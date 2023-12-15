T.C. SİLVAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Giriş Tarihi: 16.12.2023 00:00
Sayı : 2021/312 Esas 18/01/2023
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
21/02/2015 yılından beri kendisinden haber alınamadığı bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan SİPAN HÜLAKÜ'yü tanıyan, nerede olduğunu bilen veya görenlerin ilan yayınından itibaren 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/01/2023
GAİP : TC KİMLİK NO : 41815079072
ADI SOYADI : SİPAN HÜLAKÜ
BABA ADI : MEHMET EMİN
ANA ADI : YILDIZ
DOĞUM TARİHİ : 1/01/1996
DOĞUM YERİ : SİLVAN
Basın No: ILN01951829
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