T.C. CEYHAN KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı:2016/2 Esas, 2022/4 Karar

İ L A N

Mahkememizin; 27/04/2022 tarih ve 2016/2 Esas,2022/4 Karar sayılı ilamında: 1-Davacı Maliye Hazinesi'nin davasının reddine, 2-Davacı Ali BUKAN'ın dava konusu alanı devrettiği anlaşıldığından hakkında karar verilmesine yer olmadığına,3-Davacı Osman ERTOK'un davasından vazgeçmesi nedeniyle davasınınreddine,4-Müdahil davacılar Sıddıka KARAMEHMET ve arkadaşlarının davasının kabulüne, -Dava konusu Adana İli, Ceyhan İlçesi, Çiftlikhat Köyü (Eski 24) Yeni 101 Ada 21 Nolu parselin Fen Bilirkişilerinin dosyaya ibraz etmiş olduğu, 05/07/2021 tarihli raporun ekinde yer alan haritada görüldüğü üzere (A) harfi ile gösterilen 439.990,80m² ve (B) harfi ile gösterilen 73.899,00m²'lik yerlere 101 Ada'nın en son parsel numaraları müteselsilen verilerek ve 101 Ada 21 ve 16 nolu parsellerin tespitleri iptal edilerek;101 Ada 21 nolu parselden ayrılıp (A) harfi ile gösterilen kısım ile 101 Ada 16 Nolu parselin tamamı 7(yedi) pay kabul edilerek ;(1) pay Salim oğlu Halim AYDIZ, (1) pay Salim oğlu Turgut AYDIZ, (1) pay Salim oğlu Kemal AYDIZ, (1) pay Durmuş Ali oğlu İbrahim HANTA, (1) pay Hüsnü kızı Şakire İstanbul CİVELEK, (1) pay Ekrem kızı Besime KUZGUN, (1) pay Mehmet oğlu Süleyman BAKIR adlarına tapuya kayıt ve tesciline,101 Ada 21 parselden ayrılıp (B) harfi ile gösterilen kısmındatamamı (5) pay kabul edilerek müştereken, (1) pay Mulla Hüseyin kızı Sıddıka KARAMEHMET, (1) pay Hasan oğlu Mehmet KARAMEHMET, (1) pay Hasan oğlu Mehmet Reşat KARAMEHMET, (1) pay Hasan kızı Pakize KARAMEHMET, (1) pay Hasan kızı Emine KOLUKIRIKOĞLU adlarına tapuya kayıt ve tescilinekarar verilmiştir.

Davacı Maliye Hazinesi 03/08/2022 tarihli dilekçesi ile dahili davalı Müge BAYRAKTAR vekili 05/10/2022 tarihli dilekçesi ile Mahkememiz kararını temyiz etmişlerdir.

İş bu hüküm özeti tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilemeyen Davalılar: Hidayet ERTOK (TC 10333345686), Naciye ERTOK (TC 10330345740), Melahat ERTOK(YAĞCI), Osman ARTUK, Münteha ARTUK, ve Mehmet Osman ARTUK'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, adı geçen davalıların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya Zabıt Katibine tutturulacak bir tutanak ile Yargıtay nezdinde Mahkeme Kararını Temyiz etmeleri, ayrıca Temyiz Başvuru Dilekçelerine karşı beyanda bulunmaları, ilan tarihinden itibaren Mahkeme Kararını Temyiz etmemeleri veya Temyiz Dilekçelerine karşı beyanda bulunmamaları, ayrıca Temyiz edipte Yargıtayca Ret edilmesi halinde Mahkeme Kararının ve Temyiz Dilekçelerinin kendi yönlerinden kesinleşeceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01959152

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