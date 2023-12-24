T.C. SOMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 25.12.2023 00:00
ESAS NO : 2023/232 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından davalı/dahili davalılar; 2023/232 E Ayhan Çay
2023/233 E Ramazan Eren
2023/234 E Mehmet Oruç
2023/235 E Siyami Yağcı
2023/236 E Alparslan Arslan, Esra Arslan, Esma Arslan,Fatih Arslan, Kezban Arslan, Melek Arslan,Mükafat Ay
2023/237 E Mustafa Ortaköylü, Mehmet Ortaköylü, Cemile Ortaköylü, Emine Gemalmaz, Seda Can
2023/238 E Mehmet Ali Şengün
2023/239 E Nurten Uysal
2023/240 E İbrahim Işık
2023/241E Kadriye Yavaş
2023/242 E Gülizar Say, Hanife Çetin
2023/243 E Endülüs Madencilik Nakliye Gıda Tarım Makine İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
2023/244 E Ramazan Eren
2023/245 E Hüseyin Akgöz
2023/246 E Endülüs Madencilik Nakliye Gıda Tarım Makine İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
2023/247 E Rukiye Uysal
2023/248 E Rukiye Uysal
2023/249 E Mehmet Ali Eren
2023/250 E Saide Çoban
2023/251 E İsmail Doyuran, Ahmet Bulut, Dilek Tetik, Fatma Bilir, İlyas Bulut, Leyla Yüksel, Meryem Bulut, Seval Kökçü, Sinan Bulut, Tuncay Bulut, Zehra Bulut
2023/252 E Güzide Yağcı, Nazire Ünlü, Saide Terzi
2023/253 E Apdullah Aktay, Kadriye Paytar, Mediha Aktay
2023/254 E Fatma Kocaayan, Sami Kocaayan, Sevim Ekren
2023/255 E Nuray Özdemir
2023/256 E Ali Metin
2023/257 E Saide Kazancı, Sami Yörük
2023/258 E Saygı Granit Mermer İnşaat Nakliye Kömür Turizm Tekstil Taahhüt İthalat İhracaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
2023/259 E Davut Fırıldak, Ahmet Bulut, Dilek Tetik, Fatma Bilir, İlyas Bulut, İsmail Bulut, Leyla Yüksel, Meryem Bulut, Seval Kökçü, Sinan Bulut, Tuncay Bulut, Zehra Bulut
2023/260 E Ahmet Sivari,Ahmet Sivari, Ayşe Sivari, Behiye Sivari, Fatma Gür, Hafize Pamukçu, Hasan Sivari, Mehmet Sivari
2023/261 E Alime Kurt, Nurkadın Tekin,
2023/262 E Hasan Görmüş
2023/263 E Yetkin Şahan
2023/264 E Fatma Akbaş, Hatice Bilir, Şenoğlu Harita Emlak Petrol İnşaat Madencilik Nakliye Ticaret Limited Şirketi
2023/265 E Gülcan Yılmaz
2023/266 E Ali Koyutürk, Hafize Pamukçu
2023/267 E Dudu Eren
2023/268 E Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Dosya No: İl İlçesi Mah/Köyü Ada/Parsel No
2023/232 E Manisa Soma Dualar Mah. 1037 parsel
2023/233 E Manisa Soma Hatun Mah. 378 parsel
2023/234 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 221/16 parsel
2023/235 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 216/8 parsel
2023/236 E Manisa Soma Hatun Mah. 829 parsel
2023/237 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 222/12 parsel
2023/238 E Manisa Soma Kum Mah. 113/52 parsel
2023/239 E Manisa Soma Yağcılı Mah. 197/14 parsel
2023/240 E Manisa Soma Yağcılı Mah. 108/1 parsel
2023/241 E Manisa Soma Sevişler Mah. 133/3 parsel
2023/242 E Manisa Soma Kızılören Mah. 384 parsel
2023/243 E Manisa Soma Kızılören Mah. 337 parsel
2023/244 E Manisa Soma Hatun Mah. 750 parsel
2023/245 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 222/2 parsel
2023/246 E Manisa Soma Kızılören Mah. 334 parsel
2023/247 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 214/15 parsel
2023/248 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 222/1 parsel
2023/249 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 215/5 parsel
2023/250 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 216/63 parsel
2023/251 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 226/3 parsel
2023/252 E Manisa Soma Turgutalpr Mah. 216/64 parsel
2023/253 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 225/6 parsel
2023/254 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 216/61 parsel
2023/255 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 226/5 parsel
2023/256 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 220/5 parsel
2023/257 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 214/14 parsel
2023/258 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 221/11 parsel
2023/259 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 225/7 parsel
2023/260 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 226/4 parsel
2023/261 E Manisa Soma Kızılören Mah. 549 parsel
2023/262 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 222/13 parsel
2023/263 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 221/2 parsel
2023/264 E Manisa Soma TurgutalpMah. 221/3 parsel
2023/265 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 222/37 parsel
2023/266 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 222/36 parsel
2023/267 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 221/1 parsel
2023/268 E Manisa Soma Hatun Mah. 768 parsel
parsel no'lu taşınmazların Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü adına 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 Kamulaştırma Kanununu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde;
1-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabileceği,
2-Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
3-Bu tür davalarda husumetin Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü aleyhine yöneltileceği,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Soma şubesine yatırılacağı,
5-Davalı/dahili davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirmeleri gerektiği,
6-Yukarıda adı geçen davalı/dahili davalıların Soma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 27/02/2024 günü saat 14:00'da yapılacak duruşmalara gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu ilan olunur. 19/12/2023
Katip 279118 Hakim 214900
Basın No: ILN01955885
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