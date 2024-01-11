24 AY SÜRELİ ÇAMAŞIR YIKAMA, KURUTMA, ÜTÜLEME, PAKETLEME VE TAŞIMA HİZMET ALIMI

Giriş Tarihi: 11.01.2024 00:00
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|İKN
|:
|2024/1040
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|b) Adresi
|:
|Denizer Caddesi Cevizli Kavşağı No:2 34846 Cevizli KARTAL/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2165001500 - 2164591004
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|24 Ay Süreli Çamaşır Yıkama, Kurutma, Ütüleme, Paketleme ve Taşıma Hizmet Alımı
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|660.000
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 01.04.2024, işin bitiş tarihi 31.03.2026
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.04.2024
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|12.02.2024 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu (Denizer Cad. Cevizli Kavşağı No: 2 34846 Cevizli-Kartal/İSTANBUL)
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
|Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.
|4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
|a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20'sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
|-İstekliler; teklif verdikleri toplamın günlük miktarından az olmamak üzere çamaşır yıkama, kurutma, ütüleme ve paketleme işlemini sağlayacak şekilde makine ve ekipmanlarının yeterli sayıda bulunduğunu ve hizmetin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlayacağını gösterir ilgili meslek odasından alınan ihale tarihinde geçerli kapasite raporunu teklifleriyle birlikte sunacaktır. (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir).
- İstekli firma ihale tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalı ve ihale dosyasında sunmalıdır.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen tek bir sözleşme ile yapılan taşımalı/taşımasız çamaşır yıkama ve/veya çamaşır yıkama ütüleme ve/veya çamaşır yıkama, ütüleme, paketleme hizmetlerinden herhangi biri, birkaçı yada tümünü kapsayan hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.
Basın No: ILN01964948
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