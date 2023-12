T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

T.C.BAKIRKÖY1. İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 10:26

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 10:45

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 10:45

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 11:02

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 11:16

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 11:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 11:32

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 11:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 11:32

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 11:32

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 11:53

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 11:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 11:53

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 11:53

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 12:10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 12:25

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 13:52

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 14:07

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 14:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 14:07

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 14:07

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 14:30

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 14:40

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 14:50

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/14 iflas sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, 382 Ada, 43 Parsel,15, 26, 47, 48, 50, 51, 68, 77, 102, 114, 124, 128, 140, 143, 144, 167, 171, 173, 197, 216, 220, 222, 236, 255, 266, 271, 278, 286, 287, 296, 298, 308, 314, 328, 334, 373, 374, 384, 385, 409, 410, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 440, 444, 451, 470, 479, 518, 540, 548, 571, 580, 581, 587, 593, 609, 613, 616, 620, 647, 649, 673, 695, 703, 704, 705, 711 nolu Bağımsız Bölümler,6, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 30, 31, 33, 34, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 77, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 114, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 134, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 152, 158, 159, 161, 163, 164, 166, 167, 171, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 189, 191, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 210, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 229, 231, 237, 238, 239, 247, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 272, 274, 275, 276, 287, 292, 293, 296, 298, 313, 314, 315, 317, 319, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 343, 349, 351, 352, 353, 354, 363, 365, 369, 371, 372, 374, 376, 378, 384, 388, 390, 391, 392, 393, 401, 405, 406, 407, 409, 410, 412, 417, 418, 419, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 440, 441, 442, 448, 449, 450, 451, 452, 461, 462, 470, 476, 478, 480, 481, 483, 491, 497, 499, 501, 502, 505, 508, 510, 516, 518, 521, 523, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 563, 568, 573, 575, 576, 579, 581, 586, 594, 596, 603, 605, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 621, 631, 632, 634, 636, 637, 681, 682, 687, 697, 698, 701, 703, 704, 705, 706, 712 nolu Bağımsız Bölümler,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 159, 161, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 307, 310, 311, 313, 314, 315, 317, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 334, 335, 336, 338, 340, 343, 344, 345, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 371, 372, 373, 374, 375, 381, 382, 383, 384, 386, 390, 393, 394, 395, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 415, 420, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 440, 442, 443, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 461, 462, 463, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 478, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 499, 500, 501, 504, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 516, 517, 518, 519, 520, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 535, 537, 539, 540, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 553, 556, 557, 559, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 582, 584, 585, 586, 587, 588, 591, 594, 595, 596, 597, 598, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 632, 633, 639, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 658, 659, 661, 662, 663, 664, 668, 670, 671, 672, 673, 677, 679, 681, 682, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 695, 696, 699, 701, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 711, 712, 713, 714 nolu Bağımsız Bölümler,6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 98,99,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 116, 118, 119, 121, 124, 125, 126, 128, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 153, 154, 155, 159, 160, 162, 164, 165, 167, 169, 171, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 190, 191, 193, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 212, 213, 217, 219, 220, 221, 223, 229, 230, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 247, 249, 250, 251, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 285, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 327, 329, 330, 332, 335, 336, 341, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 362, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 379, 381, 383, 389, 390, 393, 394, 396, 398, 399, 400, 401, 407, 408, 411, 412, 416, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 432, 433, 434, 435, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 464, 469, 470, 472, 474, 477, 478, 479, 483, 485, 489, 491, 493, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 508, 510, 511, 512, 513, 515, 518, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 545, 546, 547, 550, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 583, 584, 585, 586, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 624, 625, 626, 629, 630, 631, 633, 635, 638, 640, 642, 643, 644, 645, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 657, 659, 660, 661, 663, 664, 668, 670, 671, 673, 676, 677, 678, 679, 680, 682, 683, 684, 686, 687, 692, 698, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 714 numaralı bağımsız bölümler ile birlikteKıymeti : 4.479.958.032,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.İSTANBUL İLİ, ESENYURT İlçe, Çınar Mahalle/Mevki, 382 Ada No, 43 Parsel1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73,75, 76, 77, 78, 79, 101, ve 102 nolu bağımsız bölümler ile1, 2, 3, 4, 5, ve 6 nolu bağımsız bölümler (Havuz ve Kort) birlikteKıymeti : 549.720.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.İSTANBUL İLİ , ESENYURT İlçe , Çınar Mahalle/Mevki , 382 Ada No , 43Parsel1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 nolu Bağımsız BölümlerKıymeti : 205.590.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.İSTANBUL İLİ, ESENYURT İlçe, Çınar Mahalle/Mevki, 382 Ada No , 43Parsel93, 94, 95, 96, 97, 99, 100nolu Bağımsız BölümlerKıymeti : 35.930.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.İSTANBUL İLİ , ESENYURT İlçe , Çınar Mahalle/Mevki , 382 Ada No , 43Parsel103, 104, 105 nolu Bağımsız BölümlerKıymeti : 2.160.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, A Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 198 Nolu BağımsızKıymeti : 3.940.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, A Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 654 Nolu Bağımsız (Kapı No:648)Kıymeti : 4.350.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, B Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 337 Nolu BağımsızKıymeti : 7.110.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, D Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 144 NoluKıymeti : 6.020.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, D Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 176 Nolu BağımsızKıymeti : 8.390.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, D Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 421 Nolu BağımsızKıymeti : 9.720.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, D Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 422 Nolu BağımsızKıymeti : 19.650.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, D Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 577 Nolu Bağımsız (Kapı No:571)Kıymeti : 4.040.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, I Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 85 Nolu BağımsızKıymeti : 64.130.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÇINAR Mahalle/Köy, I Blok Mevkii, 382 Ada, 43 Parsel, 92 Nolu BağımsızKıymeti : 59.900.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: esatis.uyap.gov.tr sayfadaki kayıt gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01946675

#ilan.gov.tr