T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
T.C.
2023/18933 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
UŞAK İCRA DAİRESİ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/18933 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, SARAYALTI Mahalle/Köy, 457 Ada, 11 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı daire. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli satış ilanı ve bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.
Adresi : Sarayaltı Mah. Ömür Sk. Dış Kapı No:28 Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 176,61 m2
Arsa Payı : 88/360
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ikiz nizamda 5 kata müsadeli konut altı ticaret alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.168.366,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 13:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 13:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 13:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 13:59
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, ÜNALAN Mahalle/Köy, 1701 Ada, 3 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı daire. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli satış ilanı ve bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.
Adresi : Ünalan Mah. Atatürk Bulvarı Dış Kapı No:36 Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 665,74 m2
Arsa Payı : 94/2030
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık nizamda 7 kata müsadeli ticaret alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.812.729,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 14:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 14:09
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, 1199 Ada, 3 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı daire. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli satış ilanı ve bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.
Adresi : Atatürk Mah. 1. Atlı Sk. Dış Kapı No:34 Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 386,40 m2
Arsa Payı : 37/650
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmaz imar planında 2 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 745.105,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir. Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/219 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 14:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 14:19
11/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN01966843
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