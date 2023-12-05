T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

2023/825 EsasAMAL SULAIMAN- Mustafa ve Fatma kızı, 20/01/2001 doğumluDavacı Nuh Tekeli'nin aleyhinize çekişmeli boşanma davası açtığı bu nedenle mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı dilekçesinde özetle; Davalı ile 2021 yılından beri evli olduklarını, bu evlilikten 1 çocuklarının olduğunu, deprem felaketi nedeniyle Sakarya'ya geldiklerini, eşinin Suriyeli olduğunu, ailesinin Suriye'de yaşadığını, kendisinden izin alarak Suriye'ye gittiğini, bir daha evine dönmediğini, telefon ile aradığında bir daha dönmeyeceğini söylediğini, evliliği devam ettirmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.İlan metninin yayımlanmasından itibaren 7 günlük süre içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı, HMK 127. Maddesi uyarınca; Dava dilekçesine karşı iki haftalık yasal kesin süre içerisinde cevap dilekçesi verme sürenizin bulunduğu, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız tebliğ ile ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01944524

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