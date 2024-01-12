T.C.

UŞAK İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 13:59

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 14:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 14:09

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 14:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 14:19

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, SARAYALTI Mahalle/Köy, 457 Ada, 11 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı daire. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli satış ilanı ve bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.Adresi : Sarayaltı Mah. Ömür Sk. Dış Kapı No:28 Uşak Merkez / UŞAKYüzölçümü : 176,61 m2Arsa Payı : 88/360İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ikiz nizamda 5 kata müsadeli konut altı ticaret alanında kalmaktadır.Kıymeti : 1.168.366,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, ÜNALAN Mahalle/Köy, 1701 Ada, 3 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı daire. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli satış ilanı ve bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.Adresi : Ünalan Mah. Atatürk Bulvarı Dış Kapı No:36 Uşak Merkez / UŞAKYüzölçümü : 665,74 m2Arsa Payı : 94/2030İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık nizamda 7 kata müsadeli ticaret alanında kalmaktadır.Kıymeti : 1.812.729,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir.Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, 1199 Ada, 3 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı daire. Ayrıntısı yukarıda belirtilen internet adresinde ekli satış ilanı ve bilirkişi raporlarından öğrenilebilir.Adresi : Atatürk Mah. 1. Atlı Sk. Dış Kapı No:34 Uşak Merkez / UŞAKYüzölçümü : 386,40 m2Arsa Payı : 37/650İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmaz imar planında 2 kata müsadeli konut alanında kalmaktadır.Kıymeti : 745.105,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarından öğrenilebilir. Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/219 esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi bulunmaktadır.11/01/2024

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Basın No: ILN01966843

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