TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ASKİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare; malikleri, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/715 Esas sayısında dava açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

