T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2024 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 10:04

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, ÇIPLAKLI Mahalle/Köy, 250 Ada, 4 Parsel,Adresi : Çıplaklı Mahallesi Alanya / ANTALYAYüzölçümü : 552,37 m2İmar Durumu :VarKıymeti : 13.844.450,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

28/12/2023(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01961084

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