T.C. SOMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/232 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından davalı/dahili davalılar; 2023/232 E Ayhan Çay

2023/233 E Ramazan Eren

2023/234 E Mehmet Oruç

2023/235 E Siyami Yağcı

2023/236 E Alparslan Arslan, Esra Arslan, Esma Arslan,Fatih Arslan, Kezban Arslan, Melek Arslan,Mükafat Ay

2023/237 E Mustafa Ortaköylü, Mehmet Ortaköylü, Cemile Ortaköylü, Emine Gemalmaz, Seda Can

2023/238 E Mehmet Ali Şengün

2023/239 E Nurten Uysal

2023/240 E İbrahim Işık

2023/241E Kadriye Yavaş

2023/242 E Gülizar Say, Hanife Çetin

2023/243 E Endülüs Madencilik Nakliye Gıda Tarım Makine İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2023/244 E Ramazan Eren

2023/245 E Hüseyin Akgöz

2023/246 E Endülüs Madencilik Nakliye Gıda Tarım Makine İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2023/247 E Rukiye Uysal

2023/248 E Rukiye Uysal

2023/249 E Mehmet Ali Eren

2023/250 E Saide Çoban

2023/251 E İsmail Doyuran, Ahmet Bulut, Dilek Tetik, Fatma Bilir, İlyas Bulut, Leyla Yüksel, Meryem Bulut, Seval Kökçü, Sinan Bulut, Tuncay Bulut, Zehra Bulut

2023/252 E Güzide Yağcı, Nazire Ünlü, Saide Terzi

2023/253 E Apdullah Aktay, Kadriye Paytar, Mediha Aktay

2023/254 E Fatma Kocaayan, Sami Kocaayan, Sevim Ekren

2023/255 E Nuray Özdemir

2023/256 E Ali Metin

2023/257 E Saide Kazancı, Sami Yörük

2023/258 E Saygı Granit Mermer İnşaat Nakliye Kömür Turizm Tekstil Taahhüt İthalat İhracaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2023/259 E Davut Fırıldak, Ahmet Bulut, Dilek Tetik, Fatma Bilir, İlyas Bulut, İsmail Bulut, Leyla Yüksel, Meryem Bulut, Seval Kökçü, Sinan Bulut, Tuncay Bulut, Zehra Bulut

2023/260 E Ahmet Sivari,Ahmet Sivari, Ayşe Sivari, Behiye Sivari, Fatma Gür, Hafize Pamukçu, Hasan Sivari, Mehmet Sivari

2023/261 E Alime Kurt, Nurkadın Tekin,

2023/262 E Hasan Görmüş

2023/263 E Yetkin Şahan

2023/264 E Fatma Akbaş, Hatice Bilir, Şenoğlu Harita Emlak Petrol İnşaat Madencilik Nakliye Ticaret Limited Şirketi

2023/265 E Gülcan Yılmaz

2023/266 E Ali Koyutürk, Hafize Pamukçu

2023/267 E Dudu Eren

2023/268 E Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Dosya No: İl İlçesi Mah/Köyü Ada/Parsel No

2023/232 E Manisa Soma Dualar Mah. 1037 parsel

2023/233 E Manisa Soma Hatun Mah. 378 parsel

2023/234 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 221/16 parsel

2023/235 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 216/8 parsel

2023/236 E Manisa Soma Hatun Mah. 829 parsel

2023/237 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 222/12 parsel

2023/238 E Manisa Soma Kum Mah. 113/52 parsel

2023/239 E Manisa Soma Yağcılı Mah. 197/14 parsel

2023/240 E Manisa Soma Yağcılı Mah. 108/1 parsel

2023/241 E Manisa Soma Sevişler Mah. 133/3 parsel

2023/242 E Manisa Soma Kızılören Mah. 384 parsel

2023/243 E Manisa Soma Kızılören Mah. 337 parsel

2023/244 E Manisa Soma Hatun Mah. 750 parsel

2023/245 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 222/2 parsel

2023/246 E Manisa Soma Kızılören Mah. 334 parsel

2023/247 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 214/15 parsel

2023/248 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 222/1 parsel

2023/249 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 215/5 parsel

2023/250 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 216/63 parsel

2023/251 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 226/3 parsel

2023/252 E Manisa Soma Turgutalpr Mah. 216/64 parsel

2023/253 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 225/6 parsel

2023/254 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 216/61 parsel

2023/255 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 226/5 parsel

2023/256 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 220/5 parsel

2023/257 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 214/14 parsel

2023/258 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 221/11 parsel

2023/259 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 225/7 parsel

2023/260 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 226/4 parsel

2023/261 E Manisa Soma Kızılören Mah. 549 parsel

2023/262 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 222/13 parsel

2023/263 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 221/2 parsel

2023/264 E Manisa Soma TurgutalpMah. 221/3 parsel

2023/265 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 222/37 parsel

2023/266 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 222/36 parsel

2023/267 E Manisa Soma Turgutalp Mah. 221/1 parsel

2023/268 E Manisa Soma Hatun Mah. 768 parsel

parsel no'lu taşınmazların Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü adına 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 Kamulaştırma Kanununu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde;

1-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabileceği,

2-Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

3-Bu tür davalarda husumetin Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü aleyhine yöneltileceği,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Soma şubesine yatırılacağı,

5-Davalı/dahili davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirmeleri gerektiği,

6-Yukarıda adı geçen davalı/dahili davalıların Soma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 27/02/2024 günü saat 14:00'da yapılacak duruşmalara gelemediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu ilan olunur. 19/12/2023

Katip 279118 Hakim 214900

Basın No: ILN01955885

#ilan.gov.tr