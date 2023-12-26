T.C. İstanbul Anadolu 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/87 Esas

DAVALILAR : FATMA IRMAK OSKAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan ön inceleme duruşmasında; tahkikat duruşmasının 25/04/2024 günü, saat 11:20'ye bırakılmıştır.

"Belirlenen gün ve saatte geçerli birözrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceği (HMK 147/2 ve 150.md) duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01957997

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