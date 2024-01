T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2021/73 Esas

Esas ve birleşen dosyada davacı MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İFLAS İDARESİ ile esas ve birleşen dosyada davalılar AHMET BEYAZ, ALİ ÇELİK, ERCÜMENT GÜLER, ERHAN BİRGİLİ, MEHMET GÖZÜTOK, MEHMET URUÇ, MUSTAFA TALAT KATIRCIOĞLU, RECEP KOÇAK, ZAFER ERTAN arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememizin esas ve birleşen 2021/525 Esas sayılı dosyasında dava dilekçesinde adı geçen davalılar;

ZAFER ERTAN - (T.C. No:353*****240) - ARDAHAN ili, GÖLE ilçesi, MERDİNİK mah/köy, 1 Cilt, 60 Aile sıra no, 65 sırada nüfusa kayıtlı, NURİ ve YÜKSEL oğlu, 03/02/1972 doğumlu,

AHMET BEYAZ - (T.C. No:102*****944) - MERSİN ili, ERDEMLİ ilçesi, DOĞUSANDAL mah/köy, 28 Cilt, 25 Aile sıra no, 19 sırada nüfusa kayıtlı, SAMİ ve FATMA oğlu, 20/10/1975 doğumlu,

RECEP KOÇAK - (T.C. No:280*****240) - KOCAELİ ili, KÖRFEZ ilçesi, YARIMCA mah/köy, 32 Cilt, 283 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, NEŞET ve FADİME oğlu, 02/01/1970 doğumlu,

ERCÜMENT GÜLER- (T.C. No:562*****744) - SİNOP ili, DURAĞAN ilçesi, KÖKLEN mah/köy, 28 Cilt, 15 Aile sıra no, 27 sırada nüfusa kayıtlı, OSMAN ve NURİYE oğlu, 05/04/1969 doğumlu,

ALİ ÇELİK- (T.C. No:197*****978)- İSTANBUL ili, MALTEPE ilçesi, ÇINAR mah/köy, 9 Cilt, 427 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, MAİL MEMET ve ZÜLFİYE oğlu, 12/05/1957 doğumlu,

MUSTAFA TALAT KATIRCIOĞLU- (T.C. No:170*****546) - ANTALYA ili, AKSEKİ ilçesi, BÜYÜKALAN mah/köy, 14 Cilt, 13 Aile Sıra no, 21 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve NECLA oğlu, 20/09/1971 doğumlu,

Tüm araştırmalara rağmen açık adresinin tespit edilemediği, adresinin meçhul olduğu ve haklarında arama kaydı bulunduğu dosya içeriğiyle sabit olduğundan bilirkişi raporunda 6.761.526,12 Euro ve 17.156,08 TL zarardan sorumlu oldukları yönünde tespitte bulunulduğunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyasında düzenlenen 06/10/2023 havale tarihli bilirkişi heyeti raporunda 6.761.526,12 Euro ve 17.156,08 TL zarardan sorumlu oldukları yönünde tespitte bulunulduğu hususu HMK'nın 281. maddesi uyarınca ve ayrıca duruşma gün saatinin 04/07/2024 günü saat 13:50 olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

